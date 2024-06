bdeee99a0b

Nacional Pensiones Política Senadora Sepúlveda por propuesta de 5-1 en pensiones: “Un 1% no alcanza para nada” La integrante de la Comisión de Trabajo del Senado dijo que destinar 5% de las cotizaciones a las cuentas individuales y 1% a un sistema de solidaridad significaría que "recién en el año 2070 tendríamos algo de aumento" en los fondos previsionales. Diario UChile Martes 11 de junio 2024 11:03 hrs. Senadora por la Región de O'Higgins, Alejandra Sepúlveda. Foto: Aton.

Este lunes la Comisión de Trabajo del Senado volvió a discutir la reforma de pensiones del Gobierno, en medio de las intensas negociaciones para definir cómo se distribuirá el 6% de cotización adicional. Consultada sobre aquello y en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora de la Región de O’higgins e integrante de la Comisión de Trabajo, Alejandra Sepúlveda, advirtió que en la oposición existe una línea roja respecto al seguro social, que estaría dificultando el diálogo legislativo. “El seguro social, ¿qué es al final? Es dónde nos acercamos a tener certezas para la ciudadanía, para quienes quieren jubilar, pero al mismo tiempo vamos a poder subir las pensiones hoy día, tanto a los de rentas vitalicias como a los de retiro programado”, explicó Sepúlveda. Para la senadora, “el seguro social es vital para el objetivo más importante: mejorar las pensiones y dar sostenibilidad al sistema”. “Es lo que da fuerza a esta reforma y si aquí la derecha dice que hay una línea roja, es bien compleja la tramitación y bien frustrante dar argumentos y que esos reboten en esa línea roja”, dijo la parlamentaria. Pese a que reconoció que “hubo una luz de esperanza” con la propuesta del senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, -quien planteó la idea de implementar un 5% de las cotizaciones para las cuentas individuales y destinar un 1% a un sistema de solidaridad-, la parlamentaria también enfatizó en que dicho porcentaje destinado a solidaridad no es suficiente. “Un 1% no nos alcanza para nada. Cuando yo digo: no quiero un seguro social, digo: no quiero aumentar las pensiones hoy día. Esa es la diferencia y por eso es que esta línea roja que ellos han puesto en el seguro social nos complica, porque lo único que hacemos con las cosas que estamos de acuerdo es mejorar y afianzar el sistema de capitalización individual, pero no mejorar las pensiones hoy día”, señaló. En esa misma línea, Sepúlveda argumentó que si se siguen destinando mayores porcentajes a la cotización individual “recién el año 2070 vamos a tener cierto grado de aumento en las pensiones”. “No es una ironía el año 2070, es porque hay un simulador de la Dipres”, complementó. Por otra parte, respecto a la propuesta de los partidos Comunista y Socialista, de dar la opción a la ciudadanía de escoger entre el sistema de AFPs o el de las Fuerzas Armadas, la senadora estimó que se trata de una oportunidad para reflexionar. “Nosotros estamos en una cajita de las AFP que no nos deja mirar qué es lo que ocurre en el mundo, la OIT vino y nos dio ejemplos espectaculares. Frente a esta cajita que nos hace mirar que somos libres, de elegir qué AFP queremos, no miramos lo que está pasando en el mundo e incluso en nuestro país y lo que está proponiendo la Cámara de Diputados es colocar el dedo en la llaga”, concluyó. Revisa la entrevista completa aquí:

