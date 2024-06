abdb1a29eb

Justicia Nacional Corte de Apelaciones revisa recurso por prisión preventiva de Jadue La cuarta sala del tribunal resolverá la acción presentada por su defensa, en la que se argumenta que la privación de libertad del alcalde de Recoleta es "desproporcionada", además de influir en la salud de su círculo cercano y familia. Diario UChile Miércoles 12 de junio 2024 11:28 hrs. Foto: Agencia Aton

Este miércoles a partir de las 09:00 am la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por las ministras Jessica Gonzalez, Lilian Leyton y Tomás Gray, revisa la medida cautelar de prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, formalizado por los presuntos delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal. El recurso de apelación que busca rebajar la medida se ingresó el 08 de junio a la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda. En la acción estiman que la resolución del Tercer Tribunal de Garantía de Santiago carece de las exigencias que la norma establece para la necesidad de cautela, “siendo injustificada y desproporcionada”. En ese sentido, el recurso propone que al jefe comunal de Recoleta se le aplique la precautoria de firma mensual y arraigo nacional, también se presenta como opción el arresto domiciliario total o parcial. Además, dentro de los argumentos de la acción, la defensa arguyó la condición de salud del edil y de su familia, refiriéndose a las enfermedades que padece la madre del jefe comunal -mayor de 80 años-, las que se podrían agravar con la privación de libertad del imputado. Previo a la audiencia, el abogado de Best Quality, Mario Vargas, aseguró que “nosotros creemos que tenemos los antecedentes suficientes para mantener la prisión preventiva. Ya hemos hablado de la resolución de la jueza, que es contundente, me parece que nos van a existir elementos, porque en la carpeta de investigación no lo hay para desvirtuar las imputaciones que se hicieron, que son graves”. Así, el querellante de la causa enfatizó que “la Corte de Apelaciones debiese mantener la medida cautelar de prisión preventiva“. El abogado del ex concejal (UDI) Mauricio Smoke, Christián Espejo, dijo que el argumento de la madre no es una razón que pese, “ella no necesita a Jadue libre, el país necesita a Jadue privado de libertad”, sentenció. Por su parte, el militante del PC y exdiputado, Hugo Gutiérrez, sostuvo que en la teoría del caso hay una consideración “totalmente política” toda vez que se señaló que los ilícitos atribuidos a Daniel Jadue habrían sido cometidos según la Fiscalía con el objetivo de llegar a la presidencia de Chile. “Creo que no se está basando en los antecedentes que constan en la carpeta, por eso, espero que en esta oportunidad la defensa sí sea escuchada. Entiendo que aquí hay una especie de pandilla o jauría o patota que va detrás de Daniel y creo que los argumentos expuestos son suficientes para que Daniel y Matías queden en libertad“, concluyó Gutiérrez. Cabe recordar que el pasado 03 de junio el Tercer Tribunal de Garantía decretó la prisión preventiva para Daniel Jadue, investigado junto a otros siete imputados por el Ministerio Público debido a las operaciones y administración de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Archifarp).

