Diputado Calisto (Demócratas) por séptimo retiro del 10%: “Es importante que el Gobierno participe de esta discusión”

Mientras continúa la discusión legislativa en torno a la reforma de pensiones y ante la falta de “avances” concretos sobre la iniciativa, parlamentarios de distintos colores políticos ya han presentado cinco proyectos para impulsar un séptimo retiro de fondos previsionales. En pleno “apogeo” en la presentación de estas propuestas, el diputado por la Región de Aysén y presidente de la comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), manifestó su voluntad de permitir su debate en lo inmediato para evitar que la discusión se extienda al segundo semestre. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, sostuvo que “evidentemente, tal como se ha hecho en años anteriores, lo que corresponde luego de pasar la admisibilidad de la Sala y la disposición por parte de la mesa de la Cámara que deriva estos proyectos a las comisiones, es poner estos proyectos en discusión de la manera más ordenada posible, dar su discusión, escuchar a los expertos, aquellos quienes están a favor y en contra, es decir, cuáles son los efectos negativos de los proyectos de retiros y, posteriormente, poner en votación esta iniciativa”. Para el parlamentario de Demócratas es importante refundir los proyectos en uno solo y someterlos a discusión “para evitar que tengamos presentación de proyectos de retiros de fondos de pensiones durante el mes de septiembre, octubre, porque si no, significaría estar todo el segundo semestre debatiendo proyectos de fondos de retiros independientemente del resultado”. “Es importante hacer este debate, pero también hay que entender los efectos que generan los retiros de fondos de pensiones y, por eso, es que es importante que el Gobierno participe de esta discusión, y el Gobierno tiene una posición contraria a los retiros de fondos de pensiones ¿Y por qué se dan estos debates? Principalmente porque no hemos resuelto el problema de fondo que tiene que ver con la reforma previsional”, afirmó. En esa línea, haciendo memoria, el parlamentario recalcó que “lo que hace el Congreso Nacional al rechazar el proyecto de reforma de la presidenta (Michelle) Bachelet es un grave error porque hoy día estaríamos en otro pie sin duda, posteriormente se rechaza también el proyecto de reforma de pensiones del presidente (Sebastián) Piñera. En ese minuto yo era integrante de la Comisión de Trabajo, oposición al gobierno, pero fui garante de un acuerdo para que avanzara el proyecto de reforma y logramos ahí aprobar un 3-3 para poder permitir un gran acuerdo (…) Era tremendamente importante y yo lamento que sectores que hoy día gobiernan, que la propia izquierda haya rechazado esa propuesta del presidente Piñera”. “Hoy día creo que es un error que el Congreso no se allane a poder avanzar decididamente en la reforma de pensiones porque al final estas mezquindades están generando la no legitimidad de nuestro sistema previsional, que dicho sea de paso, tiene falencias, pero es un sistema que ha permitido que, si usted lo ve en el concierto internacional, nuestro sistema previsional no es tan malo. Sí hay que hacer correcciones, sí hay que permitir la participación de otros actores, es decir, que los cotizantes no tengamos que elegir solamente entre las AFP, elijamos, por ejemplo, una entidad estatal”, sostuvo. Por último, el diputado por la Región de Aysén señaló que “también el gobierno tiene el deber de flexibilizar para poder dar viabilidad a la reforma de pensiones actual, espero que nosotros como Parlamento demos la señal y el Gobierno del Presidente Boric también se allane a flexibilizar posiciones de tal manera de permitir que avance la reforma de pensiones y con ello también el aumento de la PGU que es un segmento bien importante de la población”. Revisa la entrevista completa acá:

