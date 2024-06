a9dfa72a7d

f80accc002

Nacional Política Iván Flores (DC) por sistema de nombramientos del Poder Judicial: “Aquí funcionan las influencias” El senador indicó que una eventual modificación donde prime el mérito y la carrera profesional debe impulsarse desde el Gobierno. “Es una cuestión de transparencia y de libre competencia para todo el mundo, no de quién tiene poder político", dijo. Bárbara Paillal Miércoles 12 de junio 2024 18:41 hrs. Foto: Aton.

Compartir en

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador Iván Flores (DC), indicó que “no hay dudas” respecto a la necesidad de reformar el sistema de nombramientos para los jueces del Poder Judicial. Procedimiento que está bajo cuestionamiento tras la filtración de mensajes telefónicos que revelaron un presunto caso de tráfico de influencias a favor de la magistrada María Teresa Letelier, que involucra también a Mario Desbordes. El parlamentario llamó a considerar experiencias internacionales donde “el nombramiento, no solamente de autoridades, sino que de funcionarios públicos responden exclusivamente al mérito de cada uno de ellos respecto de la necesidad que tenga el Estado”. “Por ejemplo, Taiwán, donde existen cinco poderes del Estado y uno de los poderes, además del Legislativo, Ejecutivo, Judicial, es el Poder Contralor que busca preparar y nombrar funcionarios públicos. El Estado define cuáles son sus necesidades administrativas, auxiliares, de profesionales y expertos”, añadió. Respecto a las investigaciones por tráfico de influencias, Flores indicó que: “Sería absurdo que yo diga que una llamada telefónica para pedir apoyo a alguien sea ilegal, nos escandalizamos por ello. Se ha hecho siempre, se sigue haciendo porque es parte del proceso. Cuando se empiezan a rumorear, a aparecer a algunos intereses de personas que quieren ser, buscan a sus amigos para que llamen al otro amigo y así, eso lo hace muchísima gente. A mi no me gusta, yo no lo hago, pero es parte de la cuestión”. “En lo personal, me han llamado varios por distintas personas, otra cosa es que yo siga la cadena, pero así funciona el sistema. Esa forma de buscar los nombramientos tiene que ser cambiada en nuestro país, particularmente en el Poder Judicial, porque en el caso del Ejecutivo está bastante mejor definido”, señaló. En ese sentido, afirmó que “en el Poder Judicial hay muchísima opacidad en el nombramiento de jueces, notarios, qué decir de conservadores que es la mejor pega del mundo en términos de ingresos. Aquí funcionan las influencias, si esto no es ser ofensivo contra un poder del Estado, es la realidad, y esa realidad tenemos que mejorarla y quitarle opacidad”. Para Flores, lo ideal sería avanzar a un sistema que considere la carrera profesional “más que cuántas autoridades conoce, del sector político que sea. Es una cuestión de transparencia y de libre competencia para todo el mundo, no de quien tiene más o menos poder político”. Consultado, si se manejan los diagnósticos, por qué no se avanza en una reforma, el senador respondió que está es una decisión que debiera provenir desde el Gobierno porque, más allá de una legislación, la falla radica en reglamentos internos. “El Gobierno tiene toda la atribución para intentar transparentar la búsqueda y nombramiento de personas que son relevantes para el buen ejercicio de la administración del Estado, no estamos hablando de cualquier funcionario solamente, sino que de autoridades, por lo tanto, cuyo poder de decisión es absolutamente relevante para el buen funcionamiento institucional y para el bienestar de la sociedad”, declaró. “En lo personal, creo que el Congreso Nacional estaría de acuerdo en que esa atribución que hoy día es privativa de los senadores, en términos de ratificar o no la propuesta del Presidente de la República, porque recordemos que en esto no son los senadores los que buscan ministros o notarios, es el propio Poder Judicial que hace un trabajo previo y presenta las ternas, las quinas al Gobierno y es el Gobierno el que presenta un nombre al Senado para que lo ratifique o no, nosotros no buscamos nada, nosotros decimos si o no, nada más”, añadió.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador Iván Flores (DC), indicó que “no hay dudas” respecto a la necesidad de reformar el sistema de nombramientos para los jueces del Poder Judicial. Procedimiento que está bajo cuestionamiento tras la filtración de mensajes telefónicos que revelaron un presunto caso de tráfico de influencias a favor de la magistrada María Teresa Letelier, que involucra también a Mario Desbordes. El parlamentario llamó a considerar experiencias internacionales donde “el nombramiento, no solamente de autoridades, sino que de funcionarios públicos responden exclusivamente al mérito de cada uno de ellos respecto de la necesidad que tenga el Estado”. “Por ejemplo, Taiwán, donde existen cinco poderes del Estado y uno de los poderes, además del Legislativo, Ejecutivo, Judicial, es el Poder Contralor que busca preparar y nombrar funcionarios públicos. El Estado define cuáles son sus necesidades administrativas, auxiliares, de profesionales y expertos”, añadió. Respecto a las investigaciones por tráfico de influencias, Flores indicó que: “Sería absurdo que yo diga que una llamada telefónica para pedir apoyo a alguien sea ilegal, nos escandalizamos por ello. Se ha hecho siempre, se sigue haciendo porque es parte del proceso. Cuando se empiezan a rumorear, a aparecer a algunos intereses de personas que quieren ser, buscan a sus amigos para que llamen al otro amigo y así, eso lo hace muchísima gente. A mi no me gusta, yo no lo hago, pero es parte de la cuestión”. “En lo personal, me han llamado varios por distintas personas, otra cosa es que yo siga la cadena, pero así funciona el sistema. Esa forma de buscar los nombramientos tiene que ser cambiada en nuestro país, particularmente en el Poder Judicial, porque en el caso del Ejecutivo está bastante mejor definido”, señaló. En ese sentido, afirmó que “en el Poder Judicial hay muchísima opacidad en el nombramiento de jueces, notarios, qué decir de conservadores que es la mejor pega del mundo en términos de ingresos. Aquí funcionan las influencias, si esto no es ser ofensivo contra un poder del Estado, es la realidad, y esa realidad tenemos que mejorarla y quitarle opacidad”. Para Flores, lo ideal sería avanzar a un sistema que considere la carrera profesional “más que cuántas autoridades conoce, del sector político que sea. Es una cuestión de transparencia y de libre competencia para todo el mundo, no de quien tiene más o menos poder político”. Consultado, si se manejan los diagnósticos, por qué no se avanza en una reforma, el senador respondió que está es una decisión que debiera provenir desde el Gobierno porque, más allá de una legislación, la falla radica en reglamentos internos. “El Gobierno tiene toda la atribución para intentar transparentar la búsqueda y nombramiento de personas que son relevantes para el buen ejercicio de la administración del Estado, no estamos hablando de cualquier funcionario solamente, sino que de autoridades, por lo tanto, cuyo poder de decisión es absolutamente relevante para el buen funcionamiento institucional y para el bienestar de la sociedad”, declaró. “En lo personal, creo que el Congreso Nacional estaría de acuerdo en que esa atribución que hoy día es privativa de los senadores, en términos de ratificar o no la propuesta del Presidente de la República, porque recordemos que en esto no son los senadores los que buscan ministros o notarios, es el propio Poder Judicial que hace un trabajo previo y presenta las ternas, las quinas al Gobierno y es el Gobierno el que presenta un nombre al Senado para que lo ratifique o no, nosotros no buscamos nada, nosotros decimos si o no, nada más”, añadió.