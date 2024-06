Presidente Boric por repercusiones del sistema frontal: “Evidencia los problemas de planificación urbana que tenemos”

05a579dbc0

Desde Suecia, el Presidente Gabriel Boric aseguró que ha estado monitoreando permanentemente los efectos del sistema frontal en las distintas regiones del territorio nacional. Además, indicó que, al menos por el momento, descarta retornar al país debido a las repercusiones del evento meteorológico. En el marco de su gira por Europa, el Mandatario afirmó que ha mantenido una constante comunicación con las autoridades de Gobierno desplegadas en terreno como la vicepresidenta Carolina Toha y las delegadas presidenciales del Biobío y la Región Metropolitana, Daniela Dresdner y Constanza Martínez, respectivamente. “Tenemos un muy buen equipo desplegado en terreno. Estoy conversando permanentemente con ellos, así que creo que es pertinente dejar que las instituciones funcionen”, declaró el Presidente Boric. Distintas figuras de oposición llamaron al Jefe de Estado a cancelar las actividades agendas en Europa y retornar a Chile para hacerse cargo de las afectaciones del sistema frontal. Al respecto, Boric indicó que este tipo de decisiones están siempre en evaluación en contextos como este, pero reiteró que sus ministros lo mantienen al tanto de cuál es la situación del país “en todas sus dimensiones”. “No me cabe ninguna duda que donde estuviéramos esos mismos grupos seguramente harían críticas“, dijo en relación al emplazamiento de la derecha. “Yo los invito a que le pregunten a los parlamentarios que han participado de esta gira, que están transversalmente representados, qué opinan del desempeño y de la importancia que ha tenido nuestra presencia acá, creo que no vale la pena que yo entré en polémicas menores, lo que debe ocuparnos es la gente”. En tanto, el Presidente comentó que estás lluvias son importantes para las regiones donde hay sequía, pero indicó que ante estos eventos meteorológicos “se evidencian también ciertos problemas de la planificación urbana que tenemos”. “Hay lugares donde no se debiera construir y eso lo saben también las autoridades locales, la gente. Por ejemplo, las quebradas los lugares donde el reposo es de tierra, estaba viendo también que en San Rosendo hubo algunos casos de deslices de tierra que implicaron tener que evacuar algunas familias”, mencionó. El Mandatario llamó a la ciudadanía a “hacer caso de las advertencias de las autoridades, en particular si reciben una alerta SAE de evacuación, a cumplirlas”. Así, indicó que “hasta el momento, salvo el caso del trágico accidente en Linares, hemos logrado evitar víctimas fatales y eso es producto también de la resiliencia y de la responsabilidad de los chilenos, que saben cómo reaccionar ante una emergencia”.

