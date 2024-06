9dc56c351e

dc4c304738

Cultura La Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana vuelve con “El encanto de las Suites” El concierto será gratuito y tendrá lugar en el Teatro California el próximo lunes 17 de junio. En él, se interpretarán diferentes danzas y movimientos de ballets clásicos, incluyendo a Mozart, Tchaikovsky, Brahms y Leng. Diario UChile Viernes 14 de junio 2024 12:05 hrs. Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM)

Compartir en

Este lunes 17 de junio a las 19:00 horas, la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM) -parte de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI)– llegará al escenario del Teatro California para presentar el concierto “El encanto de las Suites”. Serán más de 70 intérpretes de entre 14 y 18 años los que darán vida a una selección de obras que incluyen a compositores tan icónicos como Mozart, Tchaikovsky y Brahms, además del chileno Alfonso Leng. Todo, bajo la dirección de Christian Lorca y con entrada gratuita. Sobre la selección de las obras, Lorca detalló que “el concepto del concierto es sobre las ‘Suites’, que es una recopilación de danzas, las cuales están tocadas para un ballet específico o para hacer una muestra de algo”. Además, adelantó que dichas piezas corresponden a movimientos particulares de obras más grandes. “Este es un concierto de final de semestre donde vamos a tocar una gran diversidad de obras. En él vamos a rescatar diferentes danzas y diferentes movimientos de algunos ballets, los cuales funcionan como si fuera una gran selección de grandes hits. Entonces el concepto es darle diversidad musical a este concierto, yendo desde lo europeo hasta lo latinoamericano”, sumó. El entusiasmo también se hace latente entre los jóvenes músicos que forman la orquesta. Óscar Mora, violinista de la OSEM, compartió que, después de tres años en el grupo, “la misma se ha transformado en un lugar donde un becado se puede desarrollar como ser humano íntegro. Amigos, profesores, auxiliares; todos de algún modo u otro aportan para crear un ambiente donde pones en práctica valores y principios, mientras que puedes tener empatía y bondad con los que te rodean. Poco a poco empiezas a desarrollar un sentido de pertenencia con la orquesta”. En cuanto al repertorio, señaló que “siempre he sido fan de Brahms, en particular de sus ‘Danzas húngaras’, en gran parte por su capacidad de expresar emociones y sentimientos representativos de una cultura. Desde la ‘Obertura del Serrallo’ con sus pasajes electrizantes, el preludio de Leng con su melodía desgarradora, Advis con sus ideas musicales características de la cultura latinoamericana, y como no Tchaicovsky y su bellísimo cascanueces. Me fascina todo el programa. Es una experiencia en sí mismo”. Cabe destacar que la entrada para “El encanto de las Suites” será por orden de llegada. El Teatro California se ubica en Avenida Irarrázaval 1564, Ñuñoa.

Este lunes 17 de junio a las 19:00 horas, la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM) -parte de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI)– llegará al escenario del Teatro California para presentar el concierto “El encanto de las Suites”. Serán más de 70 intérpretes de entre 14 y 18 años los que darán vida a una selección de obras que incluyen a compositores tan icónicos como Mozart, Tchaikovsky y Brahms, además del chileno Alfonso Leng. Todo, bajo la dirección de Christian Lorca y con entrada gratuita. Sobre la selección de las obras, Lorca detalló que “el concepto del concierto es sobre las ‘Suites’, que es una recopilación de danzas, las cuales están tocadas para un ballet específico o para hacer una muestra de algo”. Además, adelantó que dichas piezas corresponden a movimientos particulares de obras más grandes. “Este es un concierto de final de semestre donde vamos a tocar una gran diversidad de obras. En él vamos a rescatar diferentes danzas y diferentes movimientos de algunos ballets, los cuales funcionan como si fuera una gran selección de grandes hits. Entonces el concepto es darle diversidad musical a este concierto, yendo desde lo europeo hasta lo latinoamericano”, sumó. El entusiasmo también se hace latente entre los jóvenes músicos que forman la orquesta. Óscar Mora, violinista de la OSEM, compartió que, después de tres años en el grupo, “la misma se ha transformado en un lugar donde un becado se puede desarrollar como ser humano íntegro. Amigos, profesores, auxiliares; todos de algún modo u otro aportan para crear un ambiente donde pones en práctica valores y principios, mientras que puedes tener empatía y bondad con los que te rodean. Poco a poco empiezas a desarrollar un sentido de pertenencia con la orquesta”. En cuanto al repertorio, señaló que “siempre he sido fan de Brahms, en particular de sus ‘Danzas húngaras’, en gran parte por su capacidad de expresar emociones y sentimientos representativos de una cultura. Desde la ‘Obertura del Serrallo’ con sus pasajes electrizantes, el preludio de Leng con su melodía desgarradora, Advis con sus ideas musicales características de la cultura latinoamericana, y como no Tchaicovsky y su bellísimo cascanueces. Me fascina todo el programa. Es una experiencia en sí mismo”. Cabe destacar que la entrada para “El encanto de las Suites” será por orden de llegada. El Teatro California se ubica en Avenida Irarrázaval 1564, Ñuñoa.