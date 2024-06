c948847f51

2f5a1fb79c

Internacional Con condena a Rusia y mención al conflicto en Gaza: Presidente Boric interviene en la “Cumbre sobre la Paz en Ucrania” El Mandatario sostuvo que Chile no participa del encuentro porque pertenezca a un bloque geopolítico, sino porque "somos conscientes de que sólo el respeto al derecho internacional y de los derechos humanos puede garantizar la paz". Bárbara Paillal Sábado 15 de junio 2024 14:31 hrs. Presidente Gabriel Boric interviene en la Cumbre sobre la Paz en Ucrania.

Compartir en

“Sólo el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos puede garantizar la paz”, fueron parte de las palabras que emitió el Presidente Gabriel Boric en el marco de su intervención en la plenaria inicial de la “Cumbre sobre la Paz” en Suiza. Instancia que busca dar los primeros pasos hacia una solución pacífica entre Ucrania y Rusia. El encuentro reúne a más de 90 delegaciones internacionales entre Jefes de Estado y Jefes de Gobierno. Nuestro país es representado por Boric, pero también lo acompañan el canciller Alberto Van Klaveren, el embajador de Chile en Suiza, Frank Tressler y el embajador Christian Hodges-Nugent. En su intervención, el Mandatario reiteró que como país “nos oponemos firmemente a la amenaza o al uso de la fuerza y creemos que la diplomacia y el derecho internacional son los únicos medios legítimos para resolver las disputas. En consecuencia, Chile ha condenado persistente y abiertamente la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Abogamos por el respeto de los derechos humanos y la soberanía e integridad territorial de Ucrania, que son componentes esenciales de cualquier solución a este conflicto”, afirmó. “Creemos firmemente que la situación representa una grave violación al derecho internacional y a los derechos humanos. Estos mismos principios están siendo ignorados por el gobierno israelí en Gaza“, añadió. Asimismo, el jefe de Estado instó a acercar posiciones y, “por muy difícil que pueda parecer hoy en día, eso supone traer a Rusia a la mesa“. Llamando a descartar el uso de armas nucleares porque “constituyen un riesgo de consecuencias incalculables para toda la humanidad”, Boric recalcó que también es esencial garantizar la seguridad alimentaria que implica permitir la libre circulación hacia y desde Ucrania “porque el hambre nunca debe usarse como arma de guerra ni aquí ni en Gaza, ni en ningún conflicto en el mundo”. “Y más aún, debemos garantizar la protección de los niños ucranianos que han sido desplazados por la fuerza o transferidos ilegalmente a Rusia”, añadió. Por último, el Mandatario abordó los motivos de Chile para participar del encuentro con una mención al líder del Kremlin de Moscú que sacó risas entre las autoridades internacionales. “¿Por qué un país como Chile, tan lejos de esta guerra, participa en esta cumbre? No es porque no nos guste Putin, aunque personalmente no me gusta, ni por simpatía al señor Zelenski. No es porque apoyemos la ampliación de naciones hacia el este o porque seamos parte de uno u otro bloque geopolítico”, indicó. En esa línea, sostuvo que “como pequeño país al sur del mundo con nuestros 20 millones de habitantes somos conscientes de que sólo el respeto del derecho internacional y de los derechos humanos puede garantizar la paz. Lo mismo aplica al conflicto en Gaza”. “No aceptamos elegir entre la barbarie de Hamás o la masacre que hoy está cometiendo el gobierno israelí liderado por el criminal de guerra de (Benjamín) Netanyahu. Elegimos la humanidad y los avances civilizatorios que juntos como Naciones Unidas hemos logrado. Hoy, es Ucrania y Palestina, mañana podría ser cualquiera de nosotros, así que sigamos trabajando juntos por la paz”, finalizó. Previamente, el Presidente Boric sostuvo un encuentro con el líder de Ucrania, Volodimir Zelenski. “Le manifestamos nuestro respeto por la integridad territorial de su país. La defensa de la democracia y los derechos humanos se ha venido consolidando gobierno tras gobierno y seguimos en esa tarea”, escribió en su cuenta de X. Junto al canciller @AlbertoKlaveren me encuentro en Suiza, donde se desarrolla la Cumbre para la Paz en Ucrania con más de 90 países. Este no es un tema que nos toca de lejos, es clave porque el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, son nuestra mayor garantía… pic.twitter.com/6NUGvOv0gP — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 15, 2024

“Sólo el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos puede garantizar la paz”, fueron parte de las palabras que emitió el Presidente Gabriel Boric en el marco de su intervención en la plenaria inicial de la “Cumbre sobre la Paz” en Suiza. Instancia que busca dar los primeros pasos hacia una solución pacífica entre Ucrania y Rusia. El encuentro reúne a más de 90 delegaciones internacionales entre Jefes de Estado y Jefes de Gobierno. Nuestro país es representado por Boric, pero también lo acompañan el canciller Alberto Van Klaveren, el embajador de Chile en Suiza, Frank Tressler y el embajador Christian Hodges-Nugent. En su intervención, el Mandatario reiteró que como país “nos oponemos firmemente a la amenaza o al uso de la fuerza y creemos que la diplomacia y el derecho internacional son los únicos medios legítimos para resolver las disputas. En consecuencia, Chile ha condenado persistente y abiertamente la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Abogamos por el respeto de los derechos humanos y la soberanía e integridad territorial de Ucrania, que son componentes esenciales de cualquier solución a este conflicto”, afirmó. “Creemos firmemente que la situación representa una grave violación al derecho internacional y a los derechos humanos. Estos mismos principios están siendo ignorados por el gobierno israelí en Gaza“, añadió. Asimismo, el jefe de Estado instó a acercar posiciones y, “por muy difícil que pueda parecer hoy en día, eso supone traer a Rusia a la mesa“. Llamando a descartar el uso de armas nucleares porque “constituyen un riesgo de consecuencias incalculables para toda la humanidad”, Boric recalcó que también es esencial garantizar la seguridad alimentaria que implica permitir la libre circulación hacia y desde Ucrania “porque el hambre nunca debe usarse como arma de guerra ni aquí ni en Gaza, ni en ningún conflicto en el mundo”. “Y más aún, debemos garantizar la protección de los niños ucranianos que han sido desplazados por la fuerza o transferidos ilegalmente a Rusia”, añadió. Por último, el Mandatario abordó los motivos de Chile para participar del encuentro con una mención al líder del Kremlin de Moscú que sacó risas entre las autoridades internacionales. “¿Por qué un país como Chile, tan lejos de esta guerra, participa en esta cumbre? No es porque no nos guste Putin, aunque personalmente no me gusta, ni por simpatía al señor Zelenski. No es porque apoyemos la ampliación de naciones hacia el este o porque seamos parte de uno u otro bloque geopolítico”, indicó. En esa línea, sostuvo que “como pequeño país al sur del mundo con nuestros 20 millones de habitantes somos conscientes de que sólo el respeto del derecho internacional y de los derechos humanos puede garantizar la paz. Lo mismo aplica al conflicto en Gaza”. “No aceptamos elegir entre la barbarie de Hamás o la masacre que hoy está cometiendo el gobierno israelí liderado por el criminal de guerra de (Benjamín) Netanyahu. Elegimos la humanidad y los avances civilizatorios que juntos como Naciones Unidas hemos logrado. Hoy, es Ucrania y Palestina, mañana podría ser cualquiera de nosotros, así que sigamos trabajando juntos por la paz”, finalizó. Previamente, el Presidente Boric sostuvo un encuentro con el líder de Ucrania, Volodimir Zelenski. “Le manifestamos nuestro respeto por la integridad territorial de su país. La defensa de la democracia y los derechos humanos se ha venido consolidando gobierno tras gobierno y seguimos en esa tarea”, escribió en su cuenta de X. Junto al canciller @AlbertoKlaveren me encuentro en Suiza, donde se desarrolla la Cumbre para la Paz en Ucrania con más de 90 países. Este no es un tema que nos toca de lejos, es clave porque el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, son nuestra mayor garantía… pic.twitter.com/6NUGvOv0gP — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 15, 2024