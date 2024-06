c948847f51

Nacional Política Excanciller Mariano Fernández: “El embajador (Velasco) ha demostrado que realmente no conoce la sutileza de la diplomacia” Para el otrora ministro de Relaciones Exteriores, el nuevo gaffe diplomático que protagoniza el abogado, y cercano amigo del Presidente Gabriel Boric, lo perfila a dar un paso al costado. "Él debería estar al fin de su cargo", advirtió. Bárbara Paillal Sábado 15 de junio 2024 17:26 hrs. Excanciller Mariano Fernández. Foto: ATON.

El ex ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno de Michelle Bachelet, Mariano Fernández, no tiene dos lecturas al proyectar el futuro de Javier Velasco como embajador de Chile en España, luego de que, producto de las diferencias con Israel por el conflicto en Gaza, invitara a la industria española a negociar el suministro de armas. Lo que ameritó un “llamado al orden” por parte del gobierno chileno. Para el otrora canciller, el nuevo gaffe diplomático que protagoniza el abogado, y cercano amigo del Presidente Gabriel Boric, lo perfila a dar un paso al costado. “El embajador ha demostrado que realmente no conoce la sutileza de la diplomacia“, aseveró. Cabe destacar que Velasco ya había recibido un llamado de atención por parte de Chile tras la divulgación de algunas de sus imágenes personales, pero además cuestionada fue su ausencia a la recepción anual que realiza la Casa Real de España a todas las y los diplomáticos. Para Fernández, su caso se agrava al considerar que “el embajador es un cargo de alta sensibilidad política porque es el único funcionario público plenipotenciario, es decir, que compromete al Gobierno sin pedir poderes. Si un ministro quiere firmar un acuerdo internacional tiene que pedir poderes para que se le autorice la firma, el embajador no. Y además siendo el representante del Gobierno en el extranjero es evidentemente la voz oficial”. “Un buen embajador tiene que tener iniciativa, tiene que desarrollar, presentar la imagen del país. El único detalle es que tiene que hacerlo coordinadamente con el gobierno, no puede tomar decisiones sin que el gobierno no esté informado o avanzar en temas que el gobierno no conoce o no tiene un acuerdo. Él ha tenido estas gaffes diplomáticas, pero también otras anteriormente. Entonces, yo tengo una impresión de que él debería estar al fin de su cargo“, afirmó. El exministro de Relaciones Exteriores recalcó que nuestro país necesita embajadores dinámicos y con liderazgo, pero al mismo tiempo coordinados con el Gobierno. “Mire usted el caso de (José Antonio) Viera Gallo en Argentina, escribe, publica en los diarios argentinos, pero está todo finísimamente en la línea de lo que el Gobierno quiere decir en los temas que toca. En el caso de Venezuela al embajador, en las condiciones que tenemos hoy día, le corresponde silencio porque es muy difícil, salvo que el gobierno lo instruya decir algo, pero en general los embajadores tienen que destacarse, tienen que tener iniciativas”, ejemplificó. “Lo que pasa es que esa iniciativa tiene que ser acordada con el Gobierno y el embajador Velasco ha hecho una cosa que es de delicada a grave porque se ha metido en temas de defensa, ofreciendo sustitución a temas de defensa, dado el deterioro de las relaciones con Israel en circunstancias que son otras las instancias que deciden, además que estos temas no se deciden por una coyuntura cualquiera. Entonces, yo tengo la impresión de que él está al fin de su carrera”, sostuvo. Consultado si este nuevo impasse diplomático interpela a los criterios de selección para este tipo de autoridades, el excanciller respondió: “No me parece que tengan que ser exclusivamente del servicio diplomático”. “Chile necesita embajadores de alta calidad vengan de la academia, de servicios exterior, del empresariado, de la política, de la universidad, eso a mí no me preocupa y tenemos grandes diplomáticos como Alberto Van Klaveren que nunca fue del servicio exterior, como Carlos Portales, José Miguel Insulza, Edgardo Riveros, en fin, que nunca estuvieron el servicio exterior, y tenemos otros embajadores que vienen del servicio exterior y que han sido personajes muy interesantes como Óscar Pinochet de la Barra o Jorge Berguño”, argumentó. En esa línea, concluyó que “estas declaraciones permanentes de que tienen que ser de carrera, no estoy de acuerdo para nada con ellos porque el cargo de embajador es un cargo político para un país como Chile“.

