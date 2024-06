3d0cad63ab

Nacional “A Chile se le reconoce por su desarrollo y por su compromiso con la democracia”: Presidente Boric hace positivo balance de su gira por Europa El Mandatario visitó cuatro países donde tuvo encuentros sobre inversión y energías no convencionales, participó en la Cumbre por la Paz y firmó la declaración emanada en dicha instancia, pues Chile tiene "una larga tradición" en defensa de los DDHH. Diario UChile Lunes 17 de junio 2024 13:37 hrs. Foto: X @GabrielBoric

“Estoy profundamente orgulloso del reconocimiento que tiene Chile a nivel internacional”, afirmó el Presidente Gabriel Boric en el último día de su segunda gira por Europa, que lo llevó a visitar Alemania, Suecia, Suiza y Francia.



Así, el Mandatario hizo un balance del viaje de 10 días por el viejo continente y sostuvo que “a Chile se le reconoce por su desarrollo, por su compromiso con la democracia, por su compromiso irrestricto con los derechos humanos y también por la preocupación respecto a los propios desafíos que tenemos, por ejemplo, ante la crisis climática, ante la desigualdad o ahora que ustedes ven, estamos co-presidiendo una instancia mundial para los desafíos en materia educativa”. “Nos fue muy bien, además, tanto en Alemania como en Suecia, en particular, en materia de inversión comercial. Tuvimos reuniones con inversores extranjeros, con gobiernos, con el primer ministro Scholz, el primer ministro de Suecia, también en la cumbre tuvimos bilaterales con Finlandia, con Suiza, con Canadá y todos valoran muchísimo a Chile y además ven en nuestro país tremendas posibilidades de inversión, en especifico, en lo que se refiere a energías renovables no convencionales como el hidrógeno verde y a propósito de la estrategia nacional del litio, agregando cadenas de valor y transferencia tecnológica, que es lo que para nosotros es tremendamente importante”, añadió.



Por otro lado, el Mandatario se refirió a la Cumbre por la Paz en Ucrania, instancia en la que Chile, entre más de 90 países, fue uno de los cuatro invitados a la declaración de cierre del encuentro junto a los estados organizadores, Suiza y Ucrania.



En ese sentido, el Jefe de Estado chileno comentó el documento que suscribieron la mayoría de las naciones participantes: “A mí lo que me interesa señalar es que Chile tiene una larga tradición, producto de su propia experiencia de defender los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Y yo lo señalé con mucha claridad en el marco de la cumbre de Ucrania, que esto vale para Rusia, vale para Israel, vale para cada uno de los países en el mundo y cada uno de los conflictos globales”, señaló.



Y destacó: “Yo estoy muy tranquilo por la coherencia de la posición chilena respecto a este tema”. Durante este último día en el viejo continente el Presidente además encabezó el Plenario de Alto Nivel del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en la UNESCO. En su discurso, Boric seguró que “nuestros Estados tienen que reconocer el papel crucial de la educación para el futuro sostenible de la humanidad en el planeta y el bienestar. Tenemos una responsabilidad impostergable, debemos movilizarnos y romper barreras para asegurar que cada niño, niña, joven y adulto, sea hombre o mujer, tenga acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad”. “En mi país hemos asumido esta tarea con gran responsabilidad, conscientes de que, con la Unesco, estamos impulsando un proceso global que tiene un plazo corto e inevitable y que, para respetarlos, es fundamental establecer directrices claras, monitorear los avances e intercambiar buenas prácticas. Ningún país puede afrontar por sí solo el desafío de transformar sus sistemas educativos; debemos aprender unos de otros, compartiendo honestamente nuestros éxitos y fracasos”, agregó. Posteriormente, para cerrar su gira por Europa, el Jefe de Estado se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio Elíseo.



En el encuentro ambos mandatarios conversaron sobre la relación comercial entre ambos países, especialmente, en materia de energías verdes. Además, abordaron la importancia de la aplicación del derecho internacional para lograr la paz en Ucrania y ratificaron la declaración que se firmó en Suiza en la Cumbre por la Paz.

Hoy me reuní en el Palacio del Elíseo con el Presidente @EmmanuelMacron, con quien conversamos sobre la relevancia de nuestra relación comercial, sobre todo en energías verdes como el litio y el hidrógeno verde. Además, hablamos sobre la aplicación del derecho internacional como… pic.twitter.com/T3yIBo5uMa — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 17, 2024