Deportes Bárbara Hernández es la primera sudamericana en completar el Desafío de los Siete Mares La egresada de Psicología de la Universidad de Chile completó el desafío de cruzar a nado los mares más difíciles alrededor del mundo, de acuerdo a la World Open Water Swimming Association (WOWSA). Deporte Azul Lunes 17 de junio 2024 11:33 hrs. La egresada U. de Chile culmina este reto de manera exitosa, que incluye: el Estrecho de Gibraltar (entre España y Marruecos), el Canal de Catalina (EE.UU.), el Canal de la Mancha (entre Francia e Inglaterra), el Canal de Molokai (Hawái), el Canal del Norte (entre Irlanda y Escocia), el Estrecho de Cook (Nueva Zelanda) y el Estrecho de Tsugaru (Japón). Foto: Prensa U de Chile.

Durante la mañana de este viernes 14 de junio, la destacada nadadora de aguas gélidas y egresada de Psicología de la Universidad de Chile, Bárbara Hernández, registró un nuevo récord al convertirse en la primera sudamericana en completar el Desafío de los Siete Mares. Luego de cruzar 27 km del Estrecho de Tsugaru en Japón en un tiempo de 11 horas con 40 minutos, la deportista completó este reto, uno de los más difíciles del mundo, de acuerdo a la World Open Water Swimming Association (WOWSA). “Tuve tanto miedo de no terminar, de que me sacaran del agua. Una corriente favorable que jamás se entendió con el viento me tuvo peleando esa llegada casi 12 horas en aguas que cambiaron de temperatura, que terminé a 15°C con un frío de tanto tragar agua del mar y respirando cada 5-7 hasta 9 brazadas! Sube y baja, y a golpes por horas, pero muy atenta a no chocar con la embarcación”, indicó la deportista a través de sus redes sociales. La llamada “Sirena de Hielo”, además, se refirió al tiempo que le tomó esta hazaña. “8 años de mi vida nos tomaron estos 7 mares, mi familia, que en estos años perdió 3 personas, mi equipo, auspiciadores y ustedes lo hicieron posible”, destacó. En el 2023, Bárbara intentó finalizar este desafío, pero no pudo por las condiciones climáticas de esta zona del mar japonés. Sin embargo, fue recompensada después de esta revancha que registró a través de su cuenta de Instagram. “Espero sientan este logro propio, porque ustedes son el corazón del propósito, todos aquellos que aún creen y arriesgan, que empiezan de nuevo y de cero, sueñen en grande porque ya aprendieron al igual que yo que: lo imposible solo toma un poco más de tiempo”, mencionó Hernández. La egresada de la Universidad de Chile culmina este reto de manera exitosa, que incluye: el Estrecho de Gibraltar (entre España y Marruecos), el Canal de Catalina (Estados Unidos), el Canal de la Mancha (entre Francia e Inglaterra), el Canal de Molokai (Hawái), el Canal del Norte (entre Irlanda y Escocia), el Estrecho de Cook (Nueva Zelanda) y el Estrecho de Tsugaru (Japón). Aunque la Asociación Internacional de Aguas Abiertas aún debe rectificar la marca de la deportista, es confirmado que Bárbara Hernández se convierte en la persona número 28 en finalizar este logro.

