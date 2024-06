82c53fe949

Nacional Política Cuestionamiento del PC a “Cumbre por la paz en Ucrania” no encuentra respaldo en la Alianza de Gobierno La ministra de la Segegob, Camila Vallejo, reiteró que es el Presidente quién maneja la voz del país en la agenda internacional. Mientras, desde el PPD calificaron como "desafortunada" la declaración emitida por la tienda que lidera Lautaro Carmona. Bárbara Paillal Lunes 17 de junio 2024 19:22 hrs. Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Imagen: Agencia ATON.

El Partido Comunista (PC) escribió un nuevo capítulo en las diferencias respecto al manejo de la política exterior del Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, su crítica a la eficacia de la Cumbre sobre la Paz por Ucrania, de la que el Mandatario fue partícipe este fin de semana en Suiza y donde se inscribió como único firmante de la izquierda latinoamericana, no encontró respaldo en sus pares de la Alianza de Gobierno. Cabe destacar que el PC expuso, mediante un comunicado, que “una iniciativa parcial puede ser una actividad solidaria con una de las partes, pero no obligatoriamente tendrá la eficacia del proceso para construir un acuerdo político que resuelva la paz“. Pero, junto con cuestionar la injerencia de la OTAN, el escrito precisa que es el Presidente de la República quién tiene el rol de representar la política exterior del país. Para el Gobierno, dicha declaración, corresponde a “opiniones legítimas“. No obstante, la vocera Camila Vallejo recalcó que “el Presidente, y como lo reconoce y respeta esa misma declaración, es el que lleva las relaciones internacionales y la política externa”. Por tanto, la secretaria defendió que la participación de Chile “buscó justamente marcar posición en materia del respeto irrestricto por la paz, la democracia y el estado de derecho, y el derecho internacional, y además señalar que, para poder avanzar de mejor manera, se requiere a todos los actores en la mesa”. Fue consulta obligada, previo al comité político ampliado en La Moneda, para el timonel del PC, Lautaro Carmona, quién descartó que el pronunciamiento de la colectividad genere un conflicto en las filas oficialistas: “¿Por qué habría de crear un conflicto que los comunistas sean comunistas?”. “Tenemos una posición a favor de que las partes beligerantes encuentren los caminos políticos para construir soluciones que garanticen la paz y esa es la mirada que hemos hecho saber”, explicó. Consultado sobre si cree que se equivocó el Presidente Boric al participar de la cumbre, Carmona afirmó que “ese debate no lo voy a hacer yo, nosotros hemos dicho al comienzo de esa formulación, no ponemos a discusión que el Presidente de la República es quien le toca representar al Estado de Chile. Lo que hemos hecho con plena humildad, pero con coherencia y consecuencia es decir cuál es la opinión que, por lo demás, tiene hilos históricos”. En la Alianza de Gobierno optaron por distanciarse de las declaraciones del PC, ratificando su respaldo al manejo del Presidente Boric respecto a la agenda internacional. El secretario general del PPD, José Toro, indicó que “las relaciones internacionales las lleva el Presidente Gabriel Boric y, por lo tanto, la participación de Chile a favor de la paz es fundamental y, desde ahí, encontramos desafortunadas la declaración“. “Lo fundamental es entender que la paz es lo primero y las relaciones particulares son particulares y no representan el espíritu del Estado ni del país”, añadió. En tanto, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, señaló que su colectividad respalda “en materia de política internacional lo que el Gobierno está realizando y, por cierto, lo que está realizando el Presidente Boric. A nosotros no nos genera ninguna incomodidad, nosotros respaldamos al Presidente y al canciller en la postura que han tenido respecto a los conflictos internacionales”. Por su parte, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, declaró que “es normal que en una alianza de gobierno tan amplia, de más de 11 partidos y movimientos, existan diferencias respecto a distintas decisiones que toma el Gobierno, pero en materia internacional la política de relaciones exteriores la lidera el Presidente de la República y eso es una política de Estado”. Oposición: “El Presidente ha tenido una voz consistente” En las fuerzas opositoras se alinearon con el relato del Presidente Gabriel Boric respecto al conflicto en Ucrania, y cuestionaron la falta de respaldo proveniente desde el Partido Comunista (PC). La diputada de Demócratas, Joanna Pérez, criticó la falta de compromiso del PC. “Creo que en materia de lo que el Presidente ha opinado sobre Rusia, Venezuela, y otros países donde el Partido Comunista y otros le quitan el piso al Presidente, habla de la poca seriedad de estos partidos que, en el fondo, no respaldan, lo que el Presidente también transmite no solo a nivel nacional, sino internacional. Yo haría el llamado al PC a estar a la altura de un partido que le toca gobernar al país“, sostuvo. Por su parte, Jorge Guzmán, jefe de bancada de Evópoli, afirmó que en cuanto a Venezuela y Rusia “el Presidente ha tenido una voz consistente, a pesar de los cuestionamientos que pueden existir de parte del Partido Comunista. El Presidente tiene que tener la claridad, energía, y fuerza para cuestionar las dictaduras vengan de donde provengan”. Mientras, Sofía Cid, diputada independiente por la bancada de Renovación Nacional, indicó que “el Gobierno no solamente en términos de política exterior tiene un problema interno, este tira y afloja entre el PC, el Frente Amplio y el Partido Socialista y los más conservadores, ha sido complejo. El PC en estricto rigor no ha querido reconocer los abusos de derechos humanos en otros países, así que no me extraña para nada que estén criticando al Presidente por haber firmado este acuerdo que va en favor de Ucrania“.

