“Hay una soberanía nacional que defender”: parlamentarios respaldan ultimátum de Boric a Argentina

Tres metros se internó por error la Armada Argentina en la zona chilena del Hito 1, donde instaló paneles solares para un puesto de vigilancia en la entrada del Estrecho de Magallanes. Por ello, en el marco de su gira por Europa, el Presidente Gabriel Boric le exigió públicamente al gobierno trasandino que retirara la infraestructura inmediatamente. Mientras, desde Argentina aseguraron que la instalación fue una equivocación y que removerán los paneles a la brevedad. De esta forma, la Armada del país vecino comunicó que trasladaron personal y medios para sacar los paneles instalados en territorio chileno, lo que dependerá de las condiciones del tiempo en la zona ubicada al norte de Tierra del Fuego. Así, distintas figuras políticas se pronunciaron respecto a cómo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric manejó esta situación y se hizo cargo de proteger la soberanía nacional. Para el senador (UDI), Javier Macaya, “se ha hecho lo que corresponde” por los canales diplomáticos y conductos oficiales. “Hay efectivamente un error en la construcción reconocido por Argentina y a mí no me parece que hay que escalar en un conflicto diplomático, sí ya esta evidenciada la equivocación. Por cierto, me parece bien el tono del Gobierno del Presidente de la República en exigir el retiro inmediato y en caso de no ser retirado me parece que tiene que contar con el apoyo también en general de la política chilena (…) Entendemos que por contingencias climáticas en esta época no es posible hacerlo, pero sería importante que Argentina respondiera la brevedad a este requerimiento“, agregó. Asimismo, la diputada (CS) Lorena Fries, respaldó “el ultimátum” del Jefe de Estado chileno y declaró que: “En principio todos sabemos que hay una soberanía nacional que hay que defender. En este caso los paneles solares en territorio chileno deben ser retirados por Argentina, y si no es el país trasandino obviamente lo tendrá que hacer Chile, pero la defensa de la soberanía nacional no puede estar en cuestión”. El diputado (PL) Vlado Mirosevic también hizo hincapié en el respeto de la soberanía nacional y emplazó al gobierno argentino para que remueva la infraestructura del territorio nacional, pues “cuando se trata de soberanía con esto no se juega y los países se respetan unos a otros cuando respetan también sus limites y su soberanía”. “No hay justificación alguna para que estas instalaciones se mantengan”, señaló. A su vez, el diputado (RN) Miguel Becker, dijo que “el embajador de Argentina en Chile reconoció que la construcción en territorio nacional había sido un error, nosotros hicimos el llamado a que este error se corrigiera en forma inmediata. ¿Cómo se corrige? Precisamente, sacando del territorio nacional las construcciones que había hecho Argentina. En ese sentido, las palabras del Presidente me parecen bien, pero yo creo que hay que ser más prudentes en el manejo de las relaciones con nuestros países vecinos“. Cabe recordar que el 29 de abril la Armada Argentina inauguró el puesto de vigilancia en la frontera con Chile y parte de su fuente de energía fue instalada en territorio nacional, lo que causó malestar en el Gobierno chileno que contactó a la administración de Javier Milei para su remoción.

