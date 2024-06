3d0cad63ab

Política Senador Manuel José Ossandón afirma que no permitirá que Carter sea el candidato de RN Según el parlamentario, el alcalde "no da garantía, porque no tiene condiciones, siquiera, para administrar un municipio. También aseguró que la primaria de Puente Alto, donde ganó Karla Rubilar, "fue trucha". Claudio Medrano Lunes 17 de junio 2024 9:31 hrs.

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, afirmó que no permitirá que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, sea el candidato presidencial de RN. También aseguró que la primaria de Puente Alto, donde ganó Karla Rubilar, “fue trucha”. En el programa Tolerancia Cero, de CNN Chile, se le consultó sobre la posibilidad de que Carter sea la carta presidencial del partido, a lo cual se preguntó “qué garantía puede dar un alcalde que vendió la municipalidad para pagar las imposiciones de sus trabajadores”. Según Ossandón, el alcalde “no da garantía, porque no tiene condiciones para administrar un municipio, hoy quiere ser candidato a la Presidencia, no va a ser el candidato de Renovación Nacional”. “¿No les parece extraño que hace un año y medio atrás el señor Carter contrató a 16 personas de Renovación Nacional del más alto nivel, hasta los operadores, para poder conseguirse el cupo dentro?”, cuestionó. “Vayan a ver el listado. Hay 16 personas de Renovación Nacional, un equipo completo trabajando (en la Municipalidad de La Florida) y trabajando en la interna Renovación Nacional para validarlo… y no va a ser candidato de Renovación Nacional”, advirtió. “Este es un candidato inventado, no solo no estoy de acuerdo, no lo voy a permitir, Carter siempre ha denostado a Renovación Nacional”, enfatizó Ossandón. En cuanto a las primarias en Puente Alto, el senador calificó el proceso como “totalmente ilegítimo” y criticó la decisión de l UDI de postular a Erik González, pues, según Ossandón, carecía de vínculos significativos con la comunidad local. “Resulta que la UDI llevó un candidato que no votaba en Puente Alto, que no trabajaba en Puente Alto, que no hizo campaña, que no tuvo reuniones y que, por obra y gracia del Espíritu Santo, iba a ir a una primaria”, señaló. También expresó que “yo no voy a apoyar a nadie que vaya por fuera, pero quiero aclarar otra cosa: Karla Rubilar tiene que hacer una reflexión. Ella tiene un cupo hoy día que, a mi juicio, se lo consiguió de forma ilegítima porque es una primaria trucha”. Además, señaló que, pese a que Rubilar sea la candidata oficial de RN, “otra cosa es que sea la alcaldesa, porque no va a ganar, no gana sin mi apoyo”. Finalmente, el senador propuso una encuesta previa a la elección para determinar el apoyo real de los candidatos y legitimar el proceso.

