Política Tomás Vodanovic descarta postulación presidencial por “respeto” a vecinos de Maipú El edil reafirmó su "compromiso" con la comuna y su intención de reelegirse como alcalde para continuar su labor. Diario UChile Lunes 17 de junio 2024 9:02 hrs. El alcalde de Maipú asoma como una de los nuevos líderes del Frente Amplio. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), reiteró su firme decisión de no postular a la presidencia de Chile, destacando que sería “una falta de respeto” hacia los vecinos de su comuna considerar una candidatura presidencial mientras ofrece un proyecto comunal a cuatro años. En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Vodanovic fue enfático al señalar que su compromiso y enfoque están completamente dirigidos a su labor como alcalde de Maipú y a buscar su reelección para continuar trabajando por el bienestar de la comuna. Durante la entrevista, Vodanovic también mencionó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, como una posible opción del sector, destacando su experiencia, conocimiento del Estado y liderazgo político. Sin embargo, el alcalde evitó mencionar a otros posibles candidatos, indicando que prefiere no “quemar a nadie” y que su principal interés es mantener un enfoque claro en su gestión municipal. “Voy a ser candidato a alcalde y yo pretendo poder reelegirme para sostener un trabajo los próximos cuatro años. Me parecería, y lo digo de verdad, genuinamente, una falta de respeto muy grande con los vecinos de Maipú estar por un lado ofreciendo un proyecto comunal a cuatro años y, por otro lado, siquiera deslizando la posibilidad de ser candidato presidencial, o sea, es algo que por respeto a mis vecinos y electores tengo absolutamente descartado, y lo he dicho con mucha fuerza, porque me parece que además se intenta instalar maliciosamente para quizás confundir a los vecinos de mi comuna”, afirmó. Vodanovic también destacó la importancia de que existan figuras con experiencia y capacidad de construir mayorías, como la ministra Tohá, para asumir una eventual responsabilidad presidencial. Afirmó que Tohá tiene “muchos caballos de ventaja” en términos de probabilidad, capacidad y liderazgo político para representar al conglomerado político en una candidatura presidencial.

