Nacional Salud Fenats Nacional en su primera jornada de movilización: “Si no hay respuestas avanzaremos al paro indefinido” La vicepresidente de la organización, Karen Palma, apuntó contra la gestión de la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Según la dirigenta, la movilización busca que el Gobierno "cumpla con los compromisos plasmados en su programa”. Diario UChile Martes 18 de junio 2024 16:17 hrs. Trabajadores y trabajadoras de la salud se movilizan frente a la Posta Central en Santiago. Foto: prensa Fenats.

Este martes a lo largo del país se concretó la primera jornada del paro nacional de advertencia convocado por la Fenats Nacional, debido a la falta de avances en los compromisos del Gobierno en materia de carrera funcionaria, asignación técnica, incentivo al retiro y la implementación de la Ley 40 horas. Desde la organización sostuvieron que la paralización se concretó en todas sus bases afiliadas entre Tarapacá y Puerto Williams y recalcaron que “este es un paro de advertencia para que el Gobierno de Chile cumpla con los compromisos plasmados en su programa”. La movilización se ha desarrollado en total tranquilidad en los recintos hospitalarios, teniendo una actividad principal en la Posta Central de Santiago. El presidente de la Fenats Nacional, Emerson Berríos, expresó que: “Hemos pedido al Presidente Gabriel Boric que cumpla con su palabra. Hoy las y los trabajadores hablamos de una jornada de paralización de advertencia, porque si no se compromete el Gobierno, si la ministra de Salud no se compromete con las y los trabajadores a establecer una negociación efectiva, tendremos que tomar las herramientas históricas del movimiento sindical, que es avanzar a un paro indefinido”. Asimismo, Berríos recalcó que “si no hay 40 horas para el sector salud, si no hay un incentivo para el sector, si la asignación técnica no es universal, sin exclusiones de funcionarios técnicos de primera y segunda categoría, si no hay avance en una nueva carrera funcionaria, le decimos de nuevo y firmemente al Gobierno, que si no hay respuestas vamos a avanzar un paro indefinido”. “Estamos demandando también que cada establecimiento esté libre de violencia, de maltratos y abusos laborales en cada sector de trabajo”, aseveró. Por su lado, la vicepresidenta de la organización, Karen Palma, apuntó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, por su gestión y en particular por las dudas respecto del Plan de Invierno, lo que se ha expresado en la falta de insumos en los recintos hospitalarios. “No es posible que hasta la fecha no se transparente el presupuesto para la campaña de invierno y tampoco se tenga claro si vamos a tener una reforma de salud”, aseveró. Al respecto, Palma afirmo que el sector seguirá “en la lucha” y reiteró que la paralización es una “advertencia para que el Gobierno de Chile cumpla con los compromisos plasmados en su programa”.

