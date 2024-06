37ee6378be

48ba23785b

Género Nacional Karol Cariola (PC): “Cuando una mujer es asesinada, es porque el Estado no estuvo presente” A un año de la puesta en marcha de la Ley de Reparación a Víctimas de Femicidio y sus Familias, el Gobierno ha entregado 100 pensiones a familiares afectados por la máxima expresión de violencia contra las mujeres. Diario UChile Martes 18 de junio 2024 19:28 hrs. Foto: Aton.

Compartir en

A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Reparación a Víctimas de Femicidio y sus Familias, el Estado de Chile ha otorgado 100 pensiones a hijas e hijos de 65 víctimas de femicidio y suicidio femicida, cuyo monto asciende a los 160 mil pesos. Este monto será entregado de forma mensual hasta que la o el beneficiario cumpla 18 años. El detalle por región considera que estos se presentan en su mayoría en la Región Metropolitana (23), Valparaíso (14), La Araucanía (11), Los Ríos (9) y O’Higgins (7). No obstante, desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, precisan que la región que se considera es por la residencia de las víctimas y no necesariamente coincide con el lugar donde ocurrió el femicidio. Según SernamEG, actualmente se están pagando 83 pensiones de forma mensual y dos pensiones con pago único y retroactivo, que corresponden a hijos que cumplieron su mayoría de edad y que se les canceló con un pago único correspondiente al monto calculado desde mayo de 2023 hasta cuando cumplieron los 18 años. Además, se suman a este beneficio 15 pensiones nuevas que comenzarán a pagarse en los próximos días. En cuanto al avance de este mecanismo, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género señalan que camina acorde a lo proyectado. La directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, explicó que “nuestro acompañamiento se traduce en apoyo psicosocial y legal en medio de la tragedia irreparable que subyace a un femicidio. Y desde diciembre de 2023, gracias a un equipo de profesionales, seguimos aportando en los procesos de reparación, implementado esta ley, determinando la condición de víctima de femicidio a fin de que las familias puedan acceder al beneficio”. Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo que “en los últimos años, nuestro país ha avanzado sostenida y contundentemente en iniciativas legales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, lo que sin duda contribuye a propiciar y acelerar los cambios sociales necesarios para su abordaje”. “Se trata de normas complementarias que abordan distintos aspectos de la violencia de género. En el caso de la Ley de Reparación su objetivo es contribuir a resarcir el daño que han vivido miles de víctimas de femicidio y sus familias, reconociendo la responsabilidad del Estado frente a la violencia que viven las mujeres, y que la violencia de género no solo afecta a quienes la viven, sino que también daña sus entornos y a las personas más cercanas a ellas, especialmente a hijas e hijos”, dijo la ministra. Ley 21.565 también establece que quienes hayan sobrevivido a un femicidio tienen, desde ocurrido el hecho, derecho al fuero laboral por un año. Asimismo, sus familiares también pueden asistir a todas las diligencias de investigación e instancias judiciales en las que se les requiera, además de tener acceso preferente a la oferta de protección social del Estado. Presidenta de la Cámara Baja valora los “frutos” de la puesta en marcha de este mecanismo de reparación Como autora de la ley, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, destacó la puesta en marcha de este mecanismo de reparación y el trabajo junto a las organizaciones Ni una Menos Chile y la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio, que desde 2021 impulsaron la iniciativa. “Me siento muy orgullosa como autora de esta ley que hoy día está dando sus primeros frutos. Este fue un proyecto de ley en el que trabajamos con las organizaciones sociales. Fueron ellas principalmente, desde la experiencia que tienen familias que han perdido a mujeres producto del femicidio, familias que han tenido la consecuencia de esta forma de violencia, que es una de las formas más brutales de violencia de género, que es finalmente el asesinato de una mujer”, señaló. Según las cifras del SernamEg, durante el 2023 fueron 42 los femicidios consumados, 259 frustrados y 46 tentados. Mientras que, en lo que va de este 2024, se han registrado 22 femicidios consumados, 139 frustrados y 33 tentados. Al respecto, la diputada Cariola (PC), destacó que “cuando una mujer es asesinada, es porque el Estado no estuvo presente, porque no llegamos a tiempo, porque finalmente no se tomaron las medidas previas”. En ese sentido, agregó que “ese es uno de los elementos que este proyecto modificó y entregó mayores herramientas y elementos para que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric decidiera patrocinar esta iniciativa de ley e incorporar los recursos necesarios para poder financiar una pensión”.

A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Reparación a Víctimas de Femicidio y sus Familias, el Estado de Chile ha otorgado 100 pensiones a hijas e hijos de 65 víctimas de femicidio y suicidio femicida, cuyo monto asciende a los 160 mil pesos. Este monto será entregado de forma mensual hasta que la o el beneficiario cumpla 18 años. El detalle por región considera que estos se presentan en su mayoría en la Región Metropolitana (23), Valparaíso (14), La Araucanía (11), Los Ríos (9) y O’Higgins (7). No obstante, desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, precisan que la región que se considera es por la residencia de las víctimas y no necesariamente coincide con el lugar donde ocurrió el femicidio. Según SernamEG, actualmente se están pagando 83 pensiones de forma mensual y dos pensiones con pago único y retroactivo, que corresponden a hijos que cumplieron su mayoría de edad y que se les canceló con un pago único correspondiente al monto calculado desde mayo de 2023 hasta cuando cumplieron los 18 años. Además, se suman a este beneficio 15 pensiones nuevas que comenzarán a pagarse en los próximos días. En cuanto al avance de este mecanismo, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género señalan que camina acorde a lo proyectado. La directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, explicó que “nuestro acompañamiento se traduce en apoyo psicosocial y legal en medio de la tragedia irreparable que subyace a un femicidio. Y desde diciembre de 2023, gracias a un equipo de profesionales, seguimos aportando en los procesos de reparación, implementado esta ley, determinando la condición de víctima de femicidio a fin de que las familias puedan acceder al beneficio”. Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo que “en los últimos años, nuestro país ha avanzado sostenida y contundentemente en iniciativas legales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, lo que sin duda contribuye a propiciar y acelerar los cambios sociales necesarios para su abordaje”. “Se trata de normas complementarias que abordan distintos aspectos de la violencia de género. En el caso de la Ley de Reparación su objetivo es contribuir a resarcir el daño que han vivido miles de víctimas de femicidio y sus familias, reconociendo la responsabilidad del Estado frente a la violencia que viven las mujeres, y que la violencia de género no solo afecta a quienes la viven, sino que también daña sus entornos y a las personas más cercanas a ellas, especialmente a hijas e hijos”, dijo la ministra. Ley 21.565 también establece que quienes hayan sobrevivido a un femicidio tienen, desde ocurrido el hecho, derecho al fuero laboral por un año. Asimismo, sus familiares también pueden asistir a todas las diligencias de investigación e instancias judiciales en las que se les requiera, además de tener acceso preferente a la oferta de protección social del Estado. Presidenta de la Cámara Baja valora los “frutos” de la puesta en marcha de este mecanismo de reparación Como autora de la ley, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, destacó la puesta en marcha de este mecanismo de reparación y el trabajo junto a las organizaciones Ni una Menos Chile y la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio, que desde 2021 impulsaron la iniciativa. “Me siento muy orgullosa como autora de esta ley que hoy día está dando sus primeros frutos. Este fue un proyecto de ley en el que trabajamos con las organizaciones sociales. Fueron ellas principalmente, desde la experiencia que tienen familias que han perdido a mujeres producto del femicidio, familias que han tenido la consecuencia de esta forma de violencia, que es una de las formas más brutales de violencia de género, que es finalmente el asesinato de una mujer”, señaló. Según las cifras del SernamEg, durante el 2023 fueron 42 los femicidios consumados, 259 frustrados y 46 tentados. Mientras que, en lo que va de este 2024, se han registrado 22 femicidios consumados, 139 frustrados y 33 tentados. Al respecto, la diputada Cariola (PC), destacó que “cuando una mujer es asesinada, es porque el Estado no estuvo presente, porque no llegamos a tiempo, porque finalmente no se tomaron las medidas previas”. En ese sentido, agregó que “ese es uno de los elementos que este proyecto modificó y entregó mayores herramientas y elementos para que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric decidiera patrocinar esta iniciativa de ley e incorporar los recursos necesarios para poder financiar una pensión”.