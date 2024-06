30ef483813

aa3133a20d

Nacional Senador Gahona (UDI) y la gira presidencial: “Nos deja entusiasmados de lo que pueda venir para Chile más adelante” El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta destacó que el viaje "fue positivo" para desarrollar inversiones en la explotación de hidrogeno verde y sus derivados, "que son los combustibles del futuro". Diario UChile Martes 18 de junio 2024 11:27 hrs. Foto: Agencia Aton

Compartir en

Uno de los temas más importantes de la agenda del Presidente Gabriel Boric en su segunda gira por Europa fue conversar y presentar la Estrategia Nacional del Litio y el Plan de Hidrogeno Verde. Así, dentro del balance del Mandatario ad portas de cerrar su viaje por el viejo continente declaró que los Estados que visitó “ven en nuestro país tremendas posibilidades de inversión, en especifico, en lo que se refiere a energías renovables no convencionales como el hidrógeno verde y, a propósito de la estrategia nacional del litio, agregando cadenas de valor y transferencia tecnológica”. En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el senador (UDI) y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sergio Gahona, quien además fue parte de la comitiva que acompañó al Jefe de Estado, afirmó que desde la perspectiva medioambiental la gira fue bastante “positiva”. “Fue bastante bueno poder desarrollar actividades relacionadas con la atracción de inversiones para la explotación del hidrogeno verde y la producción de derivados de él, que son los combustibles del futuro. Me parece que fue una agenda bien de futuro. Además, tener la oportunidad de poder escuchar a muchos chilenos que están en estos países desarrollando actividades de innovación, desarrollo tecnológico y amigables con el medio ambiente (…) Nos deja entusiasmados para lo que pueda venir para Chile más adelante“, agregó. Respecto del Plan de Hidrogeno Verde, lanzado en mayo de este año, el parlamentario explicó que “significa una serie de lineamientos y de acciones que tiene que ver con la gobernanza y con la institucionalidad de la industria, con su desarrollo en los territorios, con la conectividad, en el fondo, es una hoja de ruta de cómo debiéramos ir desarrollando esta industria“. “Sin embargo, siento al igual que el litio estamos un poquito atrasados. Creo que la primera estrategia fue hecha en 2020, entonces, recién el 2024 hay un plan de acción, claro, lo que no tienen que ver necesariamente con un gobierno en particular, sino que tiene que ver con que nuestro aparato público es demasiado lento y estamos dejando de aprovechar oportunidades. A mi me parece que es un poco tardío, pero por lo menos ya está fijada la hoja de ruta y tiene que ver con su desarrollo para la electro movilidad”, añadió. De esta forma, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente hizo hincapié en que hay que apuntar en la producción de los derivados, es decir, los combustibles sintéticos, que vienen reemplazar al diesel. “Podemos ir apoyando con políticas de incentivo, planes de subsidio, alguna formula que permita desarrollar mucho más la industria de los derivados del hidrogeno verde”, destacó. Acerca del impacto ambiental que produce la industria del hidrogeno verde, el senador sostuvo que “no hay ningún proyecto de ninguna industria que tenga cero impacto ambiental. El tema es cómo efectivamente esos impactos son mitigados o son sostenibles desde la perspectiva de que puede desarrollarse esa industria”. En ese sentido, Gahona detalló que se llama hidrogeno verde “porque la energía que usa es renovable no convencional, estamos hablando de energía solar y eólica. En ambos casos, se usan bastante territorios, entonces, uno de sus impactos, es el uso intensivo de los espacios”. “Y sobre las comunidades, no es sólo un problema que tenemos sólo con el hidrogeno verde, es en general, tenemos algunas dificultades con el sistema de evaluación ambiental, por los largos y extensos periodos de tramitación, que hacen que las cosas sean más complejas y difíciles, y también porque tenemos una participación ciudadana un poco débil y regulada de manera insuficiente”, añadió. Revisa la entrevista completa acá:

Uno de los temas más importantes de la agenda del Presidente Gabriel Boric en su segunda gira por Europa fue conversar y presentar la Estrategia Nacional del Litio y el Plan de Hidrogeno Verde. Así, dentro del balance del Mandatario ad portas de cerrar su viaje por el viejo continente declaró que los Estados que visitó “ven en nuestro país tremendas posibilidades de inversión, en especifico, en lo que se refiere a energías renovables no convencionales como el hidrógeno verde y, a propósito de la estrategia nacional del litio, agregando cadenas de valor y transferencia tecnológica”. En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el senador (UDI) y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sergio Gahona, quien además fue parte de la comitiva que acompañó al Jefe de Estado, afirmó que desde la perspectiva medioambiental la gira fue bastante “positiva”. “Fue bastante bueno poder desarrollar actividades relacionadas con la atracción de inversiones para la explotación del hidrogeno verde y la producción de derivados de él, que son los combustibles del futuro. Me parece que fue una agenda bien de futuro. Además, tener la oportunidad de poder escuchar a muchos chilenos que están en estos países desarrollando actividades de innovación, desarrollo tecnológico y amigables con el medio ambiente (…) Nos deja entusiasmados para lo que pueda venir para Chile más adelante“, agregó. Respecto del Plan de Hidrogeno Verde, lanzado en mayo de este año, el parlamentario explicó que “significa una serie de lineamientos y de acciones que tiene que ver con la gobernanza y con la institucionalidad de la industria, con su desarrollo en los territorios, con la conectividad, en el fondo, es una hoja de ruta de cómo debiéramos ir desarrollando esta industria“. “Sin embargo, siento al igual que el litio estamos un poquito atrasados. Creo que la primera estrategia fue hecha en 2020, entonces, recién el 2024 hay un plan de acción, claro, lo que no tienen que ver necesariamente con un gobierno en particular, sino que tiene que ver con que nuestro aparato público es demasiado lento y estamos dejando de aprovechar oportunidades. A mi me parece que es un poco tardío, pero por lo menos ya está fijada la hoja de ruta y tiene que ver con su desarrollo para la electro movilidad”, añadió. De esta forma, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente hizo hincapié en que hay que apuntar en la producción de los derivados, es decir, los combustibles sintéticos, que vienen reemplazar al diesel. “Podemos ir apoyando con políticas de incentivo, planes de subsidio, alguna formula que permita desarrollar mucho más la industria de los derivados del hidrogeno verde”, destacó. Acerca del impacto ambiental que produce la industria del hidrogeno verde, el senador sostuvo que “no hay ningún proyecto de ninguna industria que tenga cero impacto ambiental. El tema es cómo efectivamente esos impactos son mitigados o son sostenibles desde la perspectiva de que puede desarrollarse esa industria”. En ese sentido, Gahona detalló que se llama hidrogeno verde “porque la energía que usa es renovable no convencional, estamos hablando de energía solar y eólica. En ambos casos, se usan bastante territorios, entonces, uno de sus impactos, es el uso intensivo de los espacios”. “Y sobre las comunidades, no es sólo un problema que tenemos sólo con el hidrogeno verde, es en general, tenemos algunas dificultades con el sistema de evaluación ambiental, por los largos y extensos periodos de tramitación, que hacen que las cosas sean más complejas y difíciles, y también porque tenemos una participación ciudadana un poco débil y regulada de manera insuficiente”, añadió. Revisa la entrevista completa acá: