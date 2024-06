30ef483813

aa3133a20d

Nacional Subsidio para pymes y bono de hasta 50 UF: Gobierno anuncia nuevas ayudas económicas para damnificados por sistema frontal Los beneficios se suman al bono de recuperación que ya está siendo entregado en la zona centro sur del país. Además, el Presidente Boric comprometió una rápida aprobación rápida aprobación del plan maestro de aguas lluvias para Curanilahue. Bárbara Paillal Martes 18 de junio 2024 16:50 hrs. Foto: @GabrielBoric

Compartir en

En el marco de su visita por Curanilahue, el Presidente Gabriel Boric entregó detalles de nuevas ayudas económicas para las y los damnificados, principalmente pertenecientes a la Región del Biobío, tras el paso del reciente sistema frontal que dejó graves afectaciones en la zona centro sur del país. Se trata de una transferencia monetaria desde el bolsillo electrónico, que dependerá del grado de afectación de las viviendas, pero cuyo monto máximo alcanza las 50 UF ($1.865.332), con el objeto de comprar materiales de construcción o ferretería para reparar daños en las viviendas. En tanto, las y los pequeños emprendedores cuyo negocios y/o pymes se vieron afectadas por las lluvias o los desbordes de los ríos, podrán acceder a un subsidio de hasta 10 millones de pesos por las pérdidas. El catastro para recibir este beneficio estará a cargo del Ministerio de Economía. Además, el Gobierno comprometió una rápida aprobación del plan maestro de aguas lluvias para Curanilahue. El Presidente Boric, de hecho, aseguró que “no va a pasar de agosto antes de que esté con nuestra firma”. “Estamos conscientes de la afectación que han tenido, que estamos con ustedes para ayudar a colaborar y a ponernos de pie juntos. Estos no son solo palabras ni promesas al aire, sino que ya la semana pasada, cuando aún continuaban las lluvias, nuestro Gobierno estaba desplegado en las distintas comunas para catastrar los daños lo más rápido posible. Uno no puede dar una solución si no existe un diagnóstico certero de qué es lo que pasó”, afirmó el Mandatario. Cabe destacar que, a partir de la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), se está entregando el Bono de Recuperación para enseres, que va desde los $375 mil hasta el millón 500 mil pesos. De hecho, ya se han entregado más de mil 774 montos en el Biobío, 154 en La Araucanía y 205 en Ñuble, lo que equivale a más de mil 900 millones de pesos entregados a las familias.

En el marco de su visita por Curanilahue, el Presidente Gabriel Boric entregó detalles de nuevas ayudas económicas para las y los damnificados, principalmente pertenecientes a la Región del Biobío, tras el paso del reciente sistema frontal que dejó graves afectaciones en la zona centro sur del país. Se trata de una transferencia monetaria desde el bolsillo electrónico, que dependerá del grado de afectación de las viviendas, pero cuyo monto máximo alcanza las 50 UF ($1.865.332), con el objeto de comprar materiales de construcción o ferretería para reparar daños en las viviendas. En tanto, las y los pequeños emprendedores cuyo negocios y/o pymes se vieron afectadas por las lluvias o los desbordes de los ríos, podrán acceder a un subsidio de hasta 10 millones de pesos por las pérdidas. El catastro para recibir este beneficio estará a cargo del Ministerio de Economía. Además, el Gobierno comprometió una rápida aprobación del plan maestro de aguas lluvias para Curanilahue. El Presidente Boric, de hecho, aseguró que “no va a pasar de agosto antes de que esté con nuestra firma”. “Estamos conscientes de la afectación que han tenido, que estamos con ustedes para ayudar a colaborar y a ponernos de pie juntos. Estos no son solo palabras ni promesas al aire, sino que ya la semana pasada, cuando aún continuaban las lluvias, nuestro Gobierno estaba desplegado en las distintas comunas para catastrar los daños lo más rápido posible. Uno no puede dar una solución si no existe un diagnóstico certero de qué es lo que pasó”, afirmó el Mandatario. Cabe destacar que, a partir de la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), se está entregando el Bono de Recuperación para enseres, que va desde los $375 mil hasta el millón 500 mil pesos. De hecho, ya se han entregado más de mil 774 montos en el Biobío, 154 en La Araucanía y 205 en Ñuble, lo que equivale a más de mil 900 millones de pesos entregados a las familias.