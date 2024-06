37ee6378be

Justicia Abogada Karinna Fernández: “Chile se caracteriza por tener un sistema bastante arbitrario y poco transparentes en los procesos de nombramiento” La ex candadita a fiscal nacional relevó la importancia de que existan salvaguardas para proteger el derecho a la independencia judicial en el PJUD, además de garantizar procesos transparentes y con participación ciudadana. Diario UChile Miércoles 19 de junio 2024 12:02 hrs.

Este miércoles desde las 08:30 de la mañana la Corte Suprema lleva a cabo un sesión especial para tratar las acusaciones de tráfico de influencias en el Poder Judicial. El pasada fin de semana un reportaje de Ciper evidenció supuestas gestiones de la pareja de la suprema Ángela Vivanco, Víctor Gonzalo Migueles, en la última nominación de fiscal nacional. En entrevista con primera edición de Radioanálisis, la abogada defensora de derechos humanos y ex candidata a fiscal nacional, Karinna Fernandéz, señaló al respecto que “esto ocurre en el marco de Operación Topógrafo y creo que es importante que recordemos su origen, esto se trata de cuando se espío ilegalmente a periodistas en casos de corrupción por orden o autorización de un ministro de alta magistratura de Corte de Santiago que además después paso a ser presidente de la corte de Copiapó en el marco de esta investigación y por instrucción del general de inteligencia del Ejército”. Sobre los nombramientos y la forma en que estos podrían entorpecer las investigaciones, Fernández explicó que el origen del problema es que no se respeta la independencia judicial “en el debate nos olvidamos que es un derecho (…) es que es un derecho fundamental que tenemos las personas y que se relaciona profundamente con el acceso a la justicia“. “Dentro de esa independencia tienen que haber salvaguardas. Y una de ellas son los mecanismos de nombramiento, de cómo se accede en Chile al Poder Judicial, también en no pocas ocasiones se tiende a decir esto es normal, esto ocurre en todos los países y lo cierto es que no. Chile se caracteriza por tener un sistema bastante arbitrario y nosotros decimos poco transparentes respecto a los procesos de nombramiento y eso efectivamente va generando estos mismos riesgos: de influencia, de terceros actores que intervengan y eso va generando una mayor facilidad para que se cometan crímenes”, agregó la abogada. En ese sentido, recalcó que “por eso las salvaguardas en materia de independencia tienen que verse reflejadas y los procesos de nombramientos tienen ser claros y transparentes, donde participe la ciudadanía”. Acerca del proceso de nombramiento, la ex candidata a fiscal nacional dijo que “no creo que necesariamente esté mal. ¿Qué es lo perfecto? Lo perfecto son colegios de magistraturas, que haya una academia judicial y de altos cargos que vaya nombrando y que sean cargos de carrera”. “En la actualidad, no hay transparencia respecto a los criterios de por qué cada ministro vota por un candidato que le acaba de hacer una exposición de 10 o 15 minutos, no hay criterio y cuando no los hay, justamente, quedamos, como quedan estas brechas abiertas a la opacidad y a influencia de terceros actores. Entonces, no tenemos los criterios, no hay una evaluación, no hay procesos de escrutinio y aquí también algo que si podría haber es que se escucharan a terceros actores públicamente en las audiencias. Por ejemplo, que la academia pudiera pudiera decir algo de cada candidato y también la sociedad civil”, agregó. Revisa la entrevista completa aquí:

