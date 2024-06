4467b8816d

Nacional Chile Vamos y Republicanos cuestionan a Boric por no sacar de su cargo al embajador en España La remoción de Javier Velasco, sostienen los diputados, beneficiará significativamente al país al restablecer la seriedad y profesionalismo en la representación diplomática de Chile en el extranjero. Diario UChile Miércoles 19 de junio 2024 19:02 hrs.

Las bancadas de diputados de Chile Vamos y Republicanos criticaron en duros términos a la Mesa de la Cámara, luego que no se les permitiera hacer lectura de una carta en la que piden al Presidente Boric la remoción del embajador de Chile en España, Javier Velasco. La misiva, que no pudo ser compartida con los parlamentarios en la Sala del Congreso Nacional, estaba firmada por los diputados Juan Antonio Colom y Henry Leal, jefe y subjefe del Comité UDI, y destaca los numerosos errores cometidos por Velasco. La misiva enumera la publicación de fotos indecorosas, la ausencia en la recepción anual del Rey de España del cuerpo diplomático y la recomendación a empresas españolas de invertir en el área de defensa, aludiendo a un supuesto deterioro en las relaciones con Israel. “Nos parece indispensable reforzar el mandato constitucional donde se radica, en forma exclusiva y excluyente, que la conducción de las relaciones exteriores es una prerrogativa exclusiva del Presidente de la República”, señala la carta. Además, la misiva subraya que la estrecha amistad entre el Presidente Gabriel Boric y el embajador Velasco no debe prevalecer sobre el prestigio y la imagen internacional de Chile”. La remoción del embajador Velasco, sostienen los diputados, beneficiará significativamente al país al restablecer la seriedad y profesionalismo en la representación diplomática de Chile en el extranjero. En este sentido, el diputado y subjefe de bancada RN, Hugo Rey, dijo que: “No es posible que el embajador chileno, que representa a todo el país, se tome atribuciones personales. Está bien que sea amigo del Presidente de la República, pero lo que está haciendo él es un abuso”. El parlamentario señaló que “no corresponde, y es por eso que nosotros le pedimos al Presidente de la República que lo saque de embajador y que lo traslade justamente, como es su amigo, a lo mejor a cualquier otro lugar para darle las dádivas del Estado, con recurso de todos los chilenos, a alguien que es inoperante, que no sirve para el cargo”. El diputado Jorge Guzmán de Evópoli agregó que “el Presidente Boric prometió un gobierno sin pitutos y lamentablemente hemos visto cómo otra de sus promesas no se cumple. El embajador Velasco en España, el único mérito que tiene para ser embajador es ser amigo del Presidente, pero sabíamos que no lo iba a cambiar y, a pesar de que todas las chambonadas que ha cometido, el Presidente no ha tenido la capacidad de respetar la institucionalidad y sacarlo de su cargo”. Desde Republicanos, el subjefe de bancada Luis Sánchez, dijo que “lo que esperaría es que el Presidente deje de proteger a sus amigos de fiesta y le aplique el estándar que corresponde para una alta autoridad del Estado”. “Javier Velasco no tiene la altura digamos profesional o de responsabilidad, o de sentido patriótico podríamos decir incluso, para hacerse cargo de las relaciones diplomáticas con un país tan relevante para nosotros como es España. Por lo mismo, debería ser reemplazado idealmente por un diplomático de carrera”, señala el legislador. En tanto, los parlamentarios emplazaron al Jefe de Estado a respetar la institucionalidad y designar a un embajador de carrera para representar a Chile en España: “Hacemos un llamado al Presidente, saque al embajador Velasco de su cargo, respete la institucionalidad y ponga a un embajador de carrera para representar a Chile en España”.

