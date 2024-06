37ee6378be

Política Cuando Pinochet dejó fuera a las FF.AA. del sistema de AFP: Cámara revela acta secreta de la dictadura En sesión de la Cámara de Diputados y Diputadas y como parte del debate en torno a la Reforma de Pensiones, se procedió a leer el acta secreta 389 de la dictadura civil militar. Diario UChile Miércoles 19 de junio 2024 9:30 hrs. El dictador Augusto Pinochet jugó un rol clave en la marginación de las FF.AA. del sistema de AFP. Foto: Archivo.

A propósito del debate que se desarrolla en el Congreso respecto de la Reforma de Pensiones, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó una moción para que se diera lectura en sala del acta secreta de la dictadura civil militar n° 389, donde se deja en evidencia el rol que jugó el dictador Augusto Pinochet para dejar fuera del sistema de AFP a las Fuerzas Armadas y de orden. La moción fue impulsada por las bancadas del PPD, Frente Amplio y Partido Comunista, con el fin de transparentar el debate y el rol que jugó la dictadura en la creación de este sistema de capitalización individual. En el texto, el dictador afirma que “creo que hay que buscarle una presentación más atrayente incluso para nosotros. Lo que yo digo es que se le ponga una redacción, pero que no aparezca como que nosotros estamos involucrando a la gente y, por otro lado, nos quedemos atrás. La idea es esa, que no figure que somos excepción, que incluimos a toda la gente en el sistema, pero nosotros no entramos a él”. Asimismo agrega que “ahora si ustedes ven que es necesario aceptar el nuevo sistema o mantenerse en el actual, tienen que darle una redacción tal que lleve encubierto lo que vamos a hacer, de lo contrario, vamos a parecer muy mal ante la ciudadanía”. El diputado del Partido Comunista Luis Cuello, afirmó en sus redes sociales que “pese a los votos en contra de la derecha, se leyó en la @Camara_cl al acta secreta de la Junta donde se excluyó a las Fuerzas Armadas del sistema de AFP, donde Pinochet pide “una redacción tal que lleve encubierto lo que vamos hacer”. En tanto, el diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch, agregó que “siempre es pedagógico saber como hacía las cosas el dictador Pinochet para beneficiar a los militares. Escuchen lo que ordenaba hacer para que no se supiera la estafa que estaban armando con las AFP”.

