Nacional Salud Listas de espera: Minsal resalta disminución “sostenida” de tiempos de atención El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, explicó el impacto que sigue causando la pandemia en la Atención Primaria. Además, abordó la eliminación de más de 300 mil personas del listado de interconsultas del Hospital Sortero del Río. Camilo Vega Martinez Miércoles 19 de junio 2024 15:28 hrs. Listas de espera. Juan Eduardo Lopez/Aton Chile

Durante esta jornada, y en el marco de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del sector público, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, entregó una actualización del estado de las lista de espera GES y no GES en nuestro país. En primer lugar, la autoridad de salud informó del aumento de la actividad entre 2019 y 2023 en la Atención Primaria -donde “se origina la lista de espera”- de más de tres millones de consultas y controles. Una situación derivada, fundamentalmente, de la pandemia. “Por una acumulación de pacientes que no consultaron durante dos años. Los que no eran crónicos, no se diagnosticaron, y los que ya eran crónicos, no se controlaron”, explicó en la instancia. Entre los datos entregados por la autoridad, son 2,8 millones los casos en espera, del cuál un 88% corresponde a consultas nuevas de especialidad y un 12% para intervenciones quirúrgicas. Además, destacaron la disminución “de manera sostenida” de los tiempos de espera en los últimos dos años. Desde el Ministerio de Salud mencionaron que los casos de larga espera fueron los que tuvieron una mayor reducción, bajando entre diciembre del 2023 y marzo del 2024 a un 45%. Caso del Sótero del Río El subsecretario de Redes Asistenciales también se refirió al caso del Hospital Sótero del Río, centro de salud publicó que en mayo pasado eliminó de su lista de espera más 300 mil interconsultas médicas pendientes, por lo que la Fiscalía y la Contraloría General de la República iniciaron una investigación contra la administración del hospital. Al respecto, Salgado aclaró que la situación de estas personas ya está regularizada. “Nosotros tenemos un sistema nacional de registro de espera, en el caso del Sotero del Río, ellos manejaban un sistema de registro paralelo donde ingresaban desde el 2005 a personas que requerían alguna atención. Eso acumuló más de 300 mil registros, dentro de esos, habían personas que debían estar en el registro oficial de espera. Lo que se ha hecho es ingresar a la totalidad de esas personas que estaban en este sistema de registro al sistema nacional oficial”, explicó. “Hoy día todas esas personas están ingresadas y están resolviendo su problema, específicamente porque no podíamos ingresarlas como si fuera por primera vez. Por lo tanto, se les está resolviendo de manera prioritaria en tiempos distintos al manejo oficial de la lista”, informó Salgado.

