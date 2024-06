09b331784b

Internacional Nacional Un “cuadro de tensión” entre Chile y Venezuela: ¿Se debilitan aún más las relaciones entre ambos países? Astrid Espaliat, abogada experta en Derecho Internacional, y el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, analizan el actual escenario y las recientes declaraciones del diputado venezolano, Diosdado Cabello. Diario UChile Sábado 22 de junio 2024 16:19 hrs. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)

Varias han sido las reacciones debido a las críticas que lanzó el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, al Presidente Gabriel Boric, al cual calificó de “un bobo que se mete con Venezuela y que es incapaz de gobernar a su propio país“. Diosdado dio estas declaraciones durante este miércoles en su programa de televisión “Con el mazo dando”. “Tiene preso a los hermanos mapuches, no ha hecho justicia por los muchachos que perdieron ojos y la visión completa en Chile y va a venir a hablar de Derechos Humanos aquí en Venezuela. Saca a las patrullas, a las fuerzas para reprimir a los alumnos de educación media en Chile y los atropella (…) y viene a hablar de DD.HH. aquí. No tiene nada que hacer, no tiene trabajo en su país, porque es un flojo, respete a Venezuela, señor”, expresó Cabello . De esta manera, respondía a las declaraciones que el Presidente Gabriel Boric realizó hace unos días en Alemania durante su gira a Europa. “Por nuestra parte no hay ingenuidad: en Venezuela las instituciones, por lo menos en el marco del Estado de derecho que tenemos en Chile, están claramente deterioradas y nosotros somos un país serio, un país responsable, confiamos en el trabajo que realiza nuestro Ministerio Público, y respaldamos el accionar de la Justicia chilena”, dijo el mandatario chileno. Esto, en medio también del llamado caso Ojeda. Ante las críticas de Cabello, en nuestro país, el Frente Amplio emitió un comunicado donde manifestaron su rechazo de manera categórica: las declaraciones de Diosdado son “vejatorias” e “insultantes”. “Defendemos la democracia y promovemos una relación de diálogo y respeto por el bienestar de nuestros pueblos, que tanto requieren de la colaboración mutua”, señala el texto. Asimismo, el diputado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tomás De Rementería, afirmó que el diputado Cabello es un “bufón televisivo” del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Ya es una seguidilla, hemos visto constantemente al general Williams, al Canciller Yván Gil y al propio Maduro, no querer cooperar, tener actividades hostiles contra Chile. Nos parece que esto, como bien dijo la ministra Tohá esto habla mal de ellos, pero también Chile tiene que responder”, agregó. “Un llamado a consulta y una nota a protesta es el primer paso que debe darse, ya van creciendo los insultos hacia Chile y nos parece que si bien es necesario mantener las relaciones diplomáticas con embajadores, hay que explorar la necesidad de acudir a instancias internacionales para combatir las actitudes que han sido contrarias a la democracia, a los derechos humanos y al respeto hacia nuestro país de parte del gobierno Venezolano”, expresó el parlamentario. Por otro lado y desde la oposición, la secretaria nacional de Evópoli, Gloria Hutt, durante una entrevista con Emol, se refirió a la situación . “Chile no debería aceptar expresiones de ese tipo sin reaccionar”, explicó. En esa línea la representante del partido hizo un llamado a que el PC revise sus amistades, “porque aquí hay una agresión institucional“. Asimismo, Hutt ahondó en sus dichos señalando que el Ejecutivo “al menos debería revisar la permanencia del embajador” en Venezuela y que “para ellos aparentemente la relación con Venezuela es algo que hay que proteger”. ¿Una relación más compleja desde el caso Ojeda? En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y profesor de derecho internacional de la Universidad Central, Edgardo Riveros, explica que el diputado venezolano, Diosdado Cabello, busca “provocar un cuadro de tensión que debilita aún más las relaciones entre ambos países”, en un marco que “sabemos que es difícil”. Según Riveros, esto se debería a que se han vivido situaciones como el asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda, hecho ocurrido en Chile y en el que la Fiscalía de nuestro país “ha hecho todo lo que corresponde para poder lograr tener la colaboración de Venezuela”. En esa misma línea, el académico señala que uno podría pensar que presiones de esta naturaleza, “lo que buscan es tensionar la relación a tal punto de provocar obstáculos para que esa colaboración no se pueda producir”. Asimismo, en conversación con nuestro medio, la abogada experta en Derecho Internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Astrid Espaliat, plantea que la relación con Venezuela se ha ido complejizando, a tal punto de “mantener la relación a nivel consular“, es decir una relación de carácter administrativo de estado a estado. Respecto a las declaraciones de Cabello, la académica advierte que no hacen otra cosa que “confirmar la complejidad de la relación que existe con el Estado de Venezuela”. “El Estado de Chile sabe que la relación con Venezuela no es precisamente fluida, sobre todo por la cooperación que se le ha asignado a Venezuela por el caso Ojeda, el cual ha sido la tónica en relación desde hace bastante tiempo“, explica. En ese sentido, desde el punto de vista diplomático, Espaliat afirma que “es como si Venezuela estuviera buscando la ruptura de toda relación diplomática“.

