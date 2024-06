1badb43077

1c527ea28c

Internacional Conflicto israelí-palestino: gazatíes sin educación media en 2024 Los exámenes de secundaria debían iniciar esta semana en Gaza, pero todo su sistema educativo está paralizado desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023. Según UNICEF, 625 mil niños en edad escolar ya no asisten a la escuela. RFI Lunes 24 de junio 2024 11:17 hrs. Foto: Unicef/El Baba.

Compartir en

Con los corresponsales de RFI en Gaza, Rami Al-Meghari y en Jerusalén, Sami Boukhelifa Los exámenes de educación media debían celebrarse esta semana en la Franja de Gaza en Palestina, pero todo el sistema educativo está paralizado en el enclave desde el comienzo del conflicto entre Hamás e Israel en octubre de 2023. Según UNICEF, 625 mil niños en edad escolar de Gaza ya no asisten a la escuela. Tahsin, de 17 años, amasa harina al borde de una carretera. “No soy panadero, sólo vendedor de pan. Me vi obligado a trabajar porque mataron a mi padre el 12 de diciembre. Fue un martes. Yo, ya me veía graduándome en 2024. En cambio, aquí estoy, haciendo un trabajo que no me apasiona en absoluto, pero al menos nos permite vivir. Me entristece mucho no poder terminar el bachillerato. Es como si el destino se ensañara con nosotros”, dice el joven. Soñaba con ser arquitecto El año pasado, Tahsin aprobó el último curso con una nota media de 90/100. Él soñaba con ser arquitecto. Un poco más allá, otra joven llamada Amna barre el interior de una carpa abierta de par en par en la que viven su familia desplazada. “En el liceo yo estudiaba con énfasis en el área científica cuando tuvimos que huir al principio de la guerra, preferí dejar mi ropa y llevarme los cuadernos, pero me dijeron que no serviría de nada”, recuerda. Ahora sin futuro, su madre, Sharihan, quemó todos sus libros. Escuelas destruidas “Era esto o morir de hambre. No tenemos gas ni leña para cocinar. No somos más que pobres desplazados de Rafah“, afirma Sharihan. Un total de 35 mil estudiantes de secundaria debían pasar los exámenes del final del bachillerato en Gaza este año, lo que les da acceso a los estudios superiores. Casi el 90% de las escuelas han sido destruidas o convertidas en centros de acogida para los desplazados. Es la primera vez que se cancelan los exámenes de final del bachillerato en Gaza desde 1967 y el comienzo de la ocupación israelí de los territorios palestinos.

Con los corresponsales de RFI en Gaza, Rami Al-Meghari y en Jerusalén, Sami Boukhelifa Los exámenes de educación media debían celebrarse esta semana en la Franja de Gaza en Palestina, pero todo el sistema educativo está paralizado en el enclave desde el comienzo del conflicto entre Hamás e Israel en octubre de 2023. Según UNICEF, 625 mil niños en edad escolar de Gaza ya no asisten a la escuela. Tahsin, de 17 años, amasa harina al borde de una carretera. “No soy panadero, sólo vendedor de pan. Me vi obligado a trabajar porque mataron a mi padre el 12 de diciembre. Fue un martes. Yo, ya me veía graduándome en 2024. En cambio, aquí estoy, haciendo un trabajo que no me apasiona en absoluto, pero al menos nos permite vivir. Me entristece mucho no poder terminar el bachillerato. Es como si el destino se ensañara con nosotros”, dice el joven. Soñaba con ser arquitecto El año pasado, Tahsin aprobó el último curso con una nota media de 90/100. Él soñaba con ser arquitecto. Un poco más allá, otra joven llamada Amna barre el interior de una carpa abierta de par en par en la que viven su familia desplazada. “En el liceo yo estudiaba con énfasis en el área científica cuando tuvimos que huir al principio de la guerra, preferí dejar mi ropa y llevarme los cuadernos, pero me dijeron que no serviría de nada”, recuerda. Ahora sin futuro, su madre, Sharihan, quemó todos sus libros. Escuelas destruidas “Era esto o morir de hambre. No tenemos gas ni leña para cocinar. No somos más que pobres desplazados de Rafah“, afirma Sharihan. Un total de 35 mil estudiantes de secundaria debían pasar los exámenes del final del bachillerato en Gaza este año, lo que les da acceso a los estudios superiores. Casi el 90% de las escuelas han sido destruidas o convertidas en centros de acogida para los desplazados. Es la primera vez que se cancelan los exámenes de final del bachillerato en Gaza desde 1967 y el comienzo de la ocupación israelí de los territorios palestinos.