Nacional Michel De L’Herbe sobre respuesta a fenómenos meteorológicos: “Terminamos siempre funcionando sobre el daño” El experto en gestión de emergencias criticó el proyecto de ley del Gobierno que establecería la obligatoriedad de evacuar zonas de emergencia. A su juicio, la medida "burocratiza" la emergencia y no apunta al problema de fondo. Diario UChile Lunes 24 de junio 2024 10:48 hrs. Michel De L’Herbe

Concluido el último sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país, el experto en gestión de emergencias, Michel De L’Herbe, se refirió a la falta de preparación de las ciudades frente a fenómenos meteorológicos. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, De L’Herbe aseguró que en Chile “terminamos siempre funcionando sobre el daño y probablemente, la expresión ciudadana más común que encontramos de esto es que cuando se entrevista a las personas damnificadas lo que señalan es: todos los años pasa lo mismo”. “Nosotros además hacemos un inventario de los puntos críticos, pero rara vez escuchamos una planificación que diga: de los 30 y tantos puntos críticos que tenemos, en cinco años más pensamos tener 10 o cero. El canal Santa Marta, por ejemplo, donde si bien hay una promesa de una inversión importante, no nos olvidemos que esta es una situación que lleva ya probablemente más de una década como punto crítico”, dijo. En ese escenario, el especialista en reducción de riesgos de desastres y seguridad pública señaló que nuestro país tiene problemas con un sistema de emergencia “muy centralizado” y problemas estructurales. “Nuestras estructuras, siendo muy buenas para los terremotos, son muy débiles para lo que tiene que ver con lluvias y eso lo hemos visto en los últimos años a partir de la rotura de colectores de aguas lluvia. Eso básicamente termina generando socavones”, advirtió. Respecto a los motivos por los que no se invierte en estructuras para enfrentar las lluvias, De L’Herbe apuntó a un problema cultural: “¿Esa cultura ha sido siempre así? No, la verdad es que no. Cuando uno mira situaciones como la construcción de Santiago, la canalización del Río Mapocho, fueron obras realizadas pensando en siglos, con menos tecnología, con menos conocimiento, con menos recursos económicos, con más subdesarrollo. Por lo tanto, no siempre hemos sido así. Parece que la modernidad y yo diría la soberbia de los rankings nos han llevado un poco a eso”, estimó. “Solemos hablar de que somos un país OCDE cuando nos conviene, pero no cuando tenemos que llevar eso al territorio. Pareciera que no estamos dispuestos a tomar desafíos que nos permitan anticiparnos a fenómenos que han sido advertidos hace por lo menos dos décadas, como es el cambio climático”, añadió. Por otra parte, en cuanto al proyecto de ley que impulsará el Gobierno y que obligaría a las personas a evacuar zonas de emergencia, el experto afirmó que es una medida que “burocratiza” la emergencia. “El Estado no se pregunta por qué las personas no hacen evacuación o por qué cada día está costando más hacer las evacuaciones. Aquí no basta con una orden para esa acción, lo que se requiere es confianza. ¿Y dónde está la desconfianza? Uno, en que las personas creen que van a perder sus bienes y van a ver más afectada su infraestructura y por lo tanto, quieren estar ahí cuando las cosas ocurren, porque no están confiando en el Estado. Ese es el elemento de fondo que hay que abordar y prontamente”, indicó. Revisa la entrevista completa aquí:

