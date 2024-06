c34965ef2a

Nacional "Son recursos que el Estado no tiene": Gobierno y oficialismo responden a críticas por alza en tarifas eléctricas Se trata de una medida que responde a la deuda acumulada por el Estado desde la administración de Sebastián Piñera. La oposición acusa que los subsidios del Ejecutivo son insuficientes, mientras buscan firmas para interpelar al ministro de Energía. Catalina Araya Lunes 24 de junio 2024 19:42 hrs.

“Un problema que se arrastra de la decisión legislativa del 2019“, así definió la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, el alza en las cuentas de la electricidad que comenzará a regir a partir del mes de julio. En efecto, se trata de una medida que responde a la deuda que carga el Estado desde noviembre del 2019, cuando se aprobó en el Congreso el mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas que formaba parte de las propuestas de la agenda social del expresidente Sebastián Piñera. Deuda que, a cinco años, desde el Ejecutivo califican como “insostenible”. “En términos de recursos, no se puede”, afirmó Vallejo. “Cada día que pasan son millones de dólares que hay que costear de alguna manera por parte del Estado. Por lo tanto, el descongelamiento fue parte del debate legislativo el año pasado, particularmente desde el Senado y luego en la Cámara de Diputados. Y tanto su discusión como su votación tuvieron una aprobación bastante transversal”. Las declaraciones de la vocera llegaron tras la reunión del comité político de este lunes 24 de junio, donde también participó su par de Energía, Diego Pardow, quien ha recibido la mayor parte de las críticas esbozadas desde el Parlamento. En ese contexto, recalcó la acogida que Pardow ha tenido de las distintas propuestas hechas por parte del Poder Legislativo. “El ministro de Energía tiene una mesa de trabajo con parlamentarios, también de manera transversal. Y están evaluando distintas alternativas y soluciones para poder enfrentar la implementación de esta ley, que ya es una ley de la República y que empieza ahora en julio. Esperamos que esa conversación vaya decantando, pero el Gobierno está abierto a distintas propuestas que se han puesto sobre la mesa y las está analizando, tanto del punto de vista legislativo como fiscal”. “Porque insisto: cualquier medida para apalear los efectos del alza o en materia de subsidios, son recursos que hoy día el Estado no tiene, y hay que ver cómo se generan para poder aliviar el impacto en las familias”, sumó la ministra. ¿Una interpelación para Pardow? Durante la jornada, han sido varios los parlamentarios de oposición que han planteado una eventual interpelación en la Cámara al ministro Pardow por la forma en que se resolvió el pago de la deuda. Así lo señaló el diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum, quien, aunque descartó una acusación constitucional, sí dio por sentada la interpelación. “El aumento de las tarifas eléctricas va a impactar directamente a los bolsillos principalmente de la clase media y de las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno tiene la obligación de, antes que llegue la cuenta de luz en el mes de julio, adoptar medidas para aumentar la cobertura y beneficiar a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas”, dijo el diputado UDI Henry Leal, haciendo eco a una de las mayores solicitudes hechas al Ejecutivo, y que tiene que ver con la ampliación de los subsidios. Además, acusó que el ministro Pardow no habría entregado toda la información a la hora de discutir la ley para descongelar las tarifas eléctricas. “Esta mala decisión, esta mala política pública, tiene que ser corregida. Nosotros estamos evaluando todas las alternativas que nos confiere la Constitución para fiscalizar y revertir esta mala decisión que adoptó el Gobierno sin entregar toda la información al momento de discutir el proyecto de ley. Estamos evaluando una interpelación al ministro, viendo si tenemos las firmas respectivas, porque aquí tenemos que estar del lado de los ciudadanos. ¿Había que descongelar? Sí, pero no a este costo”, aseveró Leal. Sin embargo, esta última idea también ha sido criticada por diputados del oficialismo que, aunque no desconocen que es necesario abordar una solución para alivianar la carga de las familias chilenas, no están de acuerdo con los anuncios de la oposición. “Uno debiera esperar que no se haga de esto un punto político por parte de la derecha”, afirmó Jaime Araya, diputado independiente pro PPD. “No es posible que la oposición esté anunciando una interpelación haciéndose prácticamente el ‘marido engañado’, como que esto no se sabía. Todos los parlamentarios y parlamentarias teníamos amplio conocimiento de que esto venía, que el alza iba a ser muy significativa. Lo había anticipado la Comisión Nacional de Energía el año pasado y, por lo tanto, me parece que se está usando políticamente lo que va a ser un drama en los hogares de nuestro país para golpear al Gobierno”. Palabras que se condicen con las declaradas por su par socialista, Daniel Melo, quien afirmó que “la derecha nos quiere llevar una vez más al circo pobre de las acusaciones constitucionales, cuando lo importante es buscar solución efectiva a las alzas de la cuenta de la luz, primero para los sectores de menos ingresos mejorando el subsidio eléctrico, que además se debiera ampliar hacia los sectores medios”. Pero esa no es la única propuesta que se evalúa en el Congreso. La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), señaló que una de las medidas que podría corregir las cifras del alza es la renegociación de los contratos. “Hace un año atrás, la Comisión Nacional de Energía advirtió que venían estas alzas. Se proyecta entre un 15% y un 20% en el mes de julio y más de un 40% en el mes de octubre. Esto no lo podemos aceptar. Es un abuso, y cuando además sabemos que existen contratos que son contaminantes, que son fósiles, que son antiguos y que no dan cuenta de la realidad actual de antes del 2015. Contratos que creemos que deben ser renegociados“. “Se lo hemos propuesto al Gobierno en más de alguna oportunidad. Esperamos que nos escuchen en esta tarea, en esta dimensión y en esta idea, que nos parece que es una solución de fondo al problema. Pero también queremos plantear que es importante frenar las alzas ahora. Buscar los caminos a través de la política pública. Y, por supuesto, si es una posibilidad aumentar el subsidio, también deberíamos hacerlo“, sumó la parlamentaria, quien además confirmó que la preocupación se ha hecho manifiesta tanto entre sus pares del oficialismo como de la oposición. La reiteración de esa propuesta es confirmada por Araya. “Durante la tramitación legislativa insistimos una y otra vez frente al Ministerio de Energía la necesidad de ajustar la deuda, de mirarla con detención, porque nosotros entendemos que hay servicios que se están cobrando y no se están prestando. Hay costos que se están cobrando y que no se están asumiendo por parte de las generadoras. Aquí hay una deuda que ha crecido de manera exponencial y artificial”. “Por lo tanto, hay que asumir que nos faltó quizás mayor poder de definición, mayor incidencia, mayor firmeza en discutirle al Ministerio de Energía que no era posible esta deuda de 100 mil 500 millones de dólares que están cobrando las eléctricas mediante una tramitación express de la ley corta que se hizo, en circunstancias en que nosotros, a través de la bancada eléctrica, insistimos reiteradamente en la necesidad de ajustar esa solicitud“, agregó el diputado.

