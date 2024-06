9fb78e9a83

Incendios Política Diputados de RN piden remover al director ejecutivo de CONAF: "Mantenerlo es un riesgo" Los parlamentarios cuestionaron la gestión de Christian Little ante el megaindencio en Valparaíso en febrero de este año. Y expusieron que funcionarios denunciaron que el organismo se habría convertido en una "caja pagadora de favores políticos". Diario UChile Martes 25 de junio 2024 17:32 hrs. Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela y director ejecutivo de CONAF, Christian Little. Foto: Aton.

Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Andrés Celis, pidieron al Ministerio de Agricultura remover de su cargo al director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Christian Little Cárdenas, por las graves denuncias que surgieron en la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del Gobierno, relacionados con el rol de Senapred y CONAF durante el megaincendio en la Región de Valparaíso en febrero pasado. En el oficio enviado por los parlamentarios al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se detallan al menos cuatro situaciones de “extrema gravedad” y que “ameritan una revisión, tanto en sede administrativa como judicial, por cuanto podrían ser constitutivas de delito”. Entre ellas, la presunta indolencia de Little quien se habría reído e ignorado la advertencia que le hicieron los dirigentes sindicales sobre el avance del fuego a zonas pobladas de Villa Alemana y Quilpué. A lo anterior, se suma que según los testimonios recabados en la Comisión, la bitácora de los movimientos del puesto de mando del Fundo las Tablas, habría sido editada en al menos 90 puntos. Así, el director ejecutivo habría estado presente en la instancia pero aquello habría sido desestimado del registro. Entre lo editado también figuraría el tiempo de activación de la alerta SAE en los sectores urbanos, elemento esencial en la investigación parlamentaria, y por cierto en las indagatorias del Ministerio Público. “Las denuncias de los funcionarios de CONAF son alarmantes (…). La gestión del señor Cristian Little, no sólo es deficiente, sino peligrosamente irresponsable. Mantenerlo en su puesto es un riesgo que no podemos permitir”, declaró el diputado Andres Celis. Asimismo, el parlamentario señaló que la remoción de Little “es fundamental para restaurar la integridad de CONAF y garantizar que esté liderada por alguien que realmente entienda la gravedad de su responsabilidad”. Según el oficio, otro punto no menos importante, fue la existencia de helicópteros de coordinación y observación (ACO) que pueden aportar antecedentes en tiempo real de los siniestros, cuyo uso oportuno habría podido evitar que perdieran el control de la emergencia. Dicha información no fue expuesta ni mencionada en la Comisión Investigadora, lo cual, a juicio de los diputados “deja en evidencia que no se pusieron en conocimiento de la entidad fiscalizadora todos los antecedentes necesarios para cumplir con su mandato“. “Nos parece incuestionable a esta altura del cometido de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que lo obrado por el director ejecutivo, durante y con posterioridad a la tragedia, no ha estado a la altura”, afirman Longton y Celis en el documento. ¿CONAF como caja pagadora de favores políticos? Los dirigentes del Sindicato de trabajadores de CONAF, denunciaron en la instancia investigadora que el organismo técnico se habría convertido en una “caja pagadora de favores políticos”, contratando con recursos destinados al manejo de incendios, a más de 20 personas que serían miembros de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), mismo partido del ministro Valenzuela. “Lo anterior no solo es preocupante y complejo por la utilización de recursos fiscales y la afectación que ello importa tanto desde la perspectiva de la probidad como de la eficiencia y la eficacia de los recursos entregados a los órganos de la Administración para el cometido de sus fines propios, sino porque el cometido de la Corporación Nacional Forestal demanda de sujetos de alto perfil técnico y capacitado para abordar una tarea que, en muchos casos, puede salvar vidas”, señalaron en el escrito. De la misma manera, el diputado Longton criticó la contratación de “más de 20 funcionarios pertenecientes al partido político del ministro de Agricultura“, dado que “no tienen las competencias técnicas ni profesionales para poder ocupar dichos cargos y que se están ocupando más de 1.800 millones de pesos anuales en estos funcionarios que lamentablemente están degradando la función que realiza CONAF, que es salvar vidas, no hacer favores políticos”.

