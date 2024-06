eda9221a0f

Educación Rectora Rosa Devés: En la U. de Chile “nunca le hemos tenido miedo a la complejidad, pero a su vez tiene un desafío muy grande” En entrevista con el Diario El País, señaló que en el trasfondo de las situaciones en la Casa de Bello "estamos hablando de libertad académica, de pluralismo, de convivencia en un sentido de la idea de la universidad como la hemos conocido siempre". Diario UChile Martes 25 de junio 2024 7:35 hrs. Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

La Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, se refirió en entrevista con el Diario El País a las situaciones vividas por la Casa de Bello durante las últimas semanas y también al rol de las universidades en las sociedades contemporáneas. En su opinión, “lo que está en juego es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el pluralismo. Eso es con lo que tenemos que jugar, que es algo que también está presente en otras universidades del mundo. No solamente respecto del tema Palestina. Vemos que otras personas ven peligro en el tema identitario –esa no es tanto mi opinión–, que hay distintas identidades, cada uno defiende lo suyo y eso fractura e impide el diálogo. Nosotros, sin embargo, hemos valorado mucho la inclusión de las minorías. Pero ese esfuerzo por incrementar la diversidad tiene que ir de la mano con que haya un encuentro entre esas distintas identidades para que sea efectivo. En la Chile nunca le hemos tenido miedo a la complejidad, pero eso a su vez tiene un desafío muy grande”. Respecto a la pregunta de si existen “guerras culturales” en las universidades, Devés señaló que “creo que hay una conciencia del valor de nosotros. Pero hay que estar atentos porque estamos insertos en una sociedad global donde aquello está ocurriendo. El hecho de que no haya llegado a nuestras universidades, no quisiera hablar solo de la Chile, tampoco significa que estemos totalmente inmunes y es por eso nuestra decisión en la conmemoración de los 50 años del golpe fue que tenemos que trabajar en esto, no solo en la memoria, sino que en la educación para la democracia fundamentalmente y para el diálogo y la paz. Creo que lo que está ocurriendo en este mes es importante para el país. Alguien podría decir que pone en riesgo la reputación de la universidad, que hubieran acampado en otro lado… Y creo que esta discusión que se ha generado con distintas posiciones, por supuesto, pero con mucho mucho apoyo a lo que hemos hecho acá, le hace bien al país. Hace tiempo que la universidad no reflexionaba sobre temas tan profundos”. La Rectora Devés señaló que “si uno mira la discusión de la educación superior en la última década, por lo menos la pública, ha sido el CAE, financiamiento de los distintos tipos de universidad, que si una es pública o no. De pronto estamos hablando de libertad académica, de pluralismo, de convivencia en un sentido de la idea de la universidad como la hemos conocido siempre. Si uno mira la discusión en el mundo sobre las universidades, se va a encontrar mucho con que las que tienen 800 años como institución quizás ya no van a ser necesarias en el futuro, que está digitalizada la forma en que vamos a convivir y aprender. Pienso que les tenemos que defender porque las vamos a necesitar como nunca antes, porque si no, ¿qué va a estar ahí?”. Respecto a las conversaciones respecto al acampe en la Casa Central, la Rectora Devés señaló que “me reuní con Crece, la nueva dirección que representan los estudiantes organizados en el acampe. Se estableció una mesa, van a seguir conversando. Estamos trabajando la agenda palestina. Estuvimos discutiendo que tenía que ser lo más plural posible dentro del problema que nos convoca y no hubo resistencia a eso, hay avances”. Durante la entrevista, la Rectora citó a María Ressa, premio Nobel de la Paz de 2021, quien le dijo a los estudiantes de Harvard que “sean la mejor versión de sí mismos. Hagan de la crisis oportunidades. Sean vulnerables, sea usted el primero en bajar la barrera para la comunicación”. En relación a su propio rol y a la siuación de la Universidad, Devés afirmó que está “invitando a los estudiantes a hablar, tener tranquilidad en ese diálogo, no esperar que inmediatamente los estudiantes concurran con nuestras propuestas. Escuchar, llegar a puntos de encuentro y a lo mejor en algunos temas va a haber una divergencia de opinión, pero tiene que ser fundada. No necesariamente hay que encontrar el consenso, pero hay que fomentar las ideas. También una forma de bajar la barrera es reconocer un legítimo otro. El comprender que esa posición distinta tiene razones y a lo mejor estas ideas pueden convivir. Y que hay otros puntos donde podemos encontrarnos y avanzar. El que nos estemos todos educando es súper importante también”. Respecto a las tomas y a las formas de salir del conflicto, Devés señaló que “justamente en un tiempo en que la sociedad está tan fracturada, tan polarizada, una universidad -no solo los estudiantes- tiene que hacer un esfuerzo por entenderse de otra manera. Tener una toma es un fracaso de todos nosotros. Tenemos que generar unos vínculos y unas conversaciones que permitan que esto se termine. Hay gente que dice que no hay una actitud definida de la Rectoría. Que se pregunta ¿por qué no se sanciona o se desaloja el lugar? No es el caso de la Casa Central, pero sí del Campus Juan Gómez Millas, que ha estado tomado y esperemos que se levante pronto porque hay conversaciones bien avanzadas. Pero es un fracaso terminar una toma, que es un acto violento, sin ninguna duda, con otro acto de fuerza”.

