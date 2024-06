9fb78e9a83

Pensiones Política Reticencia oficialista y advertencias opositoras: la negativa para votar la reforma de pensiones del Gobierno en julio Frente al emplazamiento de la vocera Camila Vallejo, el senador Gastón Saavedra (PS) realizó un llamado a la paciencia: "El Ejecutivo creo que no puede tener actitudes de apresuramiento respecto a una reforma que se está efectuando en minoría". Bárbara Paillal Martes 25 de junio 2024 16:23 hrs. Ministra Camila Vallejo y la titular de la cartera de Trabajo, Jeannette Jara. Foto: ATON.

Rechazo por parte de la oposición generó el emplazamiento de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anticipando que el Ejecutivo buscará votar la idea de legislar la reforma de pensiones a partir del próximo 1 de julio. Desde Chile Vamos advierten que el Gobierno se estaría arriesgando a un rechazo, pero el mensaje del Ejecutivo tampoco encontró respaldó transversal en las filas oficialistas. “No hay más espacios para dilaciones“, fue la declaración de la titular de la Segegob, Camila Vallejo, quien llamó a votar la reforma en general, primero, en la Comisión de Trabajo del Senado, para que inmediatamente después también se vote en Sala. Un plan que no ha sido bien recibido en la oposición toda vez que existe un cronograma de trabajo donde aún quedan temas por resolver, por ejemplo: el aumento de la Pensión Garantizada Universal, la rentabilidad de los fondos y la viabilidad del seguro de longevidad. Lo mismo ocurre con la comisión técnica, una instancia de expertos que sesiona paralelamente, en la lógica de un representante por senador, y que aún no concluye su trabajo. Para senadores de Chile Vamos, el contenido del actual proyecto es “idéntico al rechazado en casi todas sus partes por los diputados”, considerando que aún no se ingresan las indicaciones. Así lo señaló el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quién mediante su cuenta de X advirtió que “sin acuerdos en temas relevantes ni respeto a plazos, el Gobierno se expone imprudentemente a un rechazo“. Asimismo, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, llamó al Gobierno a reconsiderar esta decisión. “Lo razonable, lo sensato en un tema tan importante, es esperar que ambas comisiones terminen su trabajo. Mientras ello no ocurra, simplemente el proyecto no tiene contenido. Recordemos que la Cámara de Diputados aprobó un título sin contenidos y, por lo tanto, no resulta razonable votar cosas cuyo contenido ignoramos, así es que esperamos que el Gobierno recapacite”, indicó. Desde la UDI, el senador José Miguel Durana, también se manifestó contrario a la idea: “La ministra Vallejo no tiene autoridad moral para exigir urgencias en la reforma de las pensiones. Les recuerdo que fue su sector político quien aportilló una y otra vez el proyecto de reforma presentado por el gobierno del presidente Piñera y fue nuestro sector político quienes con mucho esfuerzo logramos sacar la PGU, que ha sido el más importante apoyo real para nuestros adultos mayores. Hoy, por supuesto que estamos en la línea de avanzar, pero queremos ser drásticos en cimentar pilares fundamentales”. Un llamado a la paciencia también realizan desde el oficialismo. El senador socialista, miembro de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, pidió al Ejecutivo no acelerar el trámite legislativo. “El Gobierno creo que no puede tener actitudes de apresuramiento respecto a una reforma que se está efectuando en minoría, tanto en la comisión como en la Sala”, dijo. “Hay un procedimiento que está acordado por los integrantes de la Comisión de Trabajo y es que termine su funcionamiento la comisión técnica que eso está estipulado hacia fines de mes. Con ello, entonces construir un acuerdo político y de ahí proceder a votar, esperamos, dentro de los primeros 15 días del mes de julio. Eso es lo que está establecido y esperamos que en definitiva tengamos la paciencia necesaria, pero al mismo tiempo el compromiso para llevar a cabo esta tarea”, afirmó. Mientras que, su par de la Comisión de Trabajo, Alejandra Sepúlveda, respaldó la decisión del Gobierno señalando que “todos los días los pensionados, tanto de rentas vitalicias como de retiro programado, nos solicitan que lo antes posible podamos votar la reforma a las pensiones. Necesitamos la próxima semana, cuando estemos en el Congreso, votar a lo menos en general esta propuesta para así tener la esperanza de lo antes posible tener esta reforma. “Esto es urgente y yo les pido a los senadores de oposición que miremos primero a los jubilados y jubiladas“, aseveró Sepúlveda. Postura que defiende el senador Juan Ignacio Latorre (RD), quién recordó que “la reforma de pensiones estuvo 14 meses en la Cámara de Diputados, está desde marzo en el Senado y ya se ha escuchado en múltiples audiencias a distintos sectores, especialistas, académicos, representantes de la industria, de los sindicatos”. “El debate ya está hecho, los diagnósticos están realizados y además se va avanzando en una mesa técnica con la Comisión de Trabajo del Senado, por tanto, me parece muy pertinente y legítimo que el Gobierno pida que se vote la idea de legislar, solo la idea de legislar en la comisión, y luego en Sala para abrir el debate de las indicaciones y de la discusión en particular”, declaró. Pese a las pretensiones del Gobierno, cabe destacar que en la Comisión de Trabajo del Senado hay mayoría opositora. Además, es el presidente de dicha instancia, Iván Moreira, militante de la UDI, quien decide los tiempos legislativos de la reforma de pensiones. Otro factor, es que el parlamentario, según equipos de la UDI, está con licencia médica.

