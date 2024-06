Subsecretario Monsalve niega acusaciones de Matthei: “Es falso, porque tomamos acciones”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió a las declaraciones de la alcaldesa de Providencia y figura presidenciable de la derecha, Evelyn Matthei, quien acusó al Gobierno de “no hacer nada” cuando entregó información sobre personas vinculadas al crimen organizado.

De acuerdo a la jefa comunal, hace casi dos años, con nombre y apellidos, dónde vivían, fotos, videos, todos ellos. No se ha hecho nada respecto a ello”.

Matthei indicó que “personas que nosotros habíamos detenido estuvieron involucrados en el secuestro del teniente Ojeda, en el secuestro de Los Vilos, en el secuestro de Lenín Rincón en San Miguel, en el robo al diputado Hotuiti, en un secuestro en Antofagasta y en el crimen del mayor Emanuel Sánchez”.

En conversación con Cooperativa, Monsalve manifestó que “respecto a que no hicimos nada, eso no es así. No quiero utilizar una palabra dura, pero eso es falso, porque efectivamente tomamos una acción”.

En ese sentido, dio a conocer que tras la reunión con Matthei realizada el 14 de marzo de 2023, “nosotros tomamos contacto con el Ministerio Público a través de la División Jurídica del Ministerio del Interior, le entregamos todos los antecedentes a la Unidad de Delitos de Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público”.