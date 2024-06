Crece alerta oficialista por alzas de las tarifas eléctricas: Presidente Boric asegura que buscan alternativas

6219d267cb

7a9de31987

La crisis por el alza de las tarifas eléctricas que comenzará a regir desde el primero de julio tiene en alerta a todo el oficialismo. Desde el Partido Comunista hasta el Socialismo Democrático presionan al Gobierno para ampliar los niveles de subsidios hasta las capas medias de la sociedad. Esto, en medio de la negativa que ha liderado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quién argumentó que no hay recursos para un mayor financiamiento. Quien puso paños fríos al debate fue el Presidente Gabriel Boric, al asegurar que el Ejecutivo y el Congreso Nacional están buscando alternativas para extender este beneficio a la población, frente a las repercusiones que tendría este incremento en los hogares más vulnerable. “El Gobierno no es ciego, no es sordo a aquello y, por lo tanto, vamos a estar trabajando”, afirmó. Esto, atendiendo también a llamados como el que realizó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quién solicitó que el Gobierno “meta cabeza en esto y haga una propuesta dando señales serias, no tanto porque hay o no hay elecciones, porque es una necesidad real, un elemento y factor sensible, porque es un dato de la causa que esto afecta a la gente”. El diputado PPD, Raúl Soto, por su parte, hizo un enérgico llamado al Gobierno a buscar soluciones para “paliar los efectos del alza en la tarifas eléctricas que va a golpear el bolsillo de las familias chilenas y especialmente de los sectores medios, las pymes y los emprendimientos”. “Hay que ver una fórmula de manera creativa y flexible que nos permita mejorar y ampliar la cobertura de los subsidios propuestos que van en la dirección correcta, pero son insuficientes”, dijo. Sin embargo, en el oficialismo, junto con presionar por prontas soluciones, también se han sumado a las críticas contra el ministro de Energía, Diego Pardow. De hecho, fue la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC) quién, en conversación con Radio Duna, acusó al titular de no entregar “información precisa” sobre el porcentaje de alza que estaba proyectado para las tarifas eléctricas. Un cuestionamiento que golpea a un ministro del Frente Amplio, que ya se encuentra en miras de la oposición, desde donde evalúan una interpelación. El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, defendió que los antecedentes que ha entregado el titular de Energía sobre la materia, sí se encuentran a disposición de quién quiera revisar las sesiones del debate en el Congreso Nacional. Mientras, la diputada Claudia Mix reconoció que no todos los diputados manejaban la información de las proyecciones, pero llamó a no “personalizar el debate”. En la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo, respaldó al secretario de Estado señalando que “es fácil sumarse hoy día al coro que pide la salida del ministro Pardow. Yo no lo voy a hacer porque me consta el trabajo y la preocupación que el ministro tuvo en el presupuesto 2024 (…) para buscar una solución por las alzas de las cuentas de la luz”. “Se llegó un acuerdo en esa discusión para dar un subsidio al 40% de menores ingresos de nuestro país y esa ley se votó en el Parlamento con una amplia mayoría. Me parece que culpar hoy día al ministro no viene al caso”, aseveró. En la oposición, en tanto, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, denunció que el Gobierno gastó más de mil millones en nuevos funcionarios, por lo que, llamó al Ejecutivo a poner el foco en cosas que le importan a la población. Para el parlamentario de RN, “el Gobierno, antes de decirle a los chilenos que no tiene recursos para poder financiar un subsidio eléctrico, tiene que responder por qué el último año contrató a 31 mil personas en el Estado con un costo de más de mil millones de dólares”.

La crisis por el alza de las tarifas eléctricas que comenzará a regir desde el primero de julio tiene en alerta a todo el oficialismo. Desde el Partido Comunista hasta el Socialismo Democrático presionan al Gobierno para ampliar los niveles de subsidios hasta las capas medias de la sociedad. Esto, en medio de la negativa que ha liderado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quién argumentó que no hay recursos para un mayor financiamiento. Quien puso paños fríos al debate fue el Presidente Gabriel Boric, al asegurar que el Ejecutivo y el Congreso Nacional están buscando alternativas para extender este beneficio a la población, frente a las repercusiones que tendría este incremento en los hogares más vulnerable. “El Gobierno no es ciego, no es sordo a aquello y, por lo tanto, vamos a estar trabajando”, afirmó. Esto, atendiendo también a llamados como el que realizó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quién solicitó que el Gobierno “meta cabeza en esto y haga una propuesta dando señales serias, no tanto porque hay o no hay elecciones, porque es una necesidad real, un elemento y factor sensible, porque es un dato de la causa que esto afecta a la gente”. El diputado PPD, Raúl Soto, por su parte, hizo un enérgico llamado al Gobierno a buscar soluciones para “paliar los efectos del alza en la tarifas eléctricas que va a golpear el bolsillo de las familias chilenas y especialmente de los sectores medios, las pymes y los emprendimientos”. “Hay que ver una fórmula de manera creativa y flexible que nos permita mejorar y ampliar la cobertura de los subsidios propuestos que van en la dirección correcta, pero son insuficientes”, dijo. Sin embargo, en el oficialismo, junto con presionar por prontas soluciones, también se han sumado a las críticas contra el ministro de Energía, Diego Pardow. De hecho, fue la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC) quién, en conversación con Radio Duna, acusó al titular de no entregar “información precisa” sobre el porcentaje de alza que estaba proyectado para las tarifas eléctricas. Un cuestionamiento que golpea a un ministro del Frente Amplio, que ya se encuentra en miras de la oposición, desde donde evalúan una interpelación. El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, defendió que los antecedentes que ha entregado el titular de Energía sobre la materia, sí se encuentran a disposición de quién quiera revisar las sesiones del debate en el Congreso Nacional. Mientras, la diputada Claudia Mix reconoció que no todos los diputados manejaban la información de las proyecciones, pero llamó a no “personalizar el debate”. En la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo, respaldó al secretario de Estado señalando que “es fácil sumarse hoy día al coro que pide la salida del ministro Pardow. Yo no lo voy a hacer porque me consta el trabajo y la preocupación que el ministro tuvo en el presupuesto 2024 (…) para buscar una solución por las alzas de las cuentas de la luz”. “Se llegó un acuerdo en esa discusión para dar un subsidio al 40% de menores ingresos de nuestro país y esa ley se votó en el Parlamento con una amplia mayoría. Me parece que culpar hoy día al ministro no viene al caso”, aseveró. En la oposición, en tanto, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, denunció que el Gobierno gastó más de mil millones en nuevos funcionarios, por lo que, llamó al Ejecutivo a poner el foco en cosas que le importan a la población. Para el parlamentario de RN, “el Gobierno, antes de decirle a los chilenos que no tiene recursos para poder financiar un subsidio eléctrico, tiene que responder por qué el último año contrató a 31 mil personas en el Estado con un costo de más de mil millones de dólares”.