Presidente Boric por alzas de la luz: “Es importante que la deuda quede saldada”

En su arribo a la Región de Magallanes, en el marco de una gira de tres días, el Presidente Gabriel Boric fue inmediatamente consultado por las alzas en las tarifas de luz que se aplicarán a contar de julio. El Mandatario explico que “el alza de las cuantas de la luz tiene que ver con que éstas no han tenido ningún tipo de reajuste desde el 2019, por lo tanto, los precios hoy día no son los reales y cada vez que se posterga esta decisión, se acumulan deudas millonarias para el Estado de Chile que finalmente terminan pagando los chilenos y chilenas”. “Hoy día estamos hablando de una deuda de miles de millones de dólares. Por lo tanto, esa deuda es importante que sea saldada, ya que yo tengo una convicción de que hay medidas que sabemos que pueden ser difíciles, pero si no se adoptan a tiempo después empeoran las consecuencias”, agregó. El Jefe de Estado señaló que el Gobierno y el Congreso Nacional tienen “un consenso para entregar un subsidio para un millón 500 mil familias“. En esa misma línea, expuso que el Ejecutivo “está liderando una mesa de trabajo para buscar las alternativas de ampliar ese subsidio, cosa de poder mitigar el impacto que sabemos es importante en particular para la gente más vulnerable”. “El Gobierno no es ciego, no es sordo a aquello y por lo tanto vamos a estar trabajando. Es un trabajo que lidera el ministro Pardow y que también está involucrado el ministro de Hacienda. Que no les quepa duda que en conjunto con el Congreso vamos a buscar llegar a una solución lo más razonable posible sin eludir el problema”, aseguró Boric. Por otro lado, el Presidente expresó su entusiasmo por visitar su lugar de origen y adelantó que entregaría algunos anuncios desde la Región de Magallanes. “Me motiva muchísimo estar acá. Tenemos muy buenas noticias para Magallanes, además guardé ciertas noticias de la Cuenta Pública para poder decirlas acá, directamente en la región, como parte de las inversiones que estamos haciendo y lo de la soberanía es tremendamente importante”, dijo. Lo último, en relación al impasse con Argentina por la instalaciones de paneles solares en el territorio chileno en Tierra del Fuego. “Creo que Chile mantuvo una posición firme, una posición clara. Se resolvió como debía resolverse y acá está muy claro que con la frontera no hay que tener ningún tipo de ambigüedad”, puntualizó el Mandatario.

