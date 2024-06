a1ffdb0bcf

c0146c8242

Energía Nacional Un debate que afecta a la clase media: ¿aumentar o no la cobertura de los subsidios en las cuentas de luz? Pese a la negativa del ministro Mario Marcel de aumentar el porcentaje de la población beneficiada con ayudas para paliar el alza de la tarifa eléctrica, parlamentarios insisten en que es necesario buscar alternativas. Fernando Sepúlveda Miércoles 26 de junio 2024 8:44 hrs. Fotografía: Marcelo Hernandez/Aton Chile.

Compartir en

“Solo es posible aumentar los subsidios si tenemos recursos adicionales”, esa fue la negativa que dio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de las peticiones de aumentar la cobertura de los subsidios para mitigar el impacto que tendrá en los hogares chilenos el alza de las cuentas de la luz que comenzará a regir desde julio. “Si hoy día no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado salas cuna. Si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”, explicó el secretario de Estado. El senador socialista y presidente de Comisión de Energía y Minería, Juan Luis Castro, señaló que el ministro de Hacienda tiene razón cuando dice que hay que hacer llegar más recursos para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico, pero que “hay una mesa dedicada a eso por ley, para que propongamos ya sea por la vía de la disminución del IVA”. En esa línea, el presidente de la Comisión señaló que esto será por la vía de fondos soberanos, “por la vía de un impuesto verde a la emisión de carbono” u otras alternativas y agregó que “la idea es llegar lo antes posible a mecanismos nuevos de financiamiento que ojalá nos permita llegar al 70% de los hogares”. “Esto es clave, y por eso nuestro esfuerzo desde la Comisión de Energía es aportar esas iniciativas a muy corto plazo y están trabajando los equipos para ello, pero no hay que cerrarse a ninguna alternativa, porque no puede pasar el invierno con un daño y un severo castigo a los sectores medios que pagan entre 30 y 50 mil pesos de cuenta de luz eléctrica y que van a ver aumentado hasta en un 50% de aquí a enero próximo”, explayó Castro. Por su parte, el diputado socialista, Marcos Ilabaca, señaló que solicitará al ministro Marcel el patrocinio del proyecto que elimina requisitos para acceder a subsidios y extender beneficios a la clase media. Asimismo, el presidente de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, expresó que desde el Frente Amplio han estado muy ocupados en evitar el alza del costo de la vida,”no puede ser que el alza de la tarifa eléctrica la paguen quienes menos tienen“, señaló. En ese sentido, añadió que han propuesto aumentar el subsidio que se va a entregar, incrementando el impuesto justamente a las empresas contaminantes, pasando de 5 dólares, que pagan actualmente, a 10. Por otro lado, también propusieron aumentar en 1 peso el cargo por servicio público del gasto en kilowatts que gastan las grandes industrias y las mineras. “Entendemos que acá se necesita justicia territorial, y atender a quienes más necesitan, así que, en ese sentido, el llamado es a la derecha a que diferencien la tramitación, y ahora nos allanemos en una solución que beneficie a las personas”, sostuvo. Por otro lado, el diputado de la UDI, Marco Antonio Sulantay, propuso redistribuir recursos del Royalty Minero para mitigar alzas en las cuentas de la luz. “Es imperativo que el Gobierno actúe con prontitud y tome decisiones estratégicas para proteger a la ciudadanía. La redistribución de las ganancias del Royalty Minero y del litio es una oportunidad clave para mitigar los efectos de estas alzas y asegurar un mayor bienestar para todos”, concluyó. “Es fundamental que el Gobierno considere la redistribución de los 450 millones de dólares que estarán disponibles el próximo año por el Royalty Minero. Es de toda justicia que todos los chilenos puedan acceder a este beneficio a través de un subsidio en las cuentas de la luz, especialmente, considerando el significativo aumento que comenzará a partir del primero de julio”, enfatizó el diputado Sulantay. El parlamentario también subrayó la importancia de iniciar de inmediato la discusión sobre las ganancias futuras del litio. “Este proceso de estabilización dura 11 años, por lo que necesitamos contar con un fondo robusto que pueda ser distribuido de la mejor forma posible. Las ganancias futuras del litio deben ser consideradas para asegurar la estabilidad y el alivio económico para todos los chilenos”, agregó. En tanto, la diputada independiente, Camila Musante, calificó de “insuficientes” las medidas del Gobierno para abordar el alza de las tarifas eléctricas y advirtió además que, tras los daños en la agricultura que dejó el sistema frontal, se sumaría también un aumento en el precio de los alimentos. Por lo mismo, sostuvo que “los subsidios no pueden establecer tantas trabas”. Asimismo, Musante tildó de “insuficientes” los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para aliviar el alza de las cuentas de la luz, ya que en muchos casos van significar $30.000 a $40.000 más para las familias, pero también está la situación de las pymes que “van a terminar quebrando por no poder soportar esta alza de las cuentas de luz”. “Recordemos que esto se suma a un panorama de frente de mal tiempo que ha dejado muy dañada la agricultura en la zona central, que va a significar el aumento del costo de los alimentos. Y que ha significado que muchos agricultores se hayan quedado sin talaje”, recalcó. “Por lo tanto, al aumento de las cuentas de luz hay que sumar el aumento del precio de los alimentos. Y en esto, los subsidios no pueden establecer tantas trabas que en la práctica nadie pueda postular a ellos”, agregó Musante. En ese sentido, subrayó que “es necesario hacer un esfuerzo para que de verdad con estos subsidios se alivie el pago de las cuentas de la luz“.

“Solo es posible aumentar los subsidios si tenemos recursos adicionales”, esa fue la negativa que dio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de las peticiones de aumentar la cobertura de los subsidios para mitigar el impacto que tendrá en los hogares chilenos el alza de las cuentas de la luz que comenzará a regir desde julio. “Si hoy día no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado salas cuna. Si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”, explicó el secretario de Estado. El senador socialista y presidente de Comisión de Energía y Minería, Juan Luis Castro, señaló que el ministro de Hacienda tiene razón cuando dice que hay que hacer llegar más recursos para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico, pero que “hay una mesa dedicada a eso por ley, para que propongamos ya sea por la vía de la disminución del IVA”. En esa línea, el presidente de la Comisión señaló que esto será por la vía de fondos soberanos, “por la vía de un impuesto verde a la emisión de carbono” u otras alternativas y agregó que “la idea es llegar lo antes posible a mecanismos nuevos de financiamiento que ojalá nos permita llegar al 70% de los hogares”. “Esto es clave, y por eso nuestro esfuerzo desde la Comisión de Energía es aportar esas iniciativas a muy corto plazo y están trabajando los equipos para ello, pero no hay que cerrarse a ninguna alternativa, porque no puede pasar el invierno con un daño y un severo castigo a los sectores medios que pagan entre 30 y 50 mil pesos de cuenta de luz eléctrica y que van a ver aumentado hasta en un 50% de aquí a enero próximo”, explayó Castro. Por su parte, el diputado socialista, Marcos Ilabaca, señaló que solicitará al ministro Marcel el patrocinio del proyecto que elimina requisitos para acceder a subsidios y extender beneficios a la clase media. Asimismo, el presidente de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, expresó que desde el Frente Amplio han estado muy ocupados en evitar el alza del costo de la vida,”no puede ser que el alza de la tarifa eléctrica la paguen quienes menos tienen“, señaló. En ese sentido, añadió que han propuesto aumentar el subsidio que se va a entregar, incrementando el impuesto justamente a las empresas contaminantes, pasando de 5 dólares, que pagan actualmente, a 10. Por otro lado, también propusieron aumentar en 1 peso el cargo por servicio público del gasto en kilowatts que gastan las grandes industrias y las mineras. “Entendemos que acá se necesita justicia territorial, y atender a quienes más necesitan, así que, en ese sentido, el llamado es a la derecha a que diferencien la tramitación, y ahora nos allanemos en una solución que beneficie a las personas”, sostuvo. Por otro lado, el diputado de la UDI, Marco Antonio Sulantay, propuso redistribuir recursos del Royalty Minero para mitigar alzas en las cuentas de la luz. “Es imperativo que el Gobierno actúe con prontitud y tome decisiones estratégicas para proteger a la ciudadanía. La redistribución de las ganancias del Royalty Minero y del litio es una oportunidad clave para mitigar los efectos de estas alzas y asegurar un mayor bienestar para todos”, concluyó. “Es fundamental que el Gobierno considere la redistribución de los 450 millones de dólares que estarán disponibles el próximo año por el Royalty Minero. Es de toda justicia que todos los chilenos puedan acceder a este beneficio a través de un subsidio en las cuentas de la luz, especialmente, considerando el significativo aumento que comenzará a partir del primero de julio”, enfatizó el diputado Sulantay. El parlamentario también subrayó la importancia de iniciar de inmediato la discusión sobre las ganancias futuras del litio. “Este proceso de estabilización dura 11 años, por lo que necesitamos contar con un fondo robusto que pueda ser distribuido de la mejor forma posible. Las ganancias futuras del litio deben ser consideradas para asegurar la estabilidad y el alivio económico para todos los chilenos”, agregó. En tanto, la diputada independiente, Camila Musante, calificó de “insuficientes” las medidas del Gobierno para abordar el alza de las tarifas eléctricas y advirtió además que, tras los daños en la agricultura que dejó el sistema frontal, se sumaría también un aumento en el precio de los alimentos. Por lo mismo, sostuvo que “los subsidios no pueden establecer tantas trabas”. Asimismo, Musante tildó de “insuficientes” los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para aliviar el alza de las cuentas de la luz, ya que en muchos casos van significar $30.000 a $40.000 más para las familias, pero también está la situación de las pymes que “van a terminar quebrando por no poder soportar esta alza de las cuentas de luz”. “Recordemos que esto se suma a un panorama de frente de mal tiempo que ha dejado muy dañada la agricultura en la zona central, que va a significar el aumento del costo de los alimentos. Y que ha significado que muchos agricultores se hayan quedado sin talaje”, recalcó. “Por lo tanto, al aumento de las cuentas de luz hay que sumar el aumento del precio de los alimentos. Y en esto, los subsidios no pueden establecer tantas trabas que en la práctica nadie pueda postular a ellos”, agregó Musante. En ese sentido, subrayó que “es necesario hacer un esfuerzo para que de verdad con estos subsidios se alivie el pago de las cuentas de la luz“.