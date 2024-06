Diputado Alexis Sepúlveda tras intento de golpe en Bolivia: “La figura del presidente Luis Arce se vio fortalecida”

f471bc1a4b

Un tenso ambiente se instaló ayer en Bolivia con el intento de golpe de estado por parte del general del Ejército, Juan José Zuñiga. La situación generó preocupación a nivel internacional, pero finalmente fue controlada por parte de la institucionalidad boliviana y ayer mismo, el presidente Luis Arce nombró a nuevos comandantes en jefe del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, quien ayer se encontraba en Cochabamba, Bolivia, para participar en las sesiones del Parlamente Andino, señaló que las actividades de dicho organismo se realizaron con normalidad y que las noticias que llegaban desde La Paz, fueron recibidas con sorpresa tanto por los parlamentarios extranjeros como por los locales. “La jornada se había desarrollado con total normalidad, se había inaugurado el Parlamento Andino, estuvo el presidente del Senado de Bolivia, el gobernador de la región de Cochabamba y en la conversación y en la interacción con los parlamentarios bolivianos no había ningún atisbo de que una situación cómo esa, un intento de golpe de Estado se pudiera producir”, afirmó. “La verdad es que la acción fue una sorpresa no solo para nosotros sino que también para gran parte del espectro político boliviano. No había un espacio, no había una convulsión social, no había una crisis institucional en que uno pudiera decir: podría suceder esta situación. La verdad es que nada de eso estaba sobre la mesa y obviamente fue una sorpresa para todos”, insistió. En esa misma línea, Sepúlveda indicó que una vez controlada la situación en La Paz, “uno empieza a ver declaraciones de todos los sectores políticos de Bolivia rechazando esta intentona”. “No hubo ningún respaldo a ella y posterior al fracaso de la misma, hubo un rechazo transversal. Fue una acción unilateral de una parte del Ejército, no estaba todo el Ejército involucrado y por cierto, el resto de las Fuerzas Armadas manifestaron su respaldo al orden constitucional”, dijo. Respecto a lo que se podría vivir las próximas semanas en Bolivia, el vicepresidente del Parlamento Andino proyectó que la situación se normalizará y asimismo, aseguró que la “figura del presidente Luis Arce se vio fortalecida“. “Por lo que hemos conversado pareciera que esto se aplacó. Hay un compromiso de las ramas de las Fuerzas Armadas en términos de respetar el orden constitucional y la votación. El presidente Arce ganó con una amplia mayoría y más allá de la mirada o la opinión política que uno pueda tener sobre su gobierno, lo importante es que él pueda terminar su gestión y serán las próximas elecciones las que deberán zanjar las diferencias. No avizoró alguna situación compleja en las próximas semanas, pareciera que esto está absolutamente controlado”, estimó. En tanto, en cuanto a la respuesta internacional y a la reacción que hubo desde nuestro país, el diputado Sepúlveda señaló que las declaraciones del Presidente Boric -que ayer rápidamente condenó el intento de golpe de Estado- se ajustaron “al estándar democrático, al valor de la democracia por sobre cualquier otra consideración y fueron bastante oportunas”.

