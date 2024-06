Gilberto Aranda e intento de golpe en Bolivia: “En un escenario de fragmentación, la aventura militar ve espacio para instalarse”

f471bc1a4b

0263c7d575

Este miércoles un grupo de militares ocupó la sede del gobierno de Bolivia tras forzar las puertas con un carro blindado. Fue por ese motivo que el presidente del país, Luis Arce, denunció, a través de su cuenta de X , la existencia de “movilizaciones irregulares” en algunas unidades del ejército boliviano. Asimismo, el ex mandatario boliviano, Evo Morales, mediante redes sociales advirtió que “se gesta un golpe de Estado” y lo atribuyó al exjefe del ejército, Juan José Zúñiga, destituido el martes tras asegurar que no permitiría que el exmandatario y líder del Movimiento al Socialismo volviera al poder. Por su parte, el Presidente Gabriel Boric condenó “enérgicamente” el intento de golpe de Estado. “Desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Luis Arce”, escribió el mandatario en su cuenta de X. “Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier otro lugar”, agregó. Desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de @LuchoXBolivia. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 26, 2024 En conversación con el programa Política en Vivo, el doctor en Estudios Latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, expresó que, en apariencia, lo que sucedió en Bolivia fue una asonada por parte del coronel, que claramente “cruza el límite de lo permitido”. “Es inconstitucional y desde mi perspectiva inadmisible, no porque no sea un golpe, en forma no lo es. El punto es ¿Cuáles son las razones y las motivaciones? Estas pueden ser querer ganar una estelaridad y un espacio político, así como lo hizo Hugo Chávez o así lo hicieron los Hermanos Guzmán en Tacna. En esta situación tenemos algo parecido a estos otros casos. Otra posibilidad es que con esto se buscará la adhesión de otros sectores, que finalmente no compadecieron”, sostuvo. En esa línea, el académico señaló que, respecto del motivo inmediato de estas movilizaciones, pueden ser problemas de falta de energía y divisas, pero expresó que esta es “una situación estructural que no solo está pasando en Bolivia, sino que en América Latina“. “El actor militar es un actor político y, la verdad, es que lo raro es que en 14 años de Evo Morales estuvo ausente, hasta el golpe”, explayó. “Hoy tenemos varias hipótesis y seguramente cuando conozcamos la trama interna, vamos a poder ya defenderlas con mucho más autoridad. En un escenario de fragmentación, la aventura militar ve espacio para de alguna manera instalarse. Frente a eso también una situación económica muy grave de escasez de divisas, de escasez en cuanto a energía y petróleo. Todo se va acumulando y el malestar también se hace mayor”, añadió. En esa misma línea, señaló que este militar (Juan José Zuñiga) también tiene apoyo, social y popular y “probablemente tenga poder en alguna medida”, pero “claramente se supera el orden institucional” y “eso es grave, es gravísimo”. Sin embargo, Aranda agregó que “no se sorprende tanto”, ya que es algo histórico en Bolivia. Escucha la entrevista completa:

Este miércoles un grupo de militares ocupó la sede del gobierno de Bolivia tras forzar las puertas con un carro blindado. Fue por ese motivo que el presidente del país, Luis Arce, denunció, a través de su cuenta de X , la existencia de “movilizaciones irregulares” en algunas unidades del ejército boliviano. Asimismo, el ex mandatario boliviano, Evo Morales, mediante redes sociales advirtió que “se gesta un golpe de Estado” y lo atribuyó al exjefe del ejército, Juan José Zúñiga, destituido el martes tras asegurar que no permitiría que el exmandatario y líder del Movimiento al Socialismo volviera al poder. Por su parte, el Presidente Gabriel Boric condenó “enérgicamente” el intento de golpe de Estado. “Desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Luis Arce”, escribió el mandatario en su cuenta de X. “Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier otro lugar”, agregó. Desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de @LuchoXBolivia. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 26, 2024 En conversación con el programa Política en Vivo, el doctor en Estudios Latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, expresó que, en apariencia, lo que sucedió en Bolivia fue una asonada por parte del coronel, que claramente “cruza el límite de lo permitido”. “Es inconstitucional y desde mi perspectiva inadmisible, no porque no sea un golpe, en forma no lo es. El punto es ¿Cuáles son las razones y las motivaciones? Estas pueden ser querer ganar una estelaridad y un espacio político, así como lo hizo Hugo Chávez o así lo hicieron los Hermanos Guzmán en Tacna. En esta situación tenemos algo parecido a estos otros casos. Otra posibilidad es que con esto se buscará la adhesión de otros sectores, que finalmente no compadecieron”, sostuvo. En esa línea, el académico señaló que, respecto del motivo inmediato de estas movilizaciones, pueden ser problemas de falta de energía y divisas, pero expresó que esta es “una situación estructural que no solo está pasando en Bolivia, sino que en América Latina“. “El actor militar es un actor político y, la verdad, es que lo raro es que en 14 años de Evo Morales estuvo ausente, hasta el golpe”, explayó. “Hoy tenemos varias hipótesis y seguramente cuando conozcamos la trama interna, vamos a poder ya defenderlas con mucho más autoridad. En un escenario de fragmentación, la aventura militar ve espacio para de alguna manera instalarse. Frente a eso también una situación económica muy grave de escasez de divisas, de escasez en cuanto a energía y petróleo. Todo se va acumulando y el malestar también se hace mayor”, añadió. En esa misma línea, señaló que este militar (Juan José Zuñiga) también tiene apoyo, social y popular y “probablemente tenga poder en alguna medida”, pero “claramente se supera el orden institucional” y “eso es grave, es gravísimo”. Sin embargo, Aranda agregó que “no se sorprende tanto”, ya que es algo histórico en Bolivia. Escucha la entrevista completa: