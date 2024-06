f471bc1a4b

Economía Nacional Política Gobierno en tela de juicio: mesa técnica por tarifas de luz critica ausencia de ministros y poca urgencia a días del alza Ante la falta de soluciones, la diputada independiente PPD, Camila Musante, afirmó que "se está planteando el congelamiento de este decreto del aumento de las cuentas de electricidad hasta que encontremos salidas que permitan sostener esta crisis". Bárbara Paillal Jueves 27 de junio 2024 19:02 hrs. Ministro de Energía, Diego Pardow. Foto: ATON.

En una carrera contra el tiempo y a solo días de que comience a regir el alza en las tarifas de la luz, sesionó de manera extraordinaria y a petición de parlamentarios, la mesa técnica de estabilización tarifaria en el Ministerio de Energía. Sin resultados y con críticas a la ausencia de los principales titulares de las carteras de Energía y Hacienda, la instancia dio pie a duros emplazamientos contra el Gobierno ante su falta de “urgencia”. La diputada independiente de la bancada de Demócratas, Yovana Ahumada, quién se conectó de manera remota a la reunión indicó que “justo hoy cuando era tan importante tener presente al ministro Pardow y al ministro Marcel, el Ejecutivo decide enviar al ministro Pardow a Magallanes y tampoco le solicita al ministro Marcel que esté presente en esta mesa técnica”. “Lo encuentro lamentable porque aquí es el Presidente quién debe dar prioridad y urgencia, y ha decidido colocar a los ministros en otro lugar y no en la mesa. No me parece una buena señal”, aseveró. Por su parte, el diputado José Miguel Castro (RN), integrante de la comisión de Minería y Energía, indicó que “hoy día en la mesa técnica sigue sin estar presente el más importante, el ministro Marcel. Y sus asesores siguen mirando hacia el techo diciendo plata no hay, para meter por debajo la acción ideológica de subir los impuestos. No estamos dispuestos a subir los impuestos, basta de hacer caridad con la plata ajena, ya las generadoras se han puesto con plata, los clientes se han puesto con plata, es necesario que el Gobierno a través de reasignaciones sea capaz de subir el subsidio y llegar a la clase media”. En respuesta y desde Punta Arenas, donde tenía una actividad con el Presidente Gabriel Boric, el ministro de Energía, Diego Pardow, se defendió señalando que “sí estaba conectado, pero desde el avión, entonces la señal no es suficiente para responder preguntas al respecto, de hecho, estuve conversando durante la sesión vía mensaje de texto con los distintos parlamentarios presentes. El lunes voy a estar presencial”. Desde el Ministerio de Hacienda, señalaron que Mario Marcel no tuvo actividades públicas y que su agenda “estuvo ligada a las actividades propias del ministerio y algunas reuniones”. En el oficialismo. Si bien los parlamentarios valoraron la apertura que mostró el Presidente Gabriel Boric para ampliar el subsidio a más familias, también cuestionaron las ausencias y persistieron en sus cuestionamientos contra el manejo del Gobierno sobre esta coyuntura. El diputado independiente PPD, Cristián Tapia, pidió que el Gobierno de un paso más allá y amplie el subsidio a un 70 u 80% de la población. En esa línea, cuestionó que “la semana pasada recién llega el ministerio con la tabla (de alzas por tramo) definitiva. Hubo una demora, no sabemos por qué, esto quizás lo pudimos tener antes para tener un espacio para estas conversaciones”. De hecho y ante la falta de soluciones, la diputada independiente PPD, Camila Musante, afirmó que “se está planteando el congelamiento de este decreto del alza de tarifas de la luz hasta que encontremos salidas que permitan sostener esta crisis que, lamentablemente hasta ahora, solamente se ha hablado de la crisis domiciliaria o de la crisis de las familias, pero también acá hay una cuestión que no se ha puesto sobre la mesa y es que la luz es un costo para la actividad industrial y para la actividad comercial”. Al respecto, la diputada Karol Cariola (PC), indicó que “si está abierta una mesa técnica para poder encontrar soluciones, no hay que descartar ningún mecanismo posible. Evidentemente es el Presidente de la República es quien tiene la última palabra (…) respecto de cuáles son las medidas que podemos tomar dentro de las posibilidades que tiene el Gobierno”. La solución, advierten parlamentarios, no debería pasar de la próxima semana. Hasta ahora son tres las reuniones que están programadas y que se esperan cuente con la presencia de los ministros de Energía y Hacienda. Postura de Conadecus y empresas eléctricas Quién también fue crítico respecto de la gestión del mundo político fue Hernán Calderón Ruiz, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus). Para el dirigente, “los chilenos no buscamos que nos congelaran las tarifas ni tampoco que se postergara cuatro años el poder actualizarla. Por lo tanto, hoy día lo que necesitamos son respuestas”. “Las respuestas que se han dado a las propuestas han sido algunas evasivas, otras negativas, y no se ha puesto en la mesa ninguna propuesta para que los consumidores puedan mitigar la alza que viene el próximo lunes”, declaró. En esa línea, Calderón advirtió del impacto en las pymes y en los morosos que, aseguró, dificultaría que el subsidio se entregara efectivamente al 40% de la población. Además, cuestionó a las empresas generadoras de electricidad porque, a su juicio, “no han querido negociar, se han negado, y tampoco las generadoras han puesto sobre la mesa qué es lo que van a aportar para que se actualice y se regularice esta situación, hasta el momento no han aportado nada, ni un solo peso. Al contrario, han tenido de estos 6 mil millones de dólares, mil 800 millones en intereses”. En tanto, Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas S.A., aseguró que han puesto “a disposición la posibilidad de que los usuarios puedan suscribir convenios especiales de pago, destinados a las familias más vulnerables, que están dentro del 40%. Son condiciones preferenciales de modo de que, a objeto de que puedan acceder al subsidio, puedan entender como clientes de que estén al día y que eso no sea una barrera”. En relación a espacios de condonación de la deuda, Meriches afirmó que es algo que debe evaluar el Estado.

