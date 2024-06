6219d267cb

Política Lautaro Carmona cuestiona salida del Gobierno de Juan Andres Lagos: “No quiero imaginarme medidas anticomunistas” El presidente del Partido Comunista lamentó enterarse "por la prensa" que el histórico militante sería removido de su cargo y dijo desconocer "evaluaciones negativas". "No quisiera pensar que la derecha pudo influir", declaró. Diario UChile Jueves 27 de junio 2024 2:30 hrs. Punto de prensa del presidente del PC, Lautaro Carmona, acompañado por Juan Andrés Lagos. Marcelo Hernandez/Aton Chile.

“No quiero imaginarme medidas anticomunistas, ni quiero imaginarme que no hay consideración con el Partido Comunista (PC)”, dijo el presidente del PC, Lautaro Carmona, al comentar la salida del histórico militante Juan Andrés Lagos del cargo que ocupaba como asesor de la Subsecretaría del Ministerio del Interior. El timonel del PC cuestionó el “método” para comunicar la desvinculación de Lagos, pues no se le informó con anterioridad y se enteró de la noticia “por la prensa”. “Yo asisto a la sede de gobierno un par de veces a la semana, el Ministerio del Interior tiene mi teléfono, mi dirección, mi WhatsApp, mecanismos que sirven para informar o adelantar, o informar de algo que luego los medios tienen todo el derecho a preguntar (…) En el método me parece que no es el que a mí me gusta tener. Entre dirigentes siempre habrá un intercambio de opinión, un máximo de rigor y respeto entre las partes”, declaró Carmona. El comunista dijo desconocer “de evaluaciones negativas, que no sean las reiteradas campañas que ha hecho la derecha“. “No quisiera pensar que la derecha ganó y que pudo influir”, afirmó Lagos sobre la decisión. Asimismo, aseguró que se comunicó con las autoridades de La Moneda para manifestarle su molestia, debido a que se trata de “un tema muy sensible”, considerando que “el PC ha demostrado compromiso con la esencia del proyecto” del Gobierno. “No quiero imaginarme medidas anticomunistas, ni quiero imaginarme que no hay consideración con el Partido Comunista, para que su presidente no pueda estar informado”, insistió. Respecto al futuro de las relaciones con el Gobierno, Carmona sostuvo que no hay interés de “escalar en una medida más drástica”, pero sí exige explicaciones acerca de la salida de Juan Andres Lagos. Carmona señaló que para él lo ocurrido “fue injusto, ingrato” e indicó que todavía desconoce los motivos de la decisión de las autoridades del Ministerio del Interior En tanto, el presidente del Partido Comunista destacó la importancia que la figura de Lagos tiene al interior del partido y aseguró que éste asumirá tareas relevantes en el futuro, de cara a los elecciones municipales de octubre.

