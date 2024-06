f471bc1a4b

Economía Nacional Presidente Boric por alzas en tarifas de la luz: “Deuda que no se paga, sale más cara después” El Mandatario aseguró que el Ejecutivo buscará ampliar el subsidio a más familias, pero indicó que se debe actuar con responsabilidad. "Para mí lo más fácil sería decir, no, que se postergue y que lo pague el próximo gobierno", dijo. Bárbara Paillal Jueves 27 de junio 2024 10:37 hrs. Presidente Gabriel Boric sobre tarifas de la luz. Foto: ATON.

En el marco de su gira por la Región de Magallanes, el Presidente Gabriel Boric reiteró el compromiso del Gobierno para saldar la deuda de más de 6 mil millones de dólares que el Estado arrastra desde 2019 con las empresas de generación eléctrica. Pero, afirmó que se están buscando los mecanismos para mitigar el impacto en la población. En conversación con Radio Presidente Ibáñez, el Mandatario sostuvo que tiene “el deber de ser responsable y pensar no en la próxima elección, sino en la sostenibilidad de las finanzas públicas, pensando en las familias chilenas”. “Hoy día producto del congelamiento de tarifas desde el 2019 en adelante, se ha acumulado una deuda de 6 mil 500 millones de dólares. Eso es mucha, mucha plata y la experiencia que yo he tenido en el gobierno es que deuda que no se paga sale más cara”, afirmó. En esa línea, admitió que “es un ajuste necesario porque si no sería irresponsable de nuestra parte. Yo sé que no es popular, sé que es difícil, pero insisto, deuda que no se paga sale más cara después”. “Comparto la preocupación que han manifestado diferentes sectores de la sociedad respecto que las familias vulnerables tienen que tener más apoyo y, por eso, hemos establecido ya un apoyo para 1 millón 500 mil familias con un subsidio, y estamos buscando los mecanismos en una mesa de trabajo en conjunto con los parlamentarios para poder ampliar la extensión de ese subsidio”, aseguró. El Mandatario reiteró que el Gobierno no es “sordo” ante las peticiones. Por eso, afirmó que “vamos a buscar los mejores mecanismos, pero creo que también es importante en esto ser muy responsables, porque para mí lo más fácil sería decir, no, que se postergue y que lo pague el próximo gobierno, pero finalmente terminaría dañando a los chilenos y chilenas”. “Yo por lo menos no estoy disponible a actuar con esa irresponsabilidad. Esta decisión que es difícil, pero son decisiones que hay que tomarlas. Por cierto, con el resguardo de las familias que más lo necesitan”, finalizó.

