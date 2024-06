354cd34d75

Salud Doctor Miguel O’Ryan: “Este año debería quebrarse la tradicional curva crítica de invierno” El decano de la Facultad de Medicina de la U. de Chile destacó la incorporación del medicamento Nirsevimab, destinado a combatir el virus sincicial. Asimismo, señaló que "dentro de todo se logró una cobertura" de la vacuna contra la influenza. Diario UChile Viernes 28 de junio 2024 17:09 hrs. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan.

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Miguel O’Ryan, abordó la situación epidemiológica nacional en conversación con la primera edición de Radioanalisis. Al respecto, señaló que actualmente el país vive una caída del virus influenza y una subida del virus sincicial. “Como pediatras, eso es lo que más nos preocupa, porque el virus sincicial es el que afecta a niños menores de cinco años. Y el niño menor de un año es el que produce los cuadros más graves”, indicó el médico cirujano y especialista en Pediatría. De todas maneras, el académico advirtió que este año la curva, “comparada con los años pre pandemia, es una curva curiosa”. “Es una curva bastante más baja que la que uno esperaría para fines de junio, comparado incluso con el año pasado. El año pasado a esta fecha había tres veces más casos de los que hay ahora y es una curva que aparece más tardía. ¿A dónde va a llegar la curva de virus sincicial? Es lo que estamos observando porque sigue subiendo. Pero, ¿qué es lo más importante? Que este año buena parte de nuestra población de niños menores está protegido”, afirmó. O’Ryan destacó así la incorporación del medicamento Nirsevimab, el cual ha sido administrado a un porcentaje importante de los niños y niñas nacidos a partir de octubre de 2023. “Este debería ser el año donde hay un quiebre en la tradicional curva crítica de invierno de hospitalizaciones de lactantes que copan nuestras unidades de cuidados intensivos. Esa situación la vamos a ver este año gracias a esta política pública y debería ser el cambio pivotal para los próximos años también”, estimó. Por otra parte, consultado sobre las estrategias de política pública sobre el virus influenza, el decano de la Facultad de Medicina aseguró que aunque “siempre se pueden mejorar las coberturas de vacunación”, “dentro de todo se logró una cobertura acercándose, arriba del 60, 70%, cuando lo ideal es llegar al 80% arriba especialmente en los grupos de riesgo”. “Aquí yo creo que el mensaje es que ojalá que aprendamos y para el próximo año vayamos a vacunarnos, especialmente las personas de grupos de riesgo, antes. ¿Por qué? Porque si yo me vacuno cuando hay muchos virus influenza circulando, puede que yo me vacune hoy día y me contagie mañana. La vacuna requiere siete a diez días para producir su respuesta protectora”, explicó. Respecto a las medidas que se deben implementar para enfrentar el movimiento anti vacuna, O’Ryan planteó que el foco no debería estar en estas personas “porque las razones detrás de su lógica son distintas, son entre ideológicas y no obedecen a mucho al razonamiento científico”, sino que en la población “que tiene dudas naturales o razonables sobre la seguridad de las vacunas, la eficacia y la efectividad que puedan tener”. “Que no se dejen influir en exceso por estos grupos anti vacunas y podamos contrarrestar en ellos, con argumentación basada en lo que sabemos y lo que no sabemos también”, concluyó. Revisa la entrevista completa aquí:

