Nacional Política Lorena Pizarro: El INDH “termina no cumpliendo el rol con la fuerza que tiene que hacerlo para defender a la sociedad” La diputada del PC se refirió además a la salida de Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior, lo que atribuyó a un "anticomunismo" que viene instalándose desde hace mucho rato en distintos ámbitos. Diario UChile Viernes 28 de junio 2024 12:52 hrs. Lorena Pizarro. Foto: ATON.

La diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, definió como “peligroso” la manera en que fue desvinculado el militante del PC, Juan Andrés Lagos, desde la Subsecretaría del Interior, y además abordó las declaraciones de la directora del INDH, Consuelo Contreras, sobre las violaciones de DD.HH. durante el estallido social. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, si bien la parlamentaria precisó que las remociones son potestad de quienes dirigen los ministerios o subsecretarias, afirmó que “es muy preocupante y peligroso, primero, la manera en que se entrega (la información) a la dirección del partido y al mismo Juan Andrés, pero sobre todo porque esta es una oleada, una acción, de la derecha que viene instalándose desde hace mucho rato y que viene instalándose con un anticomunismo en mucho ámbitos, que hoy día es Juan Andrés pero que puede ser distintos argumentos y acciones que criminalizan demandas y pensamientos que para nosotras y nosotros son justos”. Utilizando de referencia los discursos de odio contra la comunidad LGBTQ+, Pizarro indicó que “allí hay un ejemplo claro de cual es la acción de esta derecha cavernaria que quiere retroceder y que quiere instalar vía censura la posibilidad de la opinión y participación, en este caso de un integrante del Partido Comunista, parte de su comisión política, y que el aporte que se hace desde esta visión es muy contraria a la visión criminalizadora que enarbola la derecha y que, por lo tanto, sin duda causa preocupación”. Abordando la discusión sobre si las violaciones de DD.HH durante el estallido social fueron sistemáticas o generalizadas, la diputada sostuvo que este es un debate “artificioso, es una manera de relativizar la gravedad de las violaciones a los DD.HH. que se cometieron bajo lo que significó la revuelta popular. Acá hubo un Estado donde hubo un presidente (Piñera) que el mismo día donde se inician las masivas manifestaciones le declara la guerra al pueblo, relativizando las demandas y el derecho a manifestarse”. “Lo segundo, es que se han instalado, porque el lenguaje construye realidad, lo del octubrismo y el estallido delictual que también viene de la derecha y de otros que vienen a caer en este juego de definir qué fue lo que ocurrió. Yo no sé si a Fabiola (Campillai) y Gustavo (Gatica) les interesa la distinción de lo que ocurrió durante la revuelta popular, que fueron cegados por agentes del Estado, donde hay un presidente que en el momento declara la guerra pero hay un director general de Carabineros, Rozas, que dice ‘actúen libremente porque yo no voy a permitir que ninguno de mis hombres sean tocados’, recuerda lo que dijo Pinochet en su momento, ¿de qué estamos hablando? Es el INDH que nuevamente señala y busca definir algo que no es el fondo del asunto, pero sí es el fondo del asunto para aquellos que quieren que la impunidad sea nuevamente la respuesta“, sostuvo. En esa línea, recalcó que “en estas decisiones que se toman, por ejemplo, a nivel judicial, tenemos que hubo un número importante de jóvenes, fundamentalmente, que cumplieron prisión política y fueron liberados sin ningún cargo. Tenemos víctimas de mutilaciones oculares, torturas, asesinatos, ¿qué se espera para poner esto en un ámbito academicista, cuando en el fondo lo que tenemos que asegurar como país es que esto no vuelva a ocurrir? El nunca más. Yo ni siquiera entro en si fueron masivas o sistemáticas porque me parece que es un insulto a las víctimas, porque me parece que es avanzar en la impunidad”. “Hay dos jóvenes mutilados oculares que se suicidaron producto de esta obscena impunidad, cuando uno avanza en esas lógicas cavernarias de la extrema derecha y que otros se suman a aquello. A mi parece extremadamente grave porque hay dolor detrás de aquello, hay vidas canceladas. No es posible que se siga construyendo una democracia que finalmente es tan frágil que cuando la gente intenta demandar mayor justicia social, primero, empieza a imperar el discurso de la extrema derecha que relativa aquello”, cuestionó. Respecto al rol del INDH, la parlamentaria recordó que en su origen se intentó crear una institución que busque ser un órgano autónomo que permitiera proteger a la sociedad civil del Estado. “Cuestionamos mucho que se alejó de lo que era esta normativa, pensando además que es un principio de París, y que finalmente termina instalándose una institución de derechos humanos a la lógica de los consensos políticos y del binominal, tanta representacion de un sector y del otro, que significa finalmente que estamos frente a una institucionalidad que tiene que llegar a acuerdos y que, como está hecha en esa lógica de los acuerdos y los consensos, y no a las normas internacionales, terminan no cumpliendo el rol con la fuerza que tiene que hacerlo para defender a la sociedad”. En esa línea, sostuvo que tiene dos propuestas que espera impulsar previo a que termine su periodo parlamentario: “O reformulamos el INDH en lo que significa de verdad avanzar en un articulado que contemple la norma internacional, que son los llamados principios de París, o avanzamos en la creación del defensor del pueblo que permita tener una institucionalidad autónoma del Estado, cuyo eje central de verdad sea la defensa, la protección, y la promoción de los DD.HH en un amplio concepto”. Revisa la entrevista completa acá:

