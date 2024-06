eeb7d8cfff

a725288df9

Justicia Nacional “Los hechos son constitutivos de delitos”: Fiscalía continuará investigación que involucra a Desbordes pese a revés judicial del INDH RN pidió la renuncia de la directora del INDH tras una acción judicial que tacharon de "jugada política". La exdirectora del organismo defendió que "la corrupción afecta los DDHH", en este caso, a la independencia de un tribunal. Bárbara Paillal Viernes 28 de junio 2024 14:16 hrs. Mario Desbordes. Foto: ATON.

Compartir en

Solicitudes de remoción contra la directora del INDH, Consuelo Contreras, dejó el revés judicial para el organismo luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara inadmisible la querella que interpuso el organismo por tráfico de influencias en los nombramientos de la Corte Suprema. Decisión del tribunal, acogiendo un recurso de reposición del exministro Mario Desbordes. La querella, no nominativa, que había sido acogida a trámite en una primera instancia, fue ingresada en el marco de la filtración de chats del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, investigado por el Caso Topógrafo, que mantuvo con el extitular de Defensa, donde se revela un supuesto lobby para favorecer el nombramiento de la hoy ministra, María Teresa Letelier, a la Corte Suprema. Según la resolución del tribunal, de acuerdo a lo señalado por el artículo 3 N°5 de la Ley N° 20.405, el INDH “únicamente posee legitimación activa para deducir querella por los delitos allí establecidos, entre los cuales no se encuentra el delito por el cual fue deducida”, es decir, por tráfico de influencias. El exministro celebró la decisión adoptada por el juzgado señalando que “no correspondía la querella del INDH, que decían que no era contra nadie, que no era contra mía, etc. Porque el INDH no tiene facultades. El juzgado ha decidido, por lo tanto, entregarle como una denuncia abierta solo en aquellos casos que hay delitos, que no es mi caso”. “Y además les quiero agregar que esto es una buena noticia porque demuestra que mi querella en contra del INDH tiene más sustento que nunca, el INDH y los consejeros que aprobaron la querella cometieron un delito que se llama prevaricación y yo no voy a parar hasta que los sancionen”, señaló. En el mundo político, desde Renovación Nacional emplazaron a la directora del INDH a renunciar tras lo que calificaron fue una “jugada” con tintes políticos por parte del organismo y ya enviaron una solicitud, por medio de un oficio formal, al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde ponen en duda la gestión y el uso de recursos públicos. La diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, aseguró que “se confirma que el INDH no protege ni promociona los derechos humanos, los vulnera mediante persecuciones penales antojadizas ya sea a agentes policiales o a adversarios políticos, desde la estructura y los recursos del Estado. Uno esperaría que después de este bochorno la directora del consejo dé un paso al costado y asuma su responsabilidad en la defensa de una medida que termina poniendo una lapida en la apreciación social del INHD y su legítimo rol de promoción de los derechos humanos”. En Demócratas, su presidenta y senadora Ximena Rincón, indicó que “no nos equivocamos cuando pedimos la renuncia de Consuelo Contreras. Claramente la directora del INDH una vez más había actuado de manera delirante. La querella contra Mario Desbordes era meramente política“. En contraposición, la diputada del Frente Amplio y ex directora del INDH, Lorena Fries, calificó como un “error” la inadmisibilidad del recurso porque sostuvo que “la corrupción afecta los derechos humanos”, en este caso, sobre la independencia e imparcialidad de un tribunal, pero además dijo esperar que el instituto apele a dicha resolución porque, de lo contrario, se vería mermado en sus funciones. Respecto a la situación judicial del exministro, la diputada hizo hincapié en que “Desbordes se encuentra, aún cuando se haya declarado inadmisible la querella del INDH, en calidad de imputado (…). El tribunal recordemos, el que declara la inadmisibilidad, estimó que los hechos son constitutivos de delitos, así que no hay jugada política, hay preocupación de parte del instituto por los derechos humanos”. “Esto es parte de lo que hace la derecha y ha intentado siempre en relación con el instituto, que es que cuando algo no le gusta, altiro quiere cerrar, quitar presupuesto, revocar mandatos, acusar persecuciones, etcétera, y esa es la forma en que los institutos alrededor de todo el mundo sufren este tipo de acosos, de presiones, de amenaza y lo que le corresponde al instituto es sostener su independencia“, afirmó. Si bien, por ahora, el INDH no tomará parte activa, la investigación continúa porque en la misma resolución el tribunal confirmó que derivará todos los antecedentes al Ministerio Público, donde se mencionan hechos que involucran a Mario Desbordes, por revestir carácter de delitos. Además, el INDH apelará a esta decisión.

Solicitudes de remoción contra la directora del INDH, Consuelo Contreras, dejó el revés judicial para el organismo luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara inadmisible la querella que interpuso el organismo por tráfico de influencias en los nombramientos de la Corte Suprema. Decisión del tribunal, acogiendo un recurso de reposición del exministro Mario Desbordes. La querella, no nominativa, que había sido acogida a trámite en una primera instancia, fue ingresada en el marco de la filtración de chats del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, investigado por el Caso Topógrafo, que mantuvo con el extitular de Defensa, donde se revela un supuesto lobby para favorecer el nombramiento de la hoy ministra, María Teresa Letelier, a la Corte Suprema. Según la resolución del tribunal, de acuerdo a lo señalado por el artículo 3 N°5 de la Ley N° 20.405, el INDH “únicamente posee legitimación activa para deducir querella por los delitos allí establecidos, entre los cuales no se encuentra el delito por el cual fue deducida”, es decir, por tráfico de influencias. El exministro celebró la decisión adoptada por el juzgado señalando que “no correspondía la querella del INDH, que decían que no era contra nadie, que no era contra mía, etc. Porque el INDH no tiene facultades. El juzgado ha decidido, por lo tanto, entregarle como una denuncia abierta solo en aquellos casos que hay delitos, que no es mi caso”. “Y además les quiero agregar que esto es una buena noticia porque demuestra que mi querella en contra del INDH tiene más sustento que nunca, el INDH y los consejeros que aprobaron la querella cometieron un delito que se llama prevaricación y yo no voy a parar hasta que los sancionen”, señaló. En el mundo político, desde Renovación Nacional emplazaron a la directora del INDH a renunciar tras lo que calificaron fue una “jugada” con tintes políticos por parte del organismo y ya enviaron una solicitud, por medio de un oficio formal, al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde ponen en duda la gestión y el uso de recursos públicos. La diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, aseguró que “se confirma que el INDH no protege ni promociona los derechos humanos, los vulnera mediante persecuciones penales antojadizas ya sea a agentes policiales o a adversarios políticos, desde la estructura y los recursos del Estado. Uno esperaría que después de este bochorno la directora del consejo dé un paso al costado y asuma su responsabilidad en la defensa de una medida que termina poniendo una lapida en la apreciación social del INHD y su legítimo rol de promoción de los derechos humanos”. En Demócratas, su presidenta y senadora Ximena Rincón, indicó que “no nos equivocamos cuando pedimos la renuncia de Consuelo Contreras. Claramente la directora del INDH una vez más había actuado de manera delirante. La querella contra Mario Desbordes era meramente política“. En contraposición, la diputada del Frente Amplio y ex directora del INDH, Lorena Fries, calificó como un “error” la inadmisibilidad del recurso porque sostuvo que “la corrupción afecta los derechos humanos”, en este caso, sobre la independencia e imparcialidad de un tribunal, pero además dijo esperar que el instituto apele a dicha resolución porque, de lo contrario, se vería mermado en sus funciones. Respecto a la situación judicial del exministro, la diputada hizo hincapié en que “Desbordes se encuentra, aún cuando se haya declarado inadmisible la querella del INDH, en calidad de imputado (…). El tribunal recordemos, el que declara la inadmisibilidad, estimó que los hechos son constitutivos de delitos, así que no hay jugada política, hay preocupación de parte del instituto por los derechos humanos”. “Esto es parte de lo que hace la derecha y ha intentado siempre en relación con el instituto, que es que cuando algo no le gusta, altiro quiere cerrar, quitar presupuesto, revocar mandatos, acusar persecuciones, etcétera, y esa es la forma en que los institutos alrededor de todo el mundo sufren este tipo de acosos, de presiones, de amenaza y lo que le corresponde al instituto es sostener su independencia“, afirmó. Si bien, por ahora, el INDH no tomará parte activa, la investigación continúa porque en la misma resolución el tribunal confirmó que derivará todos los antecedentes al Ministerio Público, donde se mencionan hechos que involucran a Mario Desbordes, por revestir carácter de delitos. Además, el INDH apelará a esta decisión.