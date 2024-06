Mi apuesta es la comunidad y los territorios de la Región de Coquimbo

Esta semana, anunciamos con optimismo la aprobación de 722 proyectos en los Fondos Concursables 2024. Por un monto aproximado de 3.850.000.000 millones. Este es el cierre de un ciclo de postulaciones que abre nuevas puertas hacia el progreso y el bienestar para miles de personas en nuestra Región de Coquimbo.

El esfuerzo por atender las necesidades de las comunidades de Choapa, Elqui y Limarí ha dado frutos. Al incrementar el número de proyectos aprobados esta semana de 596 a 722, no solo estamos hablando de cifras, sino de una verdadera apuesta por el bienestar de todos los sectores de la sociedad. Proyectos que abarcan desde la seguridad ciudadana hasta la cultura, pasando por el medio ambiente y el deporte, representan un paso importante hacia una región más inclusiva, más justa y sustentable.

Me llena de orgullo saber que el gran número de postulaciones se realizó a través de la plataforma institucional de manera plural y democrática, considerando aspectos fundamentales para el desarrollo de las comunas de nuestra región. Con un 24% de los proyectos para Choapa, un 40% para Elqui y un 36% para Limarí, estamos asegurando que todos los territorios reciban el apoyo necesario para prosperar.

Además, están abiertas las postulaciones a los concursos de interés regional y t radicional público, así como para casos excepcionales de asignación directa, sumando un monto aproximado de 2.700.000.000 millones de pesos, que confiamos en invertir este 2024, de forma pública, transparente y democrática para todas las comunas de la región.

Uno de los temas que más me entusiasma de estos fondos es su enfoque en mujeres y niños. Los proyectos destinados a niños con discapacidad y a la equidad de género demuestran una gobernanza que entiende y actúa sobre las necesidades específicas de estos grupos. La formación de liderazgos femeninos y el fortalecimiento de capacidades digitales no solo empoderan a las mujeres, sino que también enriquecen a toda la comunidad al promover una mayor participación y representación.

También me conmueve ver cómo los adultos mayores, a menudo olvidados en las políticas públicas, son protagonistas en estas iniciativas. Los proyectos seleccionados no solo buscan promover su participación activa en la sociedad, sino también la erradicación de prejuicios y la búsqueda de una vejez digna y en compañía son metas que, con cada nuevo proyecto, se sienten más alcanzables.

En cuanto a la seguridad ciudadana, he notado un interés palpable de la comunidad, con 148 proyectos seleccionados y una inversión de recursos significativa. Desde la instalación de sistemas de paneles fotovoltaicos hasta la atención veterinaria para animales de compañía, cada proyecto refleja una preocupación y un compromiso con el entorno y el bienestar común. La cultura y el deporte no se quedan atrás. Las iniciativas que celebran las tradiciones locales y promueven la actividad física como forma de integración y salud no solo animan a las comunidades, sino que también refuerzan el tejido social y el sentido de pertenencia local.

En conclusión, los Fondos Concursables 2024 son una celebración de la colaboración y el compromiso comunitario. Son un testimonio de lo que se puede lograr cuando trabajamos en conjunto hacia un objetivo común: el bienestar de todas y todos. Estoy convencida de que la región de Coquimbo está en camino de convertirse en un ejemplo de desarrollo inclusivo y sostenible, gracias al esfuerzo compartido de su gente y el Gobierno Regional.

Por Krist Naranjo Peñaloza, gobernadora de la Región de Coquimbo.