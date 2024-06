d6d49bcde2

c99f19b582

Nacional Senador Flores respalda petición de la Suprema en caso “Lobby Judicial”: “Migueles y Vivanco no están en condiciones de imponer límites” El parlamentario DC apoyó la petición de la Comisión de Ética del máximo tribunal, de solicitar al Ministerio Público acceso a las conversaciones de Whatsapp relacionadas con presuntas irregularidades en procesos de nombramiento de jueces. Diario UChile Sábado 29 de junio 2024 14:58 hrs. Foto: Aton.

Compartir en

El presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Iván Flores (DC), respaldó este sábado la decisión de la Comisión de Ética de la Corte Suprema -liderada por el presidente Ricardo Blanco- de pedir al Ministerio Público acceso a las conversaciones de Whatsapp relacionadas con presuntas irregularidades cometidas por ministros del máximo tribunal en procesos de nombramientos. Al respecto, el senador DC señaló que “cuando hay algunas líneas delgadas entre el alcance de las atribuciones y la necesidad de informar y de recibir información por parte de la ciudadanía, me quedo con lo que necesita la ciudadanía”. “En Chile hay demasiadas opacidades y demasiadas restricciones para que la gente efectivamente tenga la información“, subrayó el senador. Asimismo, Flores aseveró que “el señor Migueles y la señora Vivanco no están en condiciones de imponer ni siquiera solicitar límites a lo que la Corte Suprema está pidiendo”. “Creo que la Corte Suprema es uno de los principales llamados para avanzar en más transparencia en el Poder Judicial y, las medidas que ha adoptado están en la línea correcta”, destacó. El titular de la Comisión de Seguridad respaldó también las acciones adoptadas por la Corte Suprema a raíz del escándalo por los polémicos whatsapp, en lo que se ha conocido como “Lobby Judicial”. Además, apoyó la redacción de un nuevo Código de Ética y la formación de una mesa de trabajo, que incluya al Gobierno y al Poder Legislativo, para reactivar las gestiones sobre la reforma al cuestionado sistema de nombramientos al interior del Poder Judicial. “Este sistema, y lo he dicho muchas veces, no se sostiene y ha dado paso a una serie de irregularidades y posibles delitos que afectan gravemente a las instituciones. No hay más espacio para los amiguismos y favores otorgados. Debe primar la excelencia, el mérito y la total transparencia”, afirmó Flores. Cabe recordar que Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco, solicitó al fiscal nacional, Angel Valencia, que no se entreguen las conversaciones solicitadas por la Comisión de Etica del máximo tribunal del país, donde aparecen mencionados él y el fiscal de Aysén, Carlos Palma, en el marco de la investigación por los chats del abogado Luis Hermosilla.

El presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Iván Flores (DC), respaldó este sábado la decisión de la Comisión de Ética de la Corte Suprema -liderada por el presidente Ricardo Blanco- de pedir al Ministerio Público acceso a las conversaciones de Whatsapp relacionadas con presuntas irregularidades cometidas por ministros del máximo tribunal en procesos de nombramientos. Al respecto, el senador DC señaló que “cuando hay algunas líneas delgadas entre el alcance de las atribuciones y la necesidad de informar y de recibir información por parte de la ciudadanía, me quedo con lo que necesita la ciudadanía”. “En Chile hay demasiadas opacidades y demasiadas restricciones para que la gente efectivamente tenga la información“, subrayó el senador. Asimismo, Flores aseveró que “el señor Migueles y la señora Vivanco no están en condiciones de imponer ni siquiera solicitar límites a lo que la Corte Suprema está pidiendo”. “Creo que la Corte Suprema es uno de los principales llamados para avanzar en más transparencia en el Poder Judicial y, las medidas que ha adoptado están en la línea correcta”, destacó. El titular de la Comisión de Seguridad respaldó también las acciones adoptadas por la Corte Suprema a raíz del escándalo por los polémicos whatsapp, en lo que se ha conocido como “Lobby Judicial”. Además, apoyó la redacción de un nuevo Código de Ética y la formación de una mesa de trabajo, que incluya al Gobierno y al Poder Legislativo, para reactivar las gestiones sobre la reforma al cuestionado sistema de nombramientos al interior del Poder Judicial. “Este sistema, y lo he dicho muchas veces, no se sostiene y ha dado paso a una serie de irregularidades y posibles delitos que afectan gravemente a las instituciones. No hay más espacio para los amiguismos y favores otorgados. Debe primar la excelencia, el mérito y la total transparencia”, afirmó Flores. Cabe recordar que Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco, solicitó al fiscal nacional, Angel Valencia, que no se entreguen las conversaciones solicitadas por la Comisión de Etica del máximo tribunal del país, donde aparecen mencionados él y el fiscal de Aysén, Carlos Palma, en el marco de la investigación por los chats del abogado Luis Hermosilla.