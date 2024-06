57e3092220

Deportes Conmebol admitió error del cuerpo arbitral que omitió agresión sobre Echeverría Tras salir del encuentro ante Canada, el goleador histórico de La Roja, Alexis Sánchez, afirmó que la Copa America debe aprender del arbitraje de Europa. "Ante Perú pasó lo mismo y con Argentina también hubo detalles”, lamentó el tocopillano. Diario UChile Domingo 30 de junio 2024 10:10 hrs. Foto: Aton.

Continúa la polémica tras el empate sin goles entre Chile y Canadá por la última fecha del Grupo A de Copa América USA 2024, partido marcado por el polémico accionar del árbitro colombiano Wilmar Roldán y que significó la eliminación de la Roja en el torneo continental. Además de la discutible expulsión por doble amarilla que mostró el referí a Gabriel Suazo (25′), el cuerpo arbitral pasó por alto una evidente agresión sin pelota dentro del área en contra de Rodrigo Echeverría a los cuatro minutos, en la cual un jugador canadiense golpea con el brazo al volante y este cae al piso. A raíz de esto, la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) presentó un reclamo a Conmebol para la liberación de los audios del VAR, en los cuales el propio ente rector del balompié sudamericano reconoció que hubo una equivocación de los réferis. Al respecto, en el video publicado durante la mañana de hoy, se señala que “en el minuto 4, en una reanudación de tiro de esquina, no estando el balón en juego, un atacante de blanco (Canadá) golpea con el codo en la cara del jugador de rojo y azul (Chile), lo que se configura como conducta violenta y, por ende, tarjeta roja”. “El árbitro ante esta acción no toma ninguna sanción disciplinaria. El VAR en su chequeo protocolar, utilizando ángulos y velocidades, no logra identificar la conducta violenta y confirman incorrectamente la decisión de campo“, complementa la voz en off del registro audiovisual. En cuanto a la conversación que tuvo Roldán con sus colaboradores, se puede escuchar que desde la cabina advirtieron el desplome del mediocampista criollo, pero le indicaron al cafetalero que el golpe de Moïse Bombito “no fue para pegar”. Por su parte, el juez central remarcó que “no, le pone el brazo así nada más”. “Nada, nada, Wilmar puedes reanudar”, le respondió el estadounidense Armando Villarreal, hombre encargado del sistema de videoarbitraje Alexis Sánchez: “La Conmebol tiene que aprender del arbitraje de Europa” Alexis Sánchez se dio el tiempo para abordar lo que fue el polémico arbitraje de Roldán en la eliminación de La Roja de Copa América, tras igualar sin goles ante Canadá en el cierre del Grupo A. “Te vas caliente, porque una expulsión así te jode todo el partido, caga todo el partido”, declaró el tocopillano tras el duelo que se disputó en Orlando y que marcó el fin del periplo del elenco nacional en tierras norteamericanas. En esa línea, el goleador histórico de La Roja apuntó directamente a la gestión de Roldán y emplazó a la Conmebol. “Buena onda el árbitro, pero ya van varias y no es primera vez que nos pasa. La Conmebol tiene que aprender del arbitraje de Europa”, sostuvo. “No es excusa, pero calienta. Ante Perú pasó lo mismo y con Argentina también hubo detalles, y en este partido con uno menos fue muy complicado”, concluyó. Alexis tuvo una magra Copa América, jugando fuera de su posición natural y siendo criticado por su desempeño en la fase grupal. Ahora, el tocopillano debera definir al club que defenderá tras su reciente paso en el Inter de Milán.

