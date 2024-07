21c88c5888

Nacional Política Lautaro Carmona y relación del PC con el Gobierno: "Hay un abierto y reiterado sentido de pertenencia" El timonel instó a la derecha a definir su posición respecto a la reforma de pensiones. "Tendrán que hacerse cargo del fracaso de este proceso porque no tienen la voluntad política", afirmó. Diario UChile Lunes 1 de julio 2024 13:50 hrs. Lautaro Carmona, presidente del PC

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó los episodios de tensión entre la colectividad y el Gobierno y fue consultado por el ánimo de la militancia comunista con la actual administración. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Carmona aseguró que “hay un abierto y reiterado sentido de pertenencia en todas las regiones del país y en todas las instancias en cuanto a nuestra presencia en el Gobierno”. “Sabemos perfectamente que es un gobierno que cuenta con el respaldo hoy día de ocho partidos políticos y lo digo en beneficio del surgimiento del Frente Amplio, que cada partido tiene su propia identidad, su mirada, su presentación histórica y que llevar adelante una propuesta programática desde esa perspectiva ya tiene una complejidad“, añadió. En esa línea, afirmó que “con un Congreso que tiene una correlación adversa a la propuesta del Ejecutivo para transformaciones que son urgentes, que se comprometieron desde el punto de vista programática, y que encuentran el freno, la detención, el impedimento en la posición de la derecha al negarle la sal y el agua al Gobierno. En esa plena consciencia, lo que el Partido Comunista, a través de su presencia no solo parlamentaria sino también en el campo sindical, social, y directamente como partido, es lo mismo que hace en las reuniones en la mesa de partidos políticos: hacer saber su mirada“. “Todos los partidos tienen una mirada, la nuestra es la que se conoce: una mirada de izquierda, que siempre va a tratar de no renunciar a lo que uno llama el optimismo histórico, de luchar por transformaciones y luego valorar cuánta fuerza nos faltó para que esos cambios avanzaran con la intensidad y velocidad que a nuestros juicio es aconsejado a la realidad”, afirmó. Asimismo, recalcó que “lo que el PC ha hecho, y algunos manifiestan con una intencionalidad, una diferencia construida, no es otra cosa que reiterar posiciones, conocidas muchos antes que el Gobierno incluso, en el plano de las urgencias de la gente, de la atención al mundo sindical”. “Nosotros valoramos altísimamente que el Gobierno haya acogido y haya expuesto el Presidente de la República en su intervención el 1 de junio, lo que fue fruto del diálogo con la Central Unitaria de Trabajadores y eso no es lo mismo que plantean obligatoriamente todos los otros partidos. Entonces, yo creo que se está marcando con cierta intencionalidad, en las diferencias, que en la vida real existen, en temas que no ameritan que uno ponga en duda la pertenencia al Gobierno”, aseguró. Consultado si el Gobierno no está atendiendo con urgencia temas importantes, como el alza en la luz, Carmona indicó que “el Presidente dijo no somos sordos, claro, las cuentas en la vida hay que pagarlas pero vamos a atender, y basado en esa expectativa, (…) muestra una sensibilidad y conciencia respecto a que estamos viviendo el impacto de uno de los peores inviernos, desde el punto de vista climático, y que afecta directamente porque tenemos una construcción en la sociedad, para mal o para bien, que sostiene la energía esencialmente en energía eléctrica”. “Entonces, el impacto de un crecimiento tan violento en un factor que forma parte del IPC, del costo de la vida, sin ninguna duda va a doler en las familias, no solo más vulnerables, sino en general en las familias que tienen una dificultad y va con sus presupuestos mensuales. Estábamos empatizando absolutamente con la disposición que manifiesta y sigue manifestando el Presidente para construir un mecanismo, incluso está en debate el redestino de ese nuevo IVA que va a recaudar el Estado toda vez que crezca el precio de la energía”, sostuvo. Sobre la remoción de Juan Andrés Lagos, y consultado por la reacción del PC, Carmona explicó que “yo reaccioné a un tema que no puso ni el Partido Comunista, ni yo mismo en la pauta de los medios, eso estaba puesto en la pauta y crecía y crecía. La demostración más palpable de esto es que ese mismo día en la mañana nosotros rendimos homenaje a Salvador Allende porque era su natalicio y no dijimos absolutamente nada (…) Pasaron una cantidad suficiente de horas y no había ninguna precisión respecto a esa noticia (…) era un hecho imposible de soslayar para la actividad política, no solo del partido, de los partidos, de quien fuera vinculado al tema, y en función de un sentido de responsabilidad hicimos un planteamiento diciendo que nos enteramos por la prensa, esa fue la bajada de fondo de un hecho que era lamentable para nosotros que afectaba en la versión de prensa directamente a un dirigente de máxima importancia”. Respecto al llamado del Gobierno para votar la reforma previsional durante esta semana, el timonel afirmó que la derecha “tendrán que ellos hacerse cargo del fracaso de este proceso porque no tienen la voluntad política, o sea, la derecha tiene que asumir que esto es un tema de urgencias, de urgencias y atrasos históricos. Y para eso hay que conceder que una nueva ley cambie, modifique y beneficie a las personas”. “La derecha ha ido siempre sorteando con un oportunismo del caso y ha usado ahora la frase ‘con mi plata no’, o sea, como que el dinero es propiedad de las personas que hoy día están cotizando. Uno no sabe si están defendiendo el recurso de tal o cual persona con nombre y apellido o los ingresos mayores que podrían tener las AFP”, indicó. Por último, recalcó que “la derecha va a tener que definirse si está o no está por ir a la discusión de una reforma que cambie los beneficios en forma evidente y obvia, y en el corto plazo, para una cantidad muy grande de personas”.

