Pensiones: la arriesgada estrategia del Gobierno por dejar al "desnudo" la postura de la derecha El Presidente Gabriel Boric llamó al Congreso Nacional a llegar a un acuerdo en materia previsional en los próximos días. El presidente de la UDI, Javier Macaya, respondió que la oposición "no será cómplice de una mala política pública". Bárbara Paillal Lunes 1 de julio 2024 17:45 hrs.

“Llegó el tiempo de tomar decisiones“. Fue el ultimátum que realizó este lunes la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en medio de una arremetida que lidera el Gobierno presionando a la oposición para votar en general esta semana la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo del Senado. Una plan que se activó la semana pasada, comenzando con un llamado de la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, y que continuo con un despliegue de la titular del Trabajo por medios de televisión. Este lunes, Jara reafirmó el relato: “El oficialismo tiene minoría, la oposición es mayoría, por tanto ahí va a quedar de manifiesto si existe o no la voluntad de avanzar en la reforma previsional, y nosotros al respecto estamos optimista porque al contrario de lo que pasó en la Cámara de Diputados hemos podido avanzar en varios puntos con los senadores en los cuales tenemos acuerdo”. Pero, además, también el Presidente Gabriel Boric llamó al Congreso Nacional a llegar a un acuerdo en materia de pensiones en los próximos días. “Les pido por favor a los parlamentarios, que todos nos pongamos una mano en el corazón y pensemos no en los réditos políticos de corto plazo sino en las personas que lo necesitan para poder tener una vida más digna”, declaró. La reforma de pensiones entra así en una fase clave, pero condicionado a la voluntad en la derecha desde donde ven con molestia las presiones por parte del Gobierno y se inclinan a rechazar la idea de legislar. A propósito, el senador y miembro de la instancia parlamentaria en la Cámara Alta, Rodrigo Galilea, advirtió que desde su sector y ante la falta de cambios sustantivos, no votarán un proyecto de ley “con el título de qué se trata la ley, y nada abajo. Eso no es votable”. Lo anterior fue secundado por el presidente del Senado, José García Ruminot, quién en Radio Pauta recordó que existe un cronograma en consenso con el Ejecutivo, por lo que este “ultimátum” se “contradice con lo acordado”. “No entiendo las verdaderas razones para hacer estos mensajes comunicacionales”, afirmó. Asimismo, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, en la vocería del partido indicó que “nosotros no vamos a ser cómplices de una mala política pública. Esto no se trata de tiempos legislativos, se trata de contenido de la reforma. Y si en ese contenido el Gobierno quiere que las consecuencias se paguen en el futuro y esconder la basura bajo la alfombra, nosotros no estamos disponibles”. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de insistir en el proyecto inicial considerando un 3% de cotización adicional destinado a seguridad social y la división de la industria, ha generado visiones disímiles en el Partido Socialista (PS) desde donde un sector aboga por seguir cediendo para encontrar acuerdos. Fue la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quién aseguró en conversación con Mesa Central de T13, que el foco antes de todo debía ser mejorar las pensiones. “¿Nosotros vamos a terminar con las AFP? Claramente no. No es el momento”, dijo. Durante esta tarde, abordando sus dichos, la parlamentaria intentó bajar el perfil a sus declaraciones señalando que son “discusiones estériles”. “El Gobierno presentó un proyecto que terminaba con las AFP, el cual fue sustituido con una indicación donde nosotros estamos modificando el sistema de AFP. Van a seguir existiendo como tales pero con distintas funciones”, aseguró. Una posición que comparte el representante oficialista en la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra (PS), quién incluso ha impulsado avanzar en un 5% de cotización y pidió al Ejecutivo no acelerar el trámite legislativo. “El Gobierno creo que no puede tener actitudes de apresuramiento respecto a una reforma que se está efectuando en minoría, tanto en la comisión como en la Sala”, planteó el senador. En respuesta, durante su vocería habitual de los lunes, la vocera Camila Vallejo manifestó que “el Gobierno no ha descartado el término de las AFP, eso es parte sustantiva del proyecto para reformar el sistema de pensiones”. Además, afirmó que “nosotros estamos decididos a avanzar, el diálogo no puede ser excusa para seguir dilatando”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado independiente-PPD, Héctor Ulloa, cuestionó que parte del oficialismo ceda a las presiones de la oposición. “Es lamentable las declaraciones de personeros de nuestro sector en términos de seguir dilatando la tan necesaria reforma de las pensiones. La derecha, en general, ha sido bastante dilatoria, obstruccionista, no le ha faltado excusas. Desde el año pasado fue la crisis de seguridad, los indultos, la permanencia incluso del subsecretario Larraín, después fue el episodio del ministro Jackson, todas las micros le sirven para seguir dilatando la reforma”, sostuvo. “Yo espero que ojalá se vote la próxima semana y quiero finalmente que la derecha quede al desnudo. Tengo la más absoluta convicción hoy, después de dos años de tramitación dilatoria y obstruccionista que ha hecho la derecha de que ellos son simples mandatarios de la industria de las AFP“, afirmó. En tanto, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, también llamó a la derecha “a no negarle la sal y el agua porque sí a este gobierno, sino que actúen incluso como centro derecha de otros lugares del mundo que defienden los sistemas públicos de pensiones como Francia, Italia, Uruguay”.

