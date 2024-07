21c88c5888

8d1c95bb54

Nacional “Todavía no es suficiente”: mundo político queda insatisfecho ante la propuesta del Gobierno por subsidio eléctrico La iniciativa anunciada por el Ejecutivo fue valorada transversalmente. Sin embargo, tanto en la oposición como en el oficialismo buscan que el beneficio alcance al 80% de la población más vulnerable, incorporando así a la clase media. Catalina Araya Lunes 1 de julio 2024 17:35 hrs. Ministro Diego Pardow participa de la mesa de trabajo convocada por las comisiones de Minería y Energía de ambas cámaras. Foto ATON

Compartir en Subsidio eléctrico: Gobierno anuncia proyecto de ley para triplicar su cobertura

El debate en torno al alza de las cuentas de la luz se mantiene como uno de los temas prioritarios del mundo político. Esta mañana, en medio del ambiente de expectación latente tanto en la oposición como en el oficialismo, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció que el Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley para triplicar la cobertura del actual subsidio eléctrico. “En parte, esto se va a viabilizar a través de una reforma a la manera en que se compra energía a los pequeños medios de generación distribuida, lo cual esperamos, permita disminuir y paliar, al menos en parte, el alza (de las cuentas de luz)”, aseguró el secretario de Estado. Además, adelantó que “la manera en que se va a financiar esta expansión del subsidio son esencialmente tres: una sobretasa al impuesto verde, una sobretasa en el cargo por servicio público que hoy se paga especialmente por los grandes consumos eléctricos, y un mayor aporte fiscal vía la mayor recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, aunque también se considerarán las propuestas efectuadas por las y los parlamentarios de ambas cámaras. “En términos de órdenes de magnitud, esperamos que esta reforma permita una disminución de cerca del 7% en las tarifas eléctricas a contar del próximo año. A su vez, esa va a ser una parte de los mecanismos financieros con los cuales esperamos financiar este subsidio, junto con recoger algunas propuestas parlamentarias”, sumó Pardow. La jornada del ministro fue intensa. Tras participar del comité político sostenido en el Palacio de La Moneda, se sumó a la mesa de trabajo convocada por las comisiones de Energía y Minería de la Cámara de Diputados y del Senado, donde se abordaron las alternativas para aumentar la cobertura de subsidio eléctrico y la búsqueda de nuevas formas de financiamiento. Esto, luego de las críticas por su ausencia en la mesa técnica de estabilización tarifaria en el Ministerio de Energía realizada el pasado jueves 27 de junio. De todas formas, el balance hecho por los parlamentarios presentes en la más reciente instancia fue positivo. “Hemos recibido (la propuesta del Gobierno) de buena manera y valorando que se empiece a descomprimir esta crisis en la tarifa eléctrica tan seria, pero que es parte de una ley despachada por ambas cámaras. Y que hoy, por la misma ley, está convocada esta mesa técnica para proponer dos cosas: nuevas fuentes de financiamiento y ampliación de la cobertura del subsidio”, comentó el senador Juan Luis Castro (PS). Entre los aspectos destacados por el socialista está el aumento en la cobertura que se alcanzará a través del proyecto del Ejecutivo. “Partamos de la buena noticia que ya no estamos encapsulados solo en un subsidio para un tercio del 40%, para un millón y medio de hogares. Ya se acabó eso, ya se abrió la puerta, se está triplicando, pero queremos aún más”, declaró el senador. Es en ese contexto que Castro aseguró que “nuestra voluntad es ir a la clase media porque lo merece para la cobertura del subsidio“. Por eso, afirmó que el beneficio “todavía no es suficiente para el impacto que tiene en el bolsillo del hogar”. Avanzar hacia la clase media Esa necesidad de incluir a los sectores medios en los beneficios se transformó en una de las solicitudes transversales del mundo político. De hecho, formó parte de las propuestas esbozadas por un grupo de 12 alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana que llegaron la mañana de este lunes hasta el Palacio de La Moneda. “Los vecinos y vecinas chilenas lo necesitan. El subsidio que ha planteado el Gobierno lo valoramos, pero decimos firmemente que no es suficiente. Por eso, es fundamental un aumento del beneficio para las familias chilenas y, al mismo tiempo, un mejoramiento en el acceso a este. Es decir, que sea de manera automática”, señaló la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. “Hemos planteado que es gran parte de la población chilena la que lo requiere y, por tanto, un 40% no es suficiente. Quisiéramos que se evalúe el aumento hasta un 80%“, sumó la jefa comunal. Una consideración que también fue compartida por la diputada del PPD, Helia Molina, quien igualmente apeló a la voluntad política de la oposición. “Estamos en invierno, la calefacción eléctrica es muy común hoy en todos los hogares de la clase media. Pedirle a la derecha que se ponga la mano en el corazón y apruebe el pacto fiscal. Necesitamos recursos para las personas, para su vida cotidiana. La clase media siempre ha sido la más golpeada y siempre queda fuera de todos los beneficios”, afirmó. Y agregó que “si bien estamos de acuerdo con las políticas del Gobierno en términos de que exista subsidio, el 40% de la población es insuficiente. El 80% debería ser lo justo”. Marcos Ilabaca, diputado del PS, declaró en la misma línea que los anuncios del Gobierno son “importantes, pero todavía insuficientes”. En esa línea, señaló la necesidad de que, más allá de la amplitud del subsidio a los sectores medios, es importante atacar el problema de fondo. “Si no vemos una reforma integral, sobre todo en los contratos antiguos que tienen costos absolutamente desactualizados del costo de energía, no vamos a avanzar en serio en tener una energía mucho más económica. Hoy es necesario abordar este tema de manera profunda. Si no somos capaces de hacer que las empresas también cooperen dentro de esto, lamentablemente va a ser insuficiente”, sentenció Ilabaca. Desde la UDI, el balance al proyecto presentado por el Ejecutivo es derechamente negativo. “Me parece impresentable, porque se lo dijimos muchas veces, se lo mencionamos en reiteradas ocasiones de manera transversal cuando se discutió el proyecto, y nunca quiso escuchar. Nadie se hace responsable”, lanzó la diputada Marlene Pérez en un punto de prensa convocado por el partido. “Hoy anuncia de manera escueta que va a triplicar el subsidio. A mí me parece que está bien, pero aquí debemos hablar de qué va a pasar con la clase media, con las pymes. Hay muchas personas que van a ver afectadas y se lo dijimos una y mil veces y ellos ocultaron información, no fueron transparentes, fue un proyecto engañoso. Y la verdad es que el tiempo nos da la razón. Por lo tanto, me parece que el Gobierno tiene que ser serio, responsable y presentar una propuesta que sea contundente“, cerró la parlamentaria de oposición.

El debate en torno al alza de las cuentas de la luz se mantiene como uno de los temas prioritarios del mundo político. Esta mañana, en medio del ambiente de expectación latente tanto en la oposición como en el oficialismo, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció que el Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley para triplicar la cobertura del actual subsidio eléctrico. “En parte, esto se va a viabilizar a través de una reforma a la manera en que se compra energía a los pequeños medios de generación distribuida, lo cual esperamos, permita disminuir y paliar, al menos en parte, el alza (de las cuentas de luz)”, aseguró el secretario de Estado. Además, adelantó que “la manera en que se va a financiar esta expansión del subsidio son esencialmente tres: una sobretasa al impuesto verde, una sobretasa en el cargo por servicio público que hoy se paga especialmente por los grandes consumos eléctricos, y un mayor aporte fiscal vía la mayor recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, aunque también se considerarán las propuestas efectuadas por las y los parlamentarios de ambas cámaras. “En términos de órdenes de magnitud, esperamos que esta reforma permita una disminución de cerca del 7% en las tarifas eléctricas a contar del próximo año. A su vez, esa va a ser una parte de los mecanismos financieros con los cuales esperamos financiar este subsidio, junto con recoger algunas propuestas parlamentarias”, sumó Pardow. La jornada del ministro fue intensa. Tras participar del comité político sostenido en el Palacio de La Moneda, se sumó a la mesa de trabajo convocada por las comisiones de Energía y Minería de la Cámara de Diputados y del Senado, donde se abordaron las alternativas para aumentar la cobertura de subsidio eléctrico y la búsqueda de nuevas formas de financiamiento. Esto, luego de las críticas por su ausencia en la mesa técnica de estabilización tarifaria en el Ministerio de Energía realizada el pasado jueves 27 de junio. De todas formas, el balance hecho por los parlamentarios presentes en la más reciente instancia fue positivo. “Hemos recibido (la propuesta del Gobierno) de buena manera y valorando que se empiece a descomprimir esta crisis en la tarifa eléctrica tan seria, pero que es parte de una ley despachada por ambas cámaras. Y que hoy, por la misma ley, está convocada esta mesa técnica para proponer dos cosas: nuevas fuentes de financiamiento y ampliación de la cobertura del subsidio”, comentó el senador Juan Luis Castro (PS). Entre los aspectos destacados por el socialista está el aumento en la cobertura que se alcanzará a través del proyecto del Ejecutivo. “Partamos de la buena noticia que ya no estamos encapsulados solo en un subsidio para un tercio del 40%, para un millón y medio de hogares. Ya se acabó eso, ya se abrió la puerta, se está triplicando, pero queremos aún más”, declaró el senador. Es en ese contexto que Castro aseguró que “nuestra voluntad es ir a la clase media porque lo merece para la cobertura del subsidio“. Por eso, afirmó que el beneficio “todavía no es suficiente para el impacto que tiene en el bolsillo del hogar”. Avanzar hacia la clase media Esa necesidad de incluir a los sectores medios en los beneficios se transformó en una de las solicitudes transversales del mundo político. De hecho, formó parte de las propuestas esbozadas por un grupo de 12 alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana que llegaron la mañana de este lunes hasta el Palacio de La Moneda. “Los vecinos y vecinas chilenas lo necesitan. El subsidio que ha planteado el Gobierno lo valoramos, pero decimos firmemente que no es suficiente. Por eso, es fundamental un aumento del beneficio para las familias chilenas y, al mismo tiempo, un mejoramiento en el acceso a este. Es decir, que sea de manera automática”, señaló la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. “Hemos planteado que es gran parte de la población chilena la que lo requiere y, por tanto, un 40% no es suficiente. Quisiéramos que se evalúe el aumento hasta un 80%“, sumó la jefa comunal. Una consideración que también fue compartida por la diputada del PPD, Helia Molina, quien igualmente apeló a la voluntad política de la oposición. “Estamos en invierno, la calefacción eléctrica es muy común hoy en todos los hogares de la clase media. Pedirle a la derecha que se ponga la mano en el corazón y apruebe el pacto fiscal. Necesitamos recursos para las personas, para su vida cotidiana. La clase media siempre ha sido la más golpeada y siempre queda fuera de todos los beneficios”, afirmó. Y agregó que “si bien estamos de acuerdo con las políticas del Gobierno en términos de que exista subsidio, el 40% de la población es insuficiente. El 80% debería ser lo justo”. Marcos Ilabaca, diputado del PS, declaró en la misma línea que los anuncios del Gobierno son “importantes, pero todavía insuficientes”. En esa línea, señaló la necesidad de que, más allá de la amplitud del subsidio a los sectores medios, es importante atacar el problema de fondo. “Si no vemos una reforma integral, sobre todo en los contratos antiguos que tienen costos absolutamente desactualizados del costo de energía, no vamos a avanzar en serio en tener una energía mucho más económica. Hoy es necesario abordar este tema de manera profunda. Si no somos capaces de hacer que las empresas también cooperen dentro de esto, lamentablemente va a ser insuficiente”, sentenció Ilabaca. Desde la UDI, el balance al proyecto presentado por el Ejecutivo es derechamente negativo. “Me parece impresentable, porque se lo dijimos muchas veces, se lo mencionamos en reiteradas ocasiones de manera transversal cuando se discutió el proyecto, y nunca quiso escuchar. Nadie se hace responsable”, lanzó la diputada Marlene Pérez en un punto de prensa convocado por el partido. “Hoy anuncia de manera escueta que va a triplicar el subsidio. A mí me parece que está bien, pero aquí debemos hablar de qué va a pasar con la clase media, con las pymes. Hay muchas personas que van a ver afectadas y se lo dijimos una y mil veces y ellos ocultaron información, no fueron transparentes, fue un proyecto engañoso. Y la verdad es que el tiempo nos da la razón. Por lo tanto, me parece que el Gobierno tiene que ser serio, responsable y presentar una propuesta que sea contundente“, cerró la parlamentaria de oposición.