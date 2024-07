47bfb453f4

Ximena Ossandón (RN) por alza de la luz: "Terminan pagando terceros y el Estado no pone nada" La diputada llamó al mundo político a realizar una autocrítica por las decisiones que condujeron a esta crisis, pero además pidió responsabilidad considerando el contexto electoral. "El gran peligro de esto es el populismo que pueda aparecer", dijo. Diario UChile Martes 2 de julio 2024 10:35 hrs. Diputada Ximena Ossandón. Foto: ATON.

La diputada por la Región Metropolitana y jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, valoró el proyecto del Gobierno que triplica la cobertura del subsidio eléctrico, pero pidió aumentar el universo de beneficiados con aportes del Estado. Además, llamó al mundo político a realizar una autocrítica. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria afirmó que la decisión del Ejecutivo “en general todo el mundo lo toma muy bien, transversalmente hemos insistido desde hace tiempo en que se ampliara lo más posible, ojalá al universo completo del 40% de las personas más vulnerables e incluso ver la posibilidad de ir en alivio también de la clase medida y las pymes y las mini pymes”. “Se agradece la función del ministro (Diego) Pardow y también sobre todo del ministro (Mario) Marcel que en un principio había cerrado un poco la puerta a esa posibilidad. Ahora, tenemos que hacer las bajadas de cada una de las propuestas que se hicieron, el tema IVA, el tema de las empresas públicas, del impuesto verde”, añadió. No obstante, la parlamentaria lamentó que ante “un tema político que había que resolver para evitar un problema incluso mayor, lo terminen pagando terceros y el Estado no pone nada para organizar la misa, me parece que ahí hay una patita que al Gobierno le faltó anunciar”. “Hacer al menos la parada de decir vamos a buscar por aquí los financiamientos para este subsidio, pero también vamos a ver cómo nosotros, dado que este problema se genera acá, podemos buscar presupuestos, reasignar platas provisionadas para ciertos programas. Hacer una cosa que tanto le gusta al Gobierno: este cuento del tripartismo. Creo que sería una buena señal y vamos a tener que explorarlas”, instó. Consultada sobre cómo influye el contexto electoral en la resolución de esta crisis, la jefa de bancada de RN respondió que “ojalá fuéramos más responsables en temas de elecciones. Yo celebro que el Presidente diga, a estas alturas, la cuenta se paga y se haga todo lo posible porque se pague, pero efectivamente esto es tremendamente impopular. Ahora, ¿quiénes van a sacar réditos de todo esto? Aquellos políticos, hombres y mujeres, que en el fondo empiecen a dar soluciones fáciles de tragar, porque al final no son muchas prácticas y eso yo te diría que es el gran peligro de esto, el populismo que pueda aparecer en este minuto. Echarnos las culpas unos a otros”. En esa línea, Ossandón relevó la necesidad de hacer autocríticas, primero, en torno a las promesas incumplidas porque “la generación de energía se suponía que iba a terminar siendo de costos más baratos, eso se iba a traspasar al usuario, o al menos no iba a aumentar en forma exponencial”, pero también en la arista política. “Nosotros en junio del 2022, donde viene la votación del segundo congelamiento, en la idea de legislar, la mayoría de la votación se opuso. Solo cinco diputados estuvieron a favor, todo el resto de Chile Vamos estuvo en contra, pero al final en el tercer trámite se terminó votando a favor cuando ya volvió desde el Senado y básicamente con la promesa de que esto iba a llegar al 40% más pobre, pero a pesar de todo eso lo votamos”, detalló. Asimismo, la jefa de bancada de RN planteó que: “Uno tiene que hacerse la autocrítica, uno escucha, ‘yo no estaba ahí, yo no sé’, de hecho, varios diputados que hablan que votaron en contra yo ya les demostré que habían votado a favor y, además, otros que hablan mucho no estuvieron en el día de la votación. Entonces, el mundo político también tiene que hacer críticas de estas cosas y también tenemos que aprender a que efectivamente, mirado con los ojos de hoy, tal vez el segundo congelamiento que era previo al plebiscito no debería haber sido”. Por eso mismo, Ossandón resumió que en este escenario se necesita “autocrítica, responsabilidad de todos, ojalá una mesa técnica súper seria y que podamos aumentar el universo con responsabilidad fiscal, que la cuenta la pague el Estado con ayuda de los particulares, sobre todo por la clase media”. Revisa la entrevista completa acá:

