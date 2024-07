bc01d8a4e8

e4c0fa8907

Pensiones Política Coloma versus Jara: el tenso debate previsional que enfrentó al senador UDI y a la ministra del Trabajo La secretaria de Estado solicitó que la reforma se vote en general el próximo lunes. No obstante, el nuevo presidente de la comisión presentará su propia propuesta. Ambas autoridades protagonizaron un polémico episodio: "Estoy hablando yo". Bárbara Paillal Miércoles 3 de julio 2024 18:44 hrs. Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el senador UDI Juan Antonio Coloma. Foto: ATON.

Compartir en

Si bien el Gobierno dio marcha atrás a su intención de votar este miércoles en general la reforma de pensiones al renovar la “suma urgencia” -que permite extender la discusión por otros 15 días-, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, llegó a la Comisión de Trabajo del Senado con un requerimiento expreso a nombre del Presidente Gabriel Boric: que el proyecto se vote el próximo lunes 08 de julio. Esto último, considerando que, en el mejor de los casos, la mesa técnica que busca acercar posturas entre sectores y que sesiona en paralelo al comité, culminaría su trabajo este jueves, aunque se advierte que el último apartado sobre el destino del 6% de cotización adicional sigue siendo el principal nudo. Posteriormente, se emitirá un informe que los parlamentarios esperan sirva de base para definir mínimos comunes, pero que algunos anticipan deberá ser socializado, primero, en sus colectividades. Junto a ello, al Gobierno le preocupa que el próximo miércoles el Congreso Nacional realizará su cuenta pública. La titular de Trabajo indicó así que “si no vamos a estar de acuerdo, eso hay que decírselo a la ciudadanía, pero esto no se puede prolongar para siempre, realmente hace mal a la política. Por eso, con el Presidente de la República, con el ministro de Hacienda que hemos estado permanentemente en estas materias, con el subsecretario de Previsión Social, venimos una vez más a pedir que se vote esta reforma previsional, si no hay disposición para votarla hoy día, que se vote la próxima semana. Nosotros vamos a hacer un nuevo intento por cerrar la mesa mañana, pero la mesa no se ha cerrado porque no hay acuerdo en el último punto”. La sesión destinó sus primeros 40 minutos a zanjar el debate. Allí, destacó el round paralelo entre la senadora independiente, Alejandra Sepúlveda; y el Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quienes, sentados uno al lado del otro, constantemente caían en riñas particulares. La senadora independiente, quién dio inició a las intervenciones para solicitar certeza respecto a plazos, refrendaba la posición del Ejecutivo. “¿Cuándo vamos a tomar esta decisión? Nos tenemos que colocar a lo menos un límite y a lo menos una fecha porque la ciudadanía está esperando esto presidente (Coloma). Es urgente que nos coloquemos de acuerdo lo antes posible para votar en general, conocer las indicaciones, porque lo que gatilla el trabajo real es la votación en general para revisar las indicaciones”, sostuvo. “Si ustedes quieren todo a capitalización (…) bueno, votemos y así se resuelve, pero no podemos seguir dilatando y yo espero que no tengamos que esperar al senador Moreira a que llegue para votar en general“, cuestionó. En la oposición, el senador de Evópoli indicó estar sorprendido por las declaraciones de Sepúlveda, considerando que aún hay una mesa técnica en funcionamiento. “¿Cómo nosotros seriamente y profesionalmente podemos disponer de la votación en general del proyecto que tiene poco más que el título? Donde el seguro social viene rechazado, donde el financiamiento viene rechazado, donde vienen rechazado los seis puntos de cotización, ¿cómo nosotros vamos a votar eso?”, alertó. Sin embargo, las pretensiones del Gobierno fueron truncadas por quién fue electo de manera unánime como presidente provisorio de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma (UDI). Con un estilo menos amable al de su antecesor, Iván Moreira, quién se encuentra con licencia médica por motivos de salud, el parlamentario puso freno a la insistencia de la titular de Trabajo. “Yo tomo las decisiones buscando siempre el cumplimiento de las normas y lo que yo considere sea el bien común, déjeme por lo menos estudiar y hacer una propuesta a la comisión respecto a cómo podríamos funcionar. Noto para ser franco una cierta tensión respecto a un tema que debería ser espacio de entendimiento y no de enfrentamiento. Me coloca en una situación que no me había pasado antes“, admitió Coloma. Asimismo, Coloma solicitó al Ejecutivo presentar pronto un texto que indique las modificaciones que se ejecutarán sobre el proyecto. “Ayudaría ver cuál es el planteamiento que se tiene y sobre qué se está dispuesto a votar. Yo voy a ver, en esos términos, si se somete a votación o no. Eso es un derecho que tengo desde el punto de vista reglamentario”, apuntó. El impasse entre Jara y Coloma: “Estoy hablando yo” La tensión entre ambas autoridades a lo largo de la sesión fue notoria. El senador gremialista no dejó pasar que la ministra del Trabajo se extendiera más de lo debido en sus tiempos y que -a su juicio- el tono utilizado en sus intervenciones no fuera el correcto. “Estoy tratando de hacer de 30 segundos y así no resulta, yo se lo digo”, sostuvo Coloma. “Se lo pido con harta humildad, tratemos cuando hacemos los comentarios no generar necesidad de respuesta y transformar esto en una requesta política”, añadió. Lo que generó un amago de responder por parte de Jara que inmediatamente fue acallada por Coloma. “Estoy hablando yo, ministra”, exclamó. Con indignación, Jara le solicitó que cuidara las formas. “Estoy hablando yo. He sido cuidadoso toda mi vida, por favor. Le estoy pidiendo… cuando usted estaba hablando y cuando los senadores estaban hablando les pedí que no se interrumpieran. Le estoy diciendo que estoy tratando de hablar”, respondió Coloma.

Si bien el Gobierno dio marcha atrás a su intención de votar este miércoles en general la reforma de pensiones al renovar la “suma urgencia” -que permite extender la discusión por otros 15 días-, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, llegó a la Comisión de Trabajo del Senado con un requerimiento expreso a nombre del Presidente Gabriel Boric: que el proyecto se vote el próximo lunes 08 de julio. Esto último, considerando que, en el mejor de los casos, la mesa técnica que busca acercar posturas entre sectores y que sesiona en paralelo al comité, culminaría su trabajo este jueves, aunque se advierte que el último apartado sobre el destino del 6% de cotización adicional sigue siendo el principal nudo. Posteriormente, se emitirá un informe que los parlamentarios esperan sirva de base para definir mínimos comunes, pero que algunos anticipan deberá ser socializado, primero, en sus colectividades. Junto a ello, al Gobierno le preocupa que el próximo miércoles el Congreso Nacional realizará su cuenta pública. La titular de Trabajo indicó así que “si no vamos a estar de acuerdo, eso hay que decírselo a la ciudadanía, pero esto no se puede prolongar para siempre, realmente hace mal a la política. Por eso, con el Presidente de la República, con el ministro de Hacienda que hemos estado permanentemente en estas materias, con el subsecretario de Previsión Social, venimos una vez más a pedir que se vote esta reforma previsional, si no hay disposición para votarla hoy día, que se vote la próxima semana. Nosotros vamos a hacer un nuevo intento por cerrar la mesa mañana, pero la mesa no se ha cerrado porque no hay acuerdo en el último punto”. La sesión destinó sus primeros 40 minutos a zanjar el debate. Allí, destacó el round paralelo entre la senadora independiente, Alejandra Sepúlveda; y el Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quienes, sentados uno al lado del otro, constantemente caían en riñas particulares. La senadora independiente, quién dio inició a las intervenciones para solicitar certeza respecto a plazos, refrendaba la posición del Ejecutivo. “¿Cuándo vamos a tomar esta decisión? Nos tenemos que colocar a lo menos un límite y a lo menos una fecha porque la ciudadanía está esperando esto presidente (Coloma). Es urgente que nos coloquemos de acuerdo lo antes posible para votar en general, conocer las indicaciones, porque lo que gatilla el trabajo real es la votación en general para revisar las indicaciones”, sostuvo. “Si ustedes quieren todo a capitalización (…) bueno, votemos y así se resuelve, pero no podemos seguir dilatando y yo espero que no tengamos que esperar al senador Moreira a que llegue para votar en general“, cuestionó. En la oposición, el senador de Evópoli indicó estar sorprendido por las declaraciones de Sepúlveda, considerando que aún hay una mesa técnica en funcionamiento. “¿Cómo nosotros seriamente y profesionalmente podemos disponer de la votación en general del proyecto que tiene poco más que el título? Donde el seguro social viene rechazado, donde el financiamiento viene rechazado, donde vienen rechazado los seis puntos de cotización, ¿cómo nosotros vamos a votar eso?”, alertó. Sin embargo, las pretensiones del Gobierno fueron truncadas por quién fue electo de manera unánime como presidente provisorio de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma (UDI). Con un estilo menos amable al de su antecesor, Iván Moreira, quién se encuentra con licencia médica por motivos de salud, el parlamentario puso freno a la insistencia de la titular de Trabajo. “Yo tomo las decisiones buscando siempre el cumplimiento de las normas y lo que yo considere sea el bien común, déjeme por lo menos estudiar y hacer una propuesta a la comisión respecto a cómo podríamos funcionar. Noto para ser franco una cierta tensión respecto a un tema que debería ser espacio de entendimiento y no de enfrentamiento. Me coloca en una situación que no me había pasado antes“, admitió Coloma. Asimismo, Coloma solicitó al Ejecutivo presentar pronto un texto que indique las modificaciones que se ejecutarán sobre el proyecto. “Ayudaría ver cuál es el planteamiento que se tiene y sobre qué se está dispuesto a votar. Yo voy a ver, en esos términos, si se somete a votación o no. Eso es un derecho que tengo desde el punto de vista reglamentario”, apuntó. El impasse entre Jara y Coloma: “Estoy hablando yo” La tensión entre ambas autoridades a lo largo de la sesión fue notoria. El senador gremialista no dejó pasar que la ministra del Trabajo se extendiera más de lo debido en sus tiempos y que -a su juicio- el tono utilizado en sus intervenciones no fuera el correcto. “Estoy tratando de hacer de 30 segundos y así no resulta, yo se lo digo”, sostuvo Coloma. “Se lo pido con harta humildad, tratemos cuando hacemos los comentarios no generar necesidad de respuesta y transformar esto en una requesta política”, añadió. Lo que generó un amago de responder por parte de Jara que inmediatamente fue acallada por Coloma. “Estoy hablando yo, ministra”, exclamó. Con indignación, Jara le solicitó que cuidara las formas. “Estoy hablando yo. He sido cuidadoso toda mi vida, por favor. Le estoy pidiendo… cuando usted estaba hablando y cuando los senadores estaban hablando les pedí que no se interrumpieran. Le estoy diciendo que estoy tratando de hablar”, respondió Coloma.