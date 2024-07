7a9dc84934

7ffdb505c8

Entrevista Política Diputado Andrés Giordano: “El Frente Amplio fue pensado como una herramienta para las organizaciones sociales” El parlamentario es uno de los nombres que se han propuesto para dirigir este nuevo partido único y quien, al parecer, competirá el 13 y 14 julio con la lista encabezada por la ex delegada presidencial por la RM, Constanza Martínez. Diario UChile Miércoles 3 de julio 2024 11:43 hrs. Foto: Agencia Aton

Compartir en

Este lunes el Frente Amplio anunció como partido único la elección de su primera mesa directiva para los días 13 y 14 de julio, comicios en los que se escogerán once cargos para dirigir el colectivo. Para la presidencia, junto al de Constanza Martínez, ex delegada presidencial de la Región Metropolitana, uno de los nombres que se han levantado es el del diputado Andrés Giordano. En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario y ex dirigente sindical dijo sobre su candidatura que “todavía no tenemos nada zanjado en lo particular, lo que ha habido es una serie de conversaciones para asegurar que todas las decisiones que se tomen se hagan pensando en el crecimiento de nuestro partido, que este lunes entró en una nueva etapa como Frente Amplio”. “Lo que ocurrió es que yo he manifestado mi interés desde mucho antes de construir en esta etapa de fusión en distintos espacios que creo que son fundamentales para el Frente Amplio, y en general para un partido de izquierda. Mi nombre ha sido propuesto durante esta ultima semana y estoy disponible a asumir desafíos y tareas que se requieran para que el partido se fortalezca, ése es el principal objetivo”, añadió. Respecto de los aportes que podría entregar al Frente Amplio, Giordano sostuvo que “soy de aquellos que defienden que desde el partido tenemos que darle voces a sectores que han sido de una u otra forma postergados por la institucionalidad. Ésta es la premisa que también le da origen a esta coalición de partidos que fue pensada desde siempre como una herramienta para las organizaciones sociales, que es precisamente de donde yo vengo. Soy ex dirigente sindical y con las organizaciones en general he mantenido un compromiso y un trabajo durante toda mi experiencia parlamentaria”. Así, explicó que el derecho a la vivienda, al trabajo decente, a una pensión digna, a la salud pública de calidad oportuna y a la seguridad, entre otros, “son consignas que tienen expresiones de organización, expresiones colectivas claras, que el Frente Amplio debe representar tanto ayer como hoy, en ese sentido, estoy teniendo todas las conversaciones para tomar decisiones que fortalezcan a nuestro partido”. Acerca los desafíos que enfrenta este nuevo colectivo, el diputado señaló que uno de ellos es el avance de la ultraderecha a nivel mundial, fuerza política que en países como Francia ha logrado conquistar al mundo trabajador y obrero. “Ahí me parece que la construcción de partido es más urgente que nunca y que debemos ser una alternativa para quienes hoy no se siente identificados con la política, donde tenemos que mirar las experiencias internacionales, donde ha habido un crecimiento que amenaza y socava el bienestar social”, subrayó. Revisa la entrevista completa acá:

Este lunes el Frente Amplio anunció como partido único la elección de su primera mesa directiva para los días 13 y 14 de julio, comicios en los que se escogerán once cargos para dirigir el colectivo. Para la presidencia, junto al de Constanza Martínez, ex delegada presidencial de la Región Metropolitana, uno de los nombres que se han levantado es el del diputado Andrés Giordano. En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario y ex dirigente sindical dijo sobre su candidatura que “todavía no tenemos nada zanjado en lo particular, lo que ha habido es una serie de conversaciones para asegurar que todas las decisiones que se tomen se hagan pensando en el crecimiento de nuestro partido, que este lunes entró en una nueva etapa como Frente Amplio”. “Lo que ocurrió es que yo he manifestado mi interés desde mucho antes de construir en esta etapa de fusión en distintos espacios que creo que son fundamentales para el Frente Amplio, y en general para un partido de izquierda. Mi nombre ha sido propuesto durante esta ultima semana y estoy disponible a asumir desafíos y tareas que se requieran para que el partido se fortalezca, ése es el principal objetivo”, añadió. Respecto de los aportes que podría entregar al Frente Amplio, Giordano sostuvo que “soy de aquellos que defienden que desde el partido tenemos que darle voces a sectores que han sido de una u otra forma postergados por la institucionalidad. Ésta es la premisa que también le da origen a esta coalición de partidos que fue pensada desde siempre como una herramienta para las organizaciones sociales, que es precisamente de donde yo vengo. Soy ex dirigente sindical y con las organizaciones en general he mantenido un compromiso y un trabajo durante toda mi experiencia parlamentaria”. Así, explicó que el derecho a la vivienda, al trabajo decente, a una pensión digna, a la salud pública de calidad oportuna y a la seguridad, entre otros, “son consignas que tienen expresiones de organización, expresiones colectivas claras, que el Frente Amplio debe representar tanto ayer como hoy, en ese sentido, estoy teniendo todas las conversaciones para tomar decisiones que fortalezcan a nuestro partido”. Acerca los desafíos que enfrenta este nuevo colectivo, el diputado señaló que uno de ellos es el avance de la ultraderecha a nivel mundial, fuerza política que en países como Francia ha logrado conquistar al mundo trabajador y obrero. “Ahí me parece que la construcción de partido es más urgente que nunca y que debemos ser una alternativa para quienes hoy no se siente identificados con la política, donde tenemos que mirar las experiencias internacionales, donde ha habido un crecimiento que amenaza y socava el bienestar social”, subrayó. Revisa la entrevista completa acá: